Как определить, что кто-то тайно пользуется вашим Wi-Fi

Сейчас сложно представить, что еще двадцать лет назад Интернет был диковинкой, которую могли себе позволить особо одаренные профессора в университетах, либо горстка людей, соединенных при помощи на тот момент не так давно созданной Всемирной Сети. Электронная почта выглядела и использовалась совсем по-другому. Самые первые системы передачи электронных сообщений можно было встретить в высших учебных заведениях или же у немногочисленных частных лиц, которые использовали аккаунты, предлагаемые первыми поставщиками интернет-услуг. При этом подобной почтой пользоваться было совсем непросто.

Но время идет, и к нынешнему моменту ситуация кардинально изменилась. Когда-то мы были привязаны к компьютеру при помощи проводного интернета, но теперь, благодаря появлению WiFi, а также 3G- и 4G-технологий, мы можем практически отовсюду получить доступ к многочисленным развлечениям и безграничному общению с друзьями.

Если 3G и 4G мы активируем, в основном, на мобильных устройствах, то Wi-Fi широко используется в качестве домашней сети, а также в кафе, библиотеках и аэропортах. Благодаря повсеместному использованию беспроводных роутеров и точек доступа, практически любое проводное интернет-соединение можно превратить в удобную зону раздачи Wi-Fi.

Сегодня почти в каждом доме есть Wi-Fi-роутер, подключенный самостоятельно или при помощи специалистов интернет-провайдера. Наличие роутеров может вызвать ряд проблем: когда несколько беспроводных сигналов передаются на одной и той же частоте, они могут создавать помехи, особенно, если вы живете в многоквартирном доме. Кроме того, если вы ненадлежащим образом установите и защитите свою беспроводную сеть Wi-Fi, кто-то может тайно подключиться к ней.

Если кто-то начнет «красть» ваш WiFi, то пропускная способность сети снизится. В исключительных случаях вор может даже украсть информацию с вашего компьютера или заразить вирусом девайсы, подключенные к этой сети. Но не пугайтесь: от этого легко защититься. Первый шаг к безопасному использованию беспроводной сети – это понимание того, как эта сеть работает.



Базовые основы работы сети WiFi

Прежде, чем пытаться понять, действительно ли кто-то тайно подключился к вашему беспроводному интернет-соединению, будет нелишним ознакомиться с базовыми принципами работы подобной сети.

Беспроводная сеть работает на основе кабельного, спутникового или DSL-модема. Модем подключается к беспроводному роутеру, который раздает сигнал и создает сеть.

Подобная сеть называется локальной (LAN – локальная вычислительная сеть). В этой локальной сети настраиваются периферийные устройства: ноутбук, настольный компьютер и принтер и т.п.. Также у роутера есть таблица протоколов динамической настройки хостов (DHCP). По сути, эта таблица представляет собой «гостевой список» разрешенных устройств.

Каждое устройство имеет свой собственный адрес управления доступом к среде передачи данных (MAC-адрес). Роутер использует эти данные, чтобы присвоить IP-адрес каждой машине в вашей сети. MAC- и IP-адреса подключенных устройств пригодятся нам, когда мы будем определять, имеет ли кто-либо неправомерный доступ к сети WiFi.

И еще парочка важных терминов, которые следует знать, чтобы понять суть работы беспроводной сети. Идентификатор SSID – это параметр, однозначно идентифицирующий беспроводную сеть. По умолчанию чаще всего используется имя самого роутера – Netgear, ASUS, AndroidPhone или что-то подобное. Но можно повеселиться и изменить стандартное имя на что-то более узнаваемое и креативное. На сегодня наиболее часто используемым стандартом для передачи беспроводного сигнала является 802.11n. В этом стандарте можно передавать до 600 Мбит в секунду. 802.11ac - это следующий стандарт, который обеспечивает передачу данных на скорости более 1 Гбит в секунду. 2.4GHz и 5GHz - две разные частоты, используемые беспроводными роутерами.



Установление безопасной сети

А теперь перейдем вопросу неправомерного использования чужого WiFi. Ваша беспроводная сеть медленно работает? У вас бывают беспричинные периодические потери сигнала? Для начала, не стоит паниковать. Скорее всего, никто посторонний не пользуется вашим интернетом. Скорость соединения может снижаться из-за огромного количества причин. Проблема может заключаться в вашем провайдере или в перегруженных серверах. На ваш WiFi-роутер могут негативно влиять помехи от другой электротехники, или же сигнал к вашему компьютеру может банально с трудом пробиваться через стены и мебель в доме.

Есть одна вещь, благодаря которой ваша беспроводная сеть будет в безопасности на 99,9%, и эта вещь – пароль.

Один из основных элементов, необходимых для защиты беспроводной сети – это протокол шифрования, такой как WPA2 (защищенный доступ WiFi). Устаревшие стандарты, такие как WEP и первое поколение WPA, были постепенно заменены более безопасным WPA2. Вам необязательно знать, каким образом происходит процесс шифрования, достаточно будет просто настроить защищенный доступ для беспроводного роутера по протоколу WPA2 и поставить пароль на установленную сеть. Придумайте что-то, что вы легко запомните, но что другим будет сложно отгадать (пожалуйста, не используйте «пароль» или «12345»!).

Итак, как же это все сделать? Все зависит от типа вашего роутера, хотя к большинству WiFi-маршрутизаторов можно получить доступ с подключенного устройства при помощи электронного адреса http://192.168.1.1. Войти в систему также достаточно просто, так как большинство производителей роутеров используют в качестве логина предсказуемое «admin», а пароль можно найти в руководстве пользователя. Как только вы войдете в систему, вы получите доступ к управлению роутером, что позволит вам изменить самые разные настройки, включая безопасность беспроводного подключения.

Подобный совет может заставить вас задаться вопросом: «Если для большинства роутеров используется одинаковый локальный адрес и логин/пароль, разве не может злоумышленник попасть в систему настроек и изменить там все?». В общем… может! Пока ваша беспроводная сеть не защищена паролем, любой может получить к ней доступ. Но пароль – это еще не все, что вам нужно, чтобы быть полностью уверенным в безопасности своей беспроводной сети. Вам также стоит изменить логин с обычно используемого «admin» на что-либо другое, что не позволит стороннему человеку влезть в вашу сеть.



Как определить, что кто-то тайно использует ваш Wi-Fi

Если вы используете протокол WPA2, то вряд ли кто-либо сможет взломать вашу беспроводную сеть. При этом есть простой способ обнаружить «воришку»: так как каждое устройство, подключенное к сети, обладает уникальными MAC- и IP-адресом, то вы можете очень просто увидеть список подключенных устройств – так называемых «клиентов» – на странице изменения настроек вашего беспроводного роутера. Если хозяин устройства сам переименовал его, то этот девайс будет подписан соответствующим идентификатором. Поэтому, если вы видите, что к вашей сети подключен «Ноутбук Миши», а никакой Миша с вами не живет и интернетом вы с ним делиться не собирались, то у вас проблема! Даже если в списке подключенных клиентов не отображается собственное имя устройства, то вы все равно можете просто сравнить количество ваших девайсов, подключенных к сети, с количеством всех устройств, отображенных в списке.

Хотите быть точно уверенным в том, что никто не узнает ваш пароль и не проберется в вашу сеть? В этом случае есть несколько вариантов действий. Ваш роутер может скрывать SSID, делая его невидимым для всех, кто пытается найти сеть, к которой можно подключиться. В таком случае адрес придется вводить вручную. Вы также можете настроить беспроводной MAC-фильтр, внеся в него список ваших устройств и запретив всем остальным девайсам подключение к вашей сети. Конечно, в этом случае вашим желанным гостям и друзьям будет сложнее подключиться к вашей беспроводной сети.

Также можно использовать специальные программы для отслеживания интернет-подключений. Например, бесплатная утилита AirSnare предупредит вас, если незнакомый MAC-адрес попытается получить доступ к вашей сети. Но если у вас установлено безопасное соединение, то вам даже не стоит волноваться по этому поводу.

Wi-Fi – это уже давно не исключительная услуга, какой она была несколько лет назад. К беспроводной сети можно подключиться практически в любой кофейне. Миллионы людей каждый день ходят с постоянно включенным поиском ближайшего Wi-Fi. В некоторой степени, все это делает беспроводное соединение наиболее быстрым и дешевым способ подключения к интернету, но, к сожалению, не всегда самым безопасным.

Пока ваша сеть защищена паролем, только хакер со специализированным ПО может обойти вашу защиту. Ars Technica – новостное интернет-издание, посвященное информационным технологиям, – выпустило подробный обзор, как взломать защищенную сеть при помощи специальной программы Silica, которая использует содержащие миллионы слов интернет-словари и с их помощью подбирает пароль. Но все еще существует простой вариант, как защититься даже от самого отличного хакера - использовать более сложный пароль. Чем более длинным и непредсказуемым он будет, тем в большей безопасности будет ваше беспроводное соединение.

С надежным паролем вам даже не придется отслеживать тех, кто подключается к вашей сети. Wi-Fi-взломщикам придется поискать кого-то другого, за чей счет можно поживиться.



Является ли кража Wi-fi наказуемым преступлением?

Не так давно мичиганский суд помиловал мужчину, обвиненного в краже Wi-Fi из кафе, рядом с которым он находился в своей припаркованной машине. Мужчина проверял свою почту и сидел в интернете, когда его арестовали и обвинили в незаконных действиях. В итоге прокуроры определили, что преступление было непреднамеренным и мужчина не был в курсе, что нарушает закон. Несмотря на это, в штате Мичиган до сих пор существует уголовная ответственность за кражу Wi-Fi.