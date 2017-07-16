Спиннер: история игрушки, захватившей мир

Спиннеры резко и внезапно ворвались в нашу повседневную жизнь. Данная игрушка настолько понравилась людям по всему миру, что грозит превратиться в какую-то глобальную эпидемию. Практически каждый второй прохожий вертит в руке подобное устройство. Причем речь здесь идет не только о детях и молодежи, но и вполне взрослых и состоявшихся людях. Что же это такое? В чем секрет бешеной популярности спиннеров? И почему человечество буквально помешалось на них?

Как устроены спиннеры

По своей сути спиннер представляет собой обыкновенный волчок. Но главной его особенностью является подшипник. Именно благодаря этой детали игрушка не только вращается длительное время, но и максимально комфортно ощущается в руках. Если рассматривать стандартный спиннер, то по форме он напоминает трехлучевую звезду с лопастями. Однако технологический прогресс позволил создавать прямоугольные модели с двумя крыльями (лепестками). В продаже можно отыскать и абсолютно круглые вертушки, а также невероятные шестиконечные экземпляры.

Как правило, делаются спиннеры из металла и пластика. Встречаются и полностью алюминиевые варианты, которые стоят несколько дороже. А в последнее время производители стараются разнообразить внешний вид таких аксессуаров для рук при помощи светодиодных ламп и лент. Данные модели действительно выглядят эффектно, особенно в вечернее время. Также данное приспособление располагает специальной площадкой для удобного хвата пальцами. Все просто, но логично и продуманно.

Работает устройство по всем классическим законам физики. Достаточно сделать резкое движение пальцем, чтобы мгновенно раскрутить спиннер. При этом большой и указательный палец находятся в районе сердцевины, удерживая игрушку. Когда прибор раскручивается, то появляется интересный эффект гироскопа. Это дает возможность держать его, например, на кончике пальца или носа.

Для чего мы его крутим

Покупают же эту прогрессивную игрушку те, кто желает снять стресс, либо же просто занять чем-то руки. Вертушка позволяет эффективно развивать мелкую моторику, бороться с неврозами и артериальной гипертонией. Человек начинает гораздо лучше сосредотачиваться, приводит в порядок свои мысли.

И, конечно же, спиннеры дают возможность разучивать потрясающие трюки, которыми всегда можно удивить знакомых и родственников. Да, для этого нужно усердно тренироваться, но результат превзойдет все ожидания. Уже сейчас в интернете полно видео, где умельцы вытворяют сногсшибательные трюковые действия, которые действительно завораживают. Спиннер также можно рассматривать как забавную детскую игрушку.

История возникновения спиннера

Поклонники спиннеров должны благодарить Кэтрин Хэттингер, которая в 1993 году изобрела данное устройство. У этой жительницы Флориды была маленькая дочь, которая страдала миастении. Из-за этого женщина совершенно не могла даже поиграть со своим ребенком, так как мышцы девочки мгновенно уставали. Но Кэтрин не собиралась мириться с этим, придумав устройство под названием спиннер. При помощи этого приспособления дочка весело проводила время, а также отвлекалась от ужасной болезни.

Спустя несколько лет американская изобретательница начала с успехом продавать вертушки собственного производства. Конечно, этот успех был относительным, потому что продажи не превышали нескольких тысяч экземпляров. А уже в 1999 году Кэтрин Хэттингер заполучила эксклюзивный патент, срок действия которого закончился в 2005 году.

К сожалению, из-за нехватки финансовых средств продлевать действие патента не представлялось возможным. При этом женщина пыталась договориться с всемирно известной корпорацией Hasbro, занимающейся производством качественных игрушек, но переговоры закончились полным провалом, а их массовый выпуск был отложен на неопределенный период.

С бурным развитием высоких технологий о спиннерах особо никто не вспоминал. Но только вплоть до 2016 года. Возрождение этих удивительно простых и интересных приборов началось перед новогодними праздниками 2017, когда журнал Forbes рекомендовал покупать спиннеры всем офисным работникам. На тот момент их стоимость колебалась от 100 до 300 долларов. Причем в узких кругах дорогое устройство еще недавно называли «настольным Айфоном». Но настал 2017 год, а спиннер стало реально купить всего за несколько долларов. В это время и началось их массовое производство, которое не прекращается до сих пор.

Бывают ли побочные эффекты?

Многие родители с некоторым недоверием относятся к данной игрушке. Только реальных поводов для серьезных волнений нет. Вертушка считается достаточно безопасной забавой без наличия мелких деталей. Естественно, могу встречаться китайские подделки плохого качества, которых стоит избегать.

Также стоит следить за ребенком, чтобы он не пытался засунуть спиннер в рот. Нечто подобное произошло в Техасе с девочкой по фамилии Джоек, которую удалось спасти чуть ли не в последний момент. Было и несколько случаев, когда дети вращали игрушку прямо на носу, что повлекло за собой повреждение глаз. Сейчас в школах постепенно начинают запрещать спиннеры. Учителя не разрешают школьникам использовать их в учебных помещениях. Это должно исключить моменты, когда дети отвлекались во время уроков.

В чем секрет успеха?

Это может показаться странным, но эксперты не в состоянии определить причину такой сумасшедшей популярности спиннеров, которые продаются каждый месяц десятками миллионов. Возможно, игрушка понравилась людям благодаря своему успокаивающему эффекту, либо же внешнему виду.

Наверняка некоторым пользователям нравится просто и незамысловато крутить прибор дома, на улице, в поездке или на работе. А может, спиннеры всего лишь появились в нужное время и в нужном месте, когда произошло определенное пресыщение электронными гаджетами?

Однозначного ответа здесь нет, но тем и прекрасны непредсказуемые и увлекательные спиннеры, которые увлекли население практически всей нашей планеты! Уже сейчас их идеологию и функции перенимают другие подобные игрушки, которые в скором времени наверняка придут на смену этим занимательным приспособлениям.