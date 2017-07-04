10 простых способов, которые помогут ускорить работу Android-смартфона

Если у вас старый смартфон или просто слабый – вы могли заметить, что он иногда подтормаживает и вообще плохо откликается на запросы пользователя. Пора его ускорить. Вот несколько простых советов от KV.by, как это сделать здесь и сейчас.

Установите альтернативный лаунчер

Иногда стандартный интерфейс телефона тормозит и зависает. Всегда есть альтернатива, если у вас Android. Скачайте другой лаунчер (или домашний экран). Например, Nova Launcher, ASUS ZenUI или Smart Launcher 3– они бесплатные, кастомизируемые и занимают не так уж и много оперативной памяти. Множество настроек не дадут заскучать. Вот за что мы любим Android – за разнообразие!

Обновите прошивку смартфона до последней версии

Особенно, если это Xiaomi или что-то из не очень раскрученных брендов. Часто это решает многие проблемы с быстрым разрядом аккумулятора и «тормозами» в некоторых приложениях. Обычно настройки обновлений находятся здесь: Настройки – Об устройстве.

Удалите кэш приложений

Лучше всего пройтись по самым популярным на смартфоне, которые скачивают много контента. "ВКонтакте", Instagram, Facebook, WhatsApp, "Яндекс.Музыка", игры. Опции для удаления кэша конкретного приложения находятся тут: Настройки – Менеджер Приложений – к примеру, WhatsApp – Память – Очистить кэш.

Иногда полезно очистить вообще все данные программы, но это приведет к удалению всех настроек приложения. Будьте к этому готовы. Facebook грешит огромными размерами приложения – поэтому начните с него. Также есть специальные утилиты Clean Master и CCleaner, которые сами выберут, что можно удалить и оптимизируют ваш смартфон.

Перезагружайте девайс

Да, это простое телодвижение зачастую очень помогает при сильных замедлениях смартфона.

Проверьте память смартфона

Проверьте, что на внутренней памяти и на внешней есть по крайнем мере 500 Мб свободного места. Это можно сделать с помощью любого файлового менеджера, встроенного в прошивку телефона. Или стороннего – например, Total Commander.

Если на телефоне на внутренней памяти свободно меньше 20 Мб – пора его чистить. Удалите старые видео, фотографии, ненужные приложения. Это позволит смартфону работать быстрее и стабильнее.

Удалите ненужные приложения

Зайдите в список установленных приложений и деинсталлируйте те, которые вы редко используете. 1 раз за месяц играли в игру – в утиль! 2 раза запустили новый браузер – удалить! Ориентируйтесь на те, которые занимают больше всего места.

Удалите Cache Partition

Это немного другой кэш. Он используется для более быстрого запуска программ. И удалить его можно только через Recovery Mode смартфона. Для входа в него необходимо выключить телефон. Затем нажать одновременно кнопку Включения, Громкость вверх и кнопку Домой. В зависимости от модели телефона метод запуска может меняться. Загружаем телефон в режим Recovery Mode.

Осторожно, не перепутайте пункты меню – меню системное, функции важные. Выбираем wipe cache partition. Потом reboot. Ждем. Смартфон ускорился! На пару процентов.

Все делаем на свой страх и риск.

Регулярно чистите оперативную память

Удаляйте из фона ненужные программы. Жмем кнопку «Список программ» (обычно рядом с кнопкой Home) и взмахом руки влево или вправо закрываем все ненужные приложения, которые висят в оперативной памяти.

Ускорьте интерфейс вашего смартфона

Для этого понадобится активировать скрытые «Параметры разработчика». Они находятся по адресу: Настройки – О телефоне. Выбираем строчку с номером сборки и кликаем по ней семь раз. Там видим такие строки: Масштаб анимации окна, Масштаб анимации перехода, Шкала длительности аниматора. Ставим во всех пунктах значение: 0.5х. Рекомендуется перед этим запомнить значения по умолчанию. «Форсаж» включен – меню стали быстрее!

Купите новый смартфон!

Этот простой совет принесет действительно впечатляющие результаты! Сейчас за 180$ можно купить достойную рабочую лошадку с быстрым процессором и большим количество оперативной памяти.