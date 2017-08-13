Смартфон, соцсети и игровая зависимость: психолог о детях и гаджетах

Любой родитель волнуется и думает о том, как бы не наворотить ошибок в воспитании. Сейчас ребенка нужно не просто накормить, одеть, обучить, но еще и защитить в мире активно развивающихся информационных технологий. Когда впервые давать ребенку в руки телефон, что делать, если чадо просит дорогое устройство и должны ли родители следить за ребенком в соцсетях - на эти и многие другие вопросы в интервью KV.by отвечает детский психолог Рената Фалько.



– Почему дети начинают увлекаться гаджетами?

– Я стала часто слышать, что ребенок уже в 2-3 года самостоятельно способен включить себе мультик на планшете. А телефон воспринимается как игрушка, которую хочется подержать, сделать так, чтобы она пошумела, засветилась.

Такой интерес появляется во многом из-за желания подражать взрослым – то есть в первую очередь своим родителям, старшим братьям или сестрам.

И когда ребенок понимает, что мама улыбается, когда фотографируется на телефон, папа весь вечер что-то читает с экрана, брат играет в игры на смартфоне, а сестра не переставая переписывается в соцсетях – он тоже хочет.

Современные дети рождаются и постоянно находятся в окружении гаджетов: включенного телевизора или компьютера, звонящего мобильника, который мама не выпускает из рук. Мамы постоянно фотографируют своих малышей – и ребенок привыкает видеть ее с этой вот штукой. Ну и как ему не захотеть?



– А это так страшно, мультики на планшете?

– Хочется отметить, что никакой гаджет не заменит родительского внимания. Гаджет не учит человеческому общению, взаимодействию с другими людьми. Гаджет не дает родительской теплоты и не заменяет живой разговор. Согласитесь, плохо будет, если в воспоминаниях о детстве будет «Маша и медведь», а не мама с папой?

Знаю многих родителей, которые включают детям мультик и уходят заниматься своими делами. И тут у меня двоякая позиция. Если действительно необходимо занять ребенка на какое-то время, чтобы сделать срочное и важное дело, то мультики на планшете – не самый плохой вариант. Только нужно понимать, что это 20-40 минут, но никак не 3-4 часа.

А если родители систематически «бросают» ребенка за мультиками, утрачивается связь ребенка с ними. В таких ситуациях мультики кажутся ему единственным развлечением – и он из раза в раз может сидеть и смотреть, пересматривать, устраивать истерики, когда мультики не включают, отказываться гулять, ложиться спать.

Мультики на планшете, конечно, мало чем отличаются от тех, что по телевизору. Но само понимание ребенка, что устройство можно взять с собой, приводит к тому, что даже отправляя ребенка на улицу, родители не могут быть уверены, а не сидит ли он на лавке у подъезда и не смотрит те же самые мультики.



– Когда ребенку можно дать в руки телефон?

– Давать не надо – сам возьмет! Если ребенок испытывает интерес к чему-либо, он так или иначе улучит момент и возьмет, возможно, даже сломает или утопит в ванной. Ребенок сам решит, когда эта штука ему интересна. И в раннем детстве он даже не воспримет саму суть гаджета – это будет просто очередной предмет, который хочется потрогать.

Другое дело, когда дети постарше начинают просить телефон, чтобы поиграть, послушать музыку или использовать еще что-то из его функций. Это значит, что ребенок уже понимает, для чего гаджет нужен – и отношение к нему меняется. В эти моменты ребенок понимает, что телефон – не игрушка, зачастую – дорогая вещь.

Важно, если ребенок пользуется телефоном родителей, подумать, не сохранено ли в нем какой-то такой информации, которая может быть травмирующей для вашего ребенка. А вдруг вы забыли фотографию трехлетней давности? Или открыли сайт, который ребенку рано просматривать?

Когда ребенок умеет читать и писать, гаджеты с интернетом становятся действительно открытым миром. Если на устройствах не включен родительский контроль, ребенок обязательно погуглит, «что такое секс», «почему мама такая дурочка», «где делся папа» или что-то в этом духе.

К сожалению, процесс осваивания ребенком гаджетов остановить практически невозможно. Вы можете всеми силами ограничивать доступ в квартире, но ребенок, приходя в детский сад или школу, так или иначе имеет контакт с устройствами других людей. И из-за запретов такой ребенок испытывает еще большую тягу.



– Когда нужно купить ребенку первый телефон?

– Конкретный возраст в данном случае назвать нельзя. Дети все же развиваются не одинаково, проявляют интерес к разным вещам. Один будет просить у вас телефон уже в 3-4 года, а другой до 8-10 не проявит никакого интереса. Каждая ситуация индивидуальна. Все-таки родитель лучше знает своего ребенка.

Но одна вещь, мне кажется, верна для всех. Купить телефон ребенку, пока он не начнет о нем говорить – бесполезная затея. Если нет интереса, ребенок скорее потеряет его или не будет носить. А ведь многие родители покупают ребенку телефон, чтобы знать, что он в безопасности в любое время.

Я бы советовала начинать не с покупки телефона ребенку, а с того, чтобы отдать ему собственный старый. Для начала ведь нужно воспитать ответственное отношение к материальному – научить не ронять, не бросать, не поливать водой. И только после того, как ребенок приведет в негодность родительский мобильник, можно подумать о том, чтобы купить ему собственный.

Вообще, я бы советовала родителям принять, что покупка ребенку телефона рано или поздно произойдет. Если мама и папа этого не сделают, ребенок со временем может начать искать способы заполучить гаджет другим путем: украсть у кого-то, отобрать у более слабого, выменять что-то ценное на телефон.



– Что делать, если ребенок просит купить дорогой гаджет?

– Во-первых, нужно понять, почему ребенок хочет такой телефон или гаджет. Действительно ли у устройства есть такие функции, которые нужны ребенку и стоят дороже? Если да, то желание обладать дорогим девайсом вполне понятно – ребенок понимает, что деньги нужно заплатить за благо.

Лучше всего дать понять ребенку, сколько на самом деле стоит тот гаджет, который нравится. Я сторонник того, чтобы ребенка с малых лет учили внимательно относиться к деньгам, тратам, экономии. Как сделать, чтобы ребенок понял?

Заключите с ним договор, чтобы ребенок сам смог заработать на этот гаджет. Можете давать небольшое вознаграждение за хорошие оценки, помощь по дому или еще что-то. Сумма должна в первую очередь быть приемлема для родителей. И скажите, чтобы ребенок откладывал эти деньги, чтобы купить себе гаджет.

И если ребенок действительно не потратит их раньше и не забросит идею о покупке – смело можно купить и дорогой девайс, раз уж деньги отложены. Чтобы заработать на дорогой гаджет, ребенку придется стараться не недели, не месяц, а год или даже больше. А значит, заслужил.

Но ведь может быть и другой вариант. Например, друзья или одноклассники имеют дорогие телефоны и хвастаются. Тогда ребенок просто хочет получить «то, что есть у всех». И его можно понять, ведь никто не хочет быть «хуже». В такой ситуации, на мой взгляд, стоит честно поговорить с ребенком. Например, сказать, что сейчас вы не можете купить то, что он хочет, и обязательно объяснить, почему. Посчитать прямо при ребенке, почему это невозможно в данный момент.

И третий вариант: ребенок сам хочет хвастаться, иметь что-то, что круче, чем у других. И в этом случае будет сложнее всего. Возможно, в данной ситуации стоит поговорить с психологом, чтобы понять, почему ребенок хочет самоутверждаться таким образом. Не думает ли он, что без дорогого гаджета будет хуже остальных? Не считает ли ребенок, что без этой дорогой штуковины с ним не будут дружить? Важно дать ребенку понимание о том, что личные качества важнее материальных благ.



– Как убедить ребенка проводить за гаджетом ограниченное время?

– Как и с любыми другими ограничениями и запретами, это дело воспитания и взаимоотношений родителей и ребенка. Если ребенок не соблюдает другие правила, он и это не будет соблюдать. Многие родители ошибочно делают отказ в просмотре телевизора или игре на компьютере – наказанием. Если ребенок нарушает правило – он легко нарушит и это.

Тотальный контроль – тоже не вариант. Ребенок начнет скрывать, искать пути, чтобы спрятаться и сделать тайком. Если у родителей с ребенком близкие и доверительные отношения, ребенок будет понимать, что нарушение правила расстроит маму или папу. И боязнь расстроить работает намного лучше.

Вообще, «как сделать, чтобы ребенок не…» - это извечный вопрос почти всех родителей. И ответ на него находится только в построении гармоничных взаимоотношений с собственным чадом. Иначе никакие другие варианты не дадут эффекта.



– Как понять, что у ребенка зависимость от гаджета?

– Есть несколько основных признаков. Например, если ребенок раздражается и скандалит при запрете пользоваться гаджетами. Бывает, что дети устраивают истерики и могут даже применять силу, чтобы получить гаджет обратно.

Второй тревожный признак: ребенка почти невозможно отвлечь от игры или просмотра. Если ребенок не реагирует на просьбы, не хочет отвлекаться, чтобы поесть, терпит, чтобы пойти в туалет, пока не досмотрит серию или не доиграет, вяло реагирует на вопросы, то это может являться первым симптомом.

Также нужно обратить внимание на игнорирование ребенком других своих интересов. Если, например, ребенок увлекался спортом, рисованием, коллекционированием, а теперь только играет с гаджетами – это тоже сигнал для родителей.

Кроме того, ребенок может быть легко возбудим, плохо спать, сокращать или полностью утрачивать общение со сверстниками. В худших случаях, проявляется агрессивность, отчужденность, изоляция от остального мира.



– К чему может привести зависимость от гаджетов?

– Первое и самое очевидное – потеря навыка общения с другими людьми, неумение вписаться в коллектив, построить дружеские и даже романтические отношения. И это страшно, потому что с возрастом, так или иначе, гормоны дадут о себе знать, и появится потребность к вниманию противоположного пола.

Также у ребенка может постепенно ухудшаться зрение. Особенно, если ребенок играет с гаджетом по ночам в темноте, читает мелким шрифтом, напрягает глаза при игре, читает в транспорте или на ходу.

У некоторых детей появляется неумение отличить реальность от игр. Это нечастое явление, но тем не менее, случается. Отсюда множество обвинений в том, что компьютерные игры воспитывают в детях жестокость.

Если говорить про телефон, то ребенок со временем разучивается формулировать мысли словесно. Благодаря постоянному просматриванию соцсетей, он начинает передавать свои эмоции мемами, типа «фейспалм», «Джеки Чан, поднявший руки», «форевер элоун» и так далее. В речи появляются слова, вроде «LOL», «OMG», «FFS». Это становится затруднительным для понимания взрослыми. В худшем случае, могут проявляться даже тяжелые расстройства психики.





– Когда ребенку можно завести аккаунт в соцсетях?

– А он родителей спрашивать не будет – возьмет и заведет. И хотя во многих социальных сетях есть возрастные ограничения, дети легко обходят их, сообщая недостоверную информацию.

К сожалению, соцсети сейчас во многом заменили реальное общение людей, а для подростков общение со сверстниками приобретает исключительную значимость.

В своей среде, взаимодействуя друг с другом, подростки учатся рефлексии. Поэтому, хотят родители этого или нет, а к подростковому возрасту все дети уже освоили соцсети, а вот какое качество общения они для себя выберут, это зависит от того, как их направляли и воспитывали родители.

– А компьютерные игры действительно вызывают агрессию?

– Очень редко такое бывает. Да и нельзя сказать, что все компьютерные игры хороши или плохи. Есть масса развивающих игр, масса бесполезных и кровожадных. Думаю, что без контроля взрослого ребенку сложно правильно сориентироваться. Родителям стоит контролировать его игры, но не запрещать. Лучше рекомендовать ему качественные, содержательные, созидательные, обсуждать их с ребенком, проникаться его интересом. Это повысит его доверие к вам, а вам поможет осуществлять контроль. А если он бесконтрольно «сидит в стрелялках», конечно, это отупляет, подавляет психику и может вызвать необоснованную агрессию.

– Какие ошибки совершают родители в отношениях «ребенок-гаджет»​?

– Не следят, не контролируют, не интересуются, чем и как ребенок занимается с гаджетом. Позволяют гаджету заменить общение с собой, теряя доверительные отношения с детьми, а потом плачутся, что не могут найти общего языка со своим ребенком.

А бывает и наоборот, слишком сильно контролируют, воздействуют на психику и волю ребенка, вызывая к себе негативное отношение вплоть до ненависти.



– Должны ли родители следить за ребенком в соцсетях?

– Думаю, ответ очевиден. Вопрос в том, каким образом отслеживать его общение в соцсетях? Если вы постоянно разговариваете с ребенком, если он привык делиться с вами своими проблемами и сомнениями, он сам вам расскажет о своем общении, если вы упустили возможность создать такие отношения со своим ребенком, любое подозрение, что вы тайно проверяете его переписку, вызовет еще большее отчуждение ребенка к вам.