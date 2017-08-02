Как обнаружить вирус на компьютере

Все мы знаем, что компьютерные вирусы могут вызвать проблемы самого разного масштаба. Некоторые вредоносные файлы способны копировать самих себя до тех пор, пока на жестком диске не останется свободного места, другие – повреждают данные и мешают нормальной работе компьютера. Некоторые вирусы могут даже попытаться взломать вашу электронную почту, стремясь при помощи него дальше распространить вредоносное ПО. Также существуют так называемые «взломщики» (cracker), использующие вирусы для получения удаленного доступа к вашему компьютеру.

Никому не хочется «подцепить» на свой компьютер какой-нибудь неприятный вирус. В большинстве случаев этого можно избежать, аккуратно используя компьютер, устанавливая надежное антивирусное ПО и вовремя его обновляя.

Но иногда вирусы все же находят лазейки в защите. Это может случиться, если антивирусное ПО устарело, или при случайном нажатии на ссылку с вирусом, или если кто-то другой использовал компьютер и случайно скачал зараженные файлы.

Но как же обнаружить вирус на компьютере? Если у вас установлен самый современный авнтивирусник, который вовремя обновляется, то при обнаружении вируса он должен выводить соответствующее предупреждение. Но что, если ваше антивирусная программа устарела или вирус отключил ее? Существует несколько признаков, позволяющих обнаружить вирус.

Признаки заражения компьютера вирусом

Компьютерные вирусы бывают самыми разными: от просто действующих на нервы до крайне опасных.

Частое выключение компьютера может свидетельствовать о каких-либо неполадках. Некоторые вирусы проникают в наиболее важные файлы, обеспечивающие работоспособность компьютера. Если при открытии какого-либо приложения он выключается или выводит сообщение об ошибке, это может стать сигналом того, что ваши данные подвергаются внешнему воздействию. Таким образом может действовать вредоносное ПО.

Может быть, ваш компьютер стал работать намного медленнее, чем раньше? Если вы не используете приложения, требующие большой вычислительной мощности, то, вполне возможно, причиной этого является вредоносное ПО.

Другим признаком неполадок являются частые сообщения о том, что вы не можете получить доступ к одному из локальных дисков. Также признаком вируса могут быть неверно работающие или вообще не открывающиеся приложения и файлы, а также аппаратные средства (принтер, например), которые не реагируют на ваши команды. Пусть ни по одному из этих признаков нельзя сказать со стопроцентной гарантией, что ваш компьютер заражен вирусом, но все же подобные признаки сигнализируют о том, что с вашим компьютером что-то не так.

Если вы замечаете изменения в размерах файлов, при том, что вы не использовали их в последнее время, это также может быть признаком заражения. И, наконец, если на экран выводятся странные сообщения или изображения, то вы также могли стать жертвой хакерской атаки.

Важно помнить, что чаще всего именно компьютерные вирусы становятся причиной подобных неприятностей, но их могут вызвать не только вирусы. Если вы все же обнаружили, что ваш компьютер заражен вирусом, главное – не паниковать.

Ложные предупреждения

Открывая страницы в интернете, вы можете увидеть на экране всплывающие сообщения с предупреждением о том, что на вашем компьютере был обнаружен вирус и что вам просто необходимо скачать антивирусное обеспечение, чтобы избавиться от этого вируса. В таком случае будьте крайне осторожны! Подобные сообщения чаще всего создаются мошенниками, которые стремятся получить доступ к вашему компьютеру или повредить какие-либо файлы. Доверяйте только тем сообщениям, которые выводит вам ваша антивирусная программа.

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