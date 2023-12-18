Резидент «Сколково» представил бионический протез нового поколения

Компания «Салют Орто», резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), продемонстрировала инновационный коленный модуль с микропроцессорным управлением Steplife B7. Начало серийного производства ожидается в 2024 году.

В бионический коленный модуль Steplife B7 встроен акселерометр, электронная опорная трубка и датчик угла сгибания. Работу устройства можно регулировать самостоятельно через мобильное приложение. Датчики могут улавливать скорость движения, наклон тела и выполняемые упражнения. Данная система в полной мере закрывает потребность в любых двигательных активностях: передвижение по пересеченной местности, езда на велосипеде, спокойная пробежка.

Сборные электронные компоненты, необходимые для изготовления коленных модулей, Steplife проектирует и производит самостоятельно, что позволяет поддерживать себестоимость продукции на 30-40% ниже мировой, сохраняя высокое качество производства.

 

 

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