Резидент «Сколково» зарегистрировал ИИ-систему для диагностики онкологических заболеваний кожи

Компания «АИМЕД», резидент «Сколково», получила регистрационное удостоверение на систему поддержки принятия врачебных решений «ПроРодинки». Сервис на основе нейросетевых технологий предназначен для помощи врачу в принятии решений при диагностике новообразований кожи по фотографиям.

На текущий момент мобильное приложение «ПроРодинки» — это 980 тысяч изображений, полученные от 550 тысяч пользователей. За время реализации проекта было выявлено более 23 тысяч злокачественных новообразований, из них почти 14 тысяч случаев меланомы.

Программное обеспечение включает несколько модулей сверточной нейронной сети, обученной системе убеждений, базирующейся на диагностических признаках определенных патологий и математических расчетах. Используя предоставляемые изображения новообразований кожи, нейронная сеть оценивает и составляет заключение, сопоставимое с заключением квалифицированного специалиста в области дерматовенерологии и онкологии.

Проект реализуется при поддержке Приволжского Исследовательского Медицинского Университета (ПИМУ). Команда экспертов университета не только выступила в качестве создателей сервиса, но и организует продвижение в регионах России.