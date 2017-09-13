Деградация, работа с гуманитариями и большая нагрузка: почему не стоит становиться программистом?

Дата для такого дня выбиралась с особым смыслом - когда же его отмечать, как не в 256 день года? Именно восьмиразрядный байт в своём максимальном значении делает 13 сентября профессиональным праздником всех программистов.

И именно в этот день программисты и их коллеги рассказали, почему эта профессия не лучшая в мире.

«Ты развиваешься в узкой сфере и деградируешь в остальных»

Никита Могилевец, программист

Здесь платят больше, чем представителям других профессий в этой стране, но не за просто так. Минусов у профессии достаточно много. Ты немало работаешь, и твоя работа интеллектуальная, но, несмотря на это, ты деградируешь, оставаясь крутым лишь в узкой области.

Эта работа, как и любая другая, не позволяет развиваться так же, как во время получения образования. Тонкость в том, что, несмотря на работу мозга восемь часов в день, ты все ещё нуждаешься в умственной нагрузке, чтобы общий интеллект на самом деле развивался. Но как бы нельзя больше напрягать голову, нужно отдохнуть.

На работе ты мало времени думаешь интенсивно. Да, изучаешь новое, но это не как в школе или университете, где мозг кипит и тормозит. Здесь новое похоже на то, что знал раньше. Ведь новые технологии придумывают тоже разработчики, при этом перед ними стоит задача сделать что-то новое понятным.

Вообще, в крупных компаниях есть исследовательские отделы, но они обычно просто крошечные по сравнению с остальными. Там ребята ещё больше работают мозгами. Ребята – это чаще всего люди с учёными степенями, то есть такие отделы практически недостижимы для среднего разработчика.

«Бывает, я работаю до 5 утра»

Александр Киктенко, РНР-программист

В профессии программиста я лично вижу только один минус: бывает, что наваливается много работы. Сложно сделать так, чтобы нагрузка была равномерной, даже если работа идёт в команде.

У каждого свои обязанности. Я РНР-программист, однажды мне нужно было писать сценарий к сайту, а почти 90% сценариев написаны на РНР. Работы было очень много. Работаю дома, бывает, до 5 утра, иногда везёт и не работаю пару дней. Если выполняю план и сдаю работу вовремя, то получаю премию.

Нет, нельзя изначально поставить реалистичные сроки. Ведь, например, в коде можно сделать ошибку и потом часами искать её. Уходят ли из-за этого из профессии? Разве что нервы могут сдать — это на моей работе пока основная причина.

«Раньше, когда пользователей было мало, было легче»

Олег Дикунов, инженер по безопасности

Самый главный минус профессии — садится зрение и со временем начинают беспокоить такие вещи, как синдром мыши и дисфункция вегетативной нервной системы. Они появляются из-за сидячей работы, даже если ты делаешь перерывы на зарядку. Синдром мыши — это когда руку начинает колоть, она теряет чувствительность.

Делаю ли я зарядку? Я ходил курить, а лестница очень длинная. Ну и разминался, пока шёл. До конца не помогло — у меня сейчас как раз диагноз «дисфункция вегетативной нервной системы по гипертоническому типу». Сегодня вот был у невропатолога.

Но о выборе профессии я не жалею. Я учился на IT, это очень перспективная сфера. А быть экономистом-юристом я точно не хочу. Разве что профессиональный спорт, но у меня здоровье не позволяло изначально.

Есть в IТ такая дилемма: работа с оборудованием\программами — это здорово и напрягает меньше, чем если работаешь ещё и с людьми. Многие в IТ идут не только чтобы получать хорошие деньги, но и чтобы поменьше общаться с людьми-пользователями. Ведь чем больше пользователей в IТ, тем хуже. Раньше, когда пользователей было мало, было легче.

«IT – сфера, где мало эмоций и много молодых»

Таисия Пастухова, директор Ассоциации компаний коммуникационных консультантов

Как работать с IT, если ты не айтишник? Надо знать, что это своеобразная сфера, и работа с ней для консультанта другого профиля имеет свои особенности.

Начнем с того, это совсем другие люди, их мозг собирает и анализирует информацию совсем иным способом, чем тот, к которому привыкли коммуникаторы.

И хоть и говорят, что PR-проект — это математика, где можно просчитать результаты, все же в нашей работе большую роль играют эмоции, человеческий фактор. Но если твой клиент — IT-компания, будь готов к непониманию подобных аргументов.

Второе, о чем хотелось бы сказать, это возрастной фактор. Чаще всего это совсем юные девочки и мальчики. Мне, опытному эксперту с 15-летним стажем, поначалу было сложно включиться в общение. Однако помог человеческий фактор: коллектив очень доброжелательно шел на сближение.

Третье: надо знать продукт. Если ты совсем «чайник» в IT, будь готов учиться. Почитай хотя бы элементарную литературу, повстречайся со специалистами, «погрузись в среду». Мне помогло то, что я нашла несколько «сочувствующих» сотрудников, которые объясняли на очень простом языке тайны профессии. Без дружбы и посиделок на кухне никуда.

Подытоживая, хочу сказать: да, сложно. Но зато какой опыт, какие интересные проекты, какие новые знания! Оно того стоит, коллеги!

«Приходится наступать на горло перфекционизму»

Артём Мирошник, программист, в основном занимается web’ом. Переехал из Украины и сейчас работает в Дании

Программисты в большинстве своем не любят живое общение, причем «голос» в онлайне тоже относят к живому. У нас из-за специфики работы жесткое разделение процесса: обдумал ответ —> ответил.

Для большинство моих знакомых программистов это удобно. Когда ты контролируешь свое внимание и концентрацию, то получается немалый прирост в производительности.

Но вообще мы не пишем код все 8 часов каждый день. В среднем именно на тайпинг (набор — ред.) уходит в лучшем случае 2. Очень много времени уходит на митинги, «компилируется», «отвлекся на интернет», или чтение документации/задач/кода и т.д. Идеального мирка, где ты программируешь все 8 часов в день, практически не существует.

Один из бичей — это клиенты, менеджеры и другие окружающие люди не технического склада ума (не в обиду, а просто чтобы обозначить разницу).

Если утрировать, то иногда митинг может быть собран только из-за того, что какой-то человек задает вопрос наподобие: «Что такое значок плюса в «1 + 1 = 2»? И ты пытаешься провести параллель между логической операцией в твоей программе и бизнес-логикой процесса в компании

Меня это злит, но только из-за того, что отнимает время. Это ещё и скучно. В любой профессии начинаются проблемы, если тебе скучно. Что делать? Это очень персонализировано: самообман; принятие положения только как заработка и программирование для души уже дома и т.д.

Еще одна постоянная проблема – вечный поиск компромисса. В большинстве случаев у клиента не будет всех трех составляющих: денег на разработку, времени и всех фичей (особо классных элементов функционала — ред.), которые он хочет.

Допустим, продукт нужно выпустить к 1 января 2018, а вас 5 программистов. Вы посчитали, что на реализацию всех фичей нужно время до мая. Выход — или нанять еще 5 программистов, или урезать набор фичей. И то, и другое нежелательно.

Значит, надо жертвовать качеством кода. Приходится наступать на горло своему перфекционизму и кодить плохо — откладывать на потом, надеяться, что и сойдёт и так и т.д. Каждый находит свои оправдания. Но если у человека нет внутреннего перфекционизма – нет и этих проблем.

«Работа напоминает марафон»

Николай Бурый, фронтенд-разработчик с 2012 года

Мне сфера нравилась с детства, поэтому я вижу мало минусов. Знаю, что некоторые люди пробовали, но понимают, что им неинтересно. Это самое неприятное – делать работу, которая тебя угнетает. Деньги не утешат, и получится замкнутый круг: делаешь работу, которая тебе не нравится, не развиваешься и не растешь в зарплате, и дальше по кругу

Еще случается обман: зовут в компанию на одни условия, а по факту предлагают другие. Обычно таким страдают небольшие компании.

Большинство людей считает, что работать в IT выгодно, но для себя эту сферу не выбирают, потому как работа довольно сложная и напоминает марафон, где постоянно нужно быть в форме.

Нельзя прочитать книгу, научиться писать код и на этом остановиться. Ты становишься через время неактуальным, непродаваемым. Компания подумает, что ты невыгоден и теоретически может не продлить контракт.

Мне один из начальников сказал: если тебя хотят купить другие компании, тогда мы понимаем, что ты ценный специалист. А если ты сидишь много лет, и тебя никто не хочет переманить, тогда для нас это звоночек. Многие люди, как мне кажется, мыслят ещё по-советски, и для них такое не подойдет.