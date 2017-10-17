Как сделать резервное копирование данных на компьютере

Любого может постигнуть такое несчастье: в какой-то момент выйдет из строя жесткий диск, вредоносное ПО удалит файлы или же они пропадут из-за какой-то неожиданной системной ошибки. Если не создавать резервные копии, то так можно потерять свои файлы навсегда.

Создание резервной копии (бэкап) – процесс совершенно несложный. Существуют самые разные способы резервного копирования, и данная статья поможет разобраться, какой именно способ подходит вам и какие файлы действительно нуждаются в бэкапе.

Что копировать в первую очередь

Конечно же, личные файлы. Если что-то пойдет не так, то всегда можно переустановить операционную систему и скачать заново нужные программы, а вот личные данные не восстановить. Необходимо регулярно запускать резервное копирование документов, фотографий, видео и любой другой частной информации, хранящейся на вашем компьютере. Если вы потратили много времени на перенос информации и файлов с CD- или DVD-носителей, то для таких файлов тоже можно сделать бэкап, чтобы не проделывать ту же самую кропотливую работу заново.

Можно также создать резервную копию операционной системы, программ, системных настроек. Делать бэкап этих файлов совершенно не обязательно, но этим вы существенно облегчите себе жизнь, если вдруг «полетит» жесткий диск. А вот полная резервная копия всей системы необходима в том случае, если вы любите изменять системные файлы, редактировать системный реестр и регулярно обновлять оборудование. Существуют самые разные способы резервного копирования данных, начиная от использования внешнего диска и заканчивая удаленным сервером. Конечно же, у каждого метода есть свои плюсы и минусы.

Резервное копирование на внешний накопитель

Если у вас есть внешний USB-диск, то бэкап можно сделать прямо на него, используя встроенные функции создания резервной копии. Для этого используйте «Историю файлов» («File History») в Windows 10 и 8. В Windows 7 ищите «Резервное копирование Windows». На Mac-устройствах воспользуйтесь «Time Machine». Просто периодически подключайте внешний накопитель к компьютеру и запускайте инструмент для выполнения бэкапа.

Плюсы: быстро и сердито.

Минусы: если что-то случится с внешним накопителем, то будет утеряна и копия.

Резервное копирование при помощи интернета

Если вы хотите быть уверены в безопасности ваших файлов, то можете создать их резервную копию при помощи сервиса вроде Backblaze. Это онлайн-сервис резервного копирования. Кроме Backblaze есть еще Carbonite и MozyHome. За небольшую ежемесячную плату (около 5 долларов в месяц) эти программы автоматически создают резервные копии ваших файлов в веб-хранилище службы, работая в фоновом режиме на вашем ПК. Если файлы вдруг потеряются, то их всегда можно будет вернуть.



Плюсы: резервное копирование в онлайне защищает пользователей от любых проблем, которые могут произойти с файлами.

Минусы: подобные услуги обычно не бесплатны. Кроме того, первое копирование может занять гораздо больше времени, чем в случае с внешним диском, особенно если у вас много файлов.

Использование облачного сервиса

Некоторые скажут, что облачные технологии технически и не являются сервисами для создания резервных копий, но многие люди используют их именно с этой целью. Вместо того, чтобы хранить файлы на жестком диске компьютера, их можно загрузить в сервис наподобие Dropbox, Google Диск, Microsoft OneDrive или любой подобный. Если что-то случится, то у вас будут копии ваших файлов в данном сервисе и на всех сопряженных устройствах.

Плюсы: это простой, быстрый и в большинстве случаев бесплатный метод. Хранение ваших данных онлайн позволяет защитить их почти от любых негативных вариантов.

Минусы: большинство облачных сервисов предоставляют хранилище лишь на несколько гигабайт, поэтому метод работает только в том случае, если у вас не так уж и много файлов для создания резервной копии, или же если вы готовы заплатить за дополнительное место для хранения.

Хоть программы резервного копирования (тот же Backblaze, к примеру) и облачные сервисы используются почти одинаково, работают они совершенно по-разному. Dropbox предназначен для синхронизации файлов между ПК, а Backblaze и аналогичные службы нужны для резервного копирования большого количества файлов. Backblaze будет хранить несколько копий разных версий файлов, поэтому вы можете восстановить файл точно так же, как откатываете систему к определенной точке восстановления.

Облачные сервисы являются бесплатными лишь для небольшого количества файлов, в то время как Backblaze за сравнительно небольшую плату позволяет создать резервную копию такого объема данных, какого вы только захотите. Но у Backblaze и Carbonite есть существенное ограничение, которое следует иметь в виду. Если вы удалите файл на компьютере, то через 30 дней он будет удален и из ваших резервных онлайн-копий. То есть после этого 30-дневного периода вы не сможете восстановить удаленный файл или его предыдущую версию. Поэтому будьте внимательны.

Итак, что же выбрать? В идеале, конечно, неплохо было бы использовать хотя бы два способа из представленных. Отличным решением будет хранить данные как локально, так и онлайн. Локальное хранение данных (onsite backup) буквально означает хранение данных в том же географическом и физическом месте, где вы находитесь. То есть это тот вариант, когда вы создаете резервную копию на внешнем диске и храните его дома, где также находится ваш компьютер.

Хранение данных онлайн (offsite backup) — это создание резервной копии на онлайн-сервере наподобие Backblaze или Dropbox, которая хранится в каком-то друго месте. Подобный вариант не обязательно платный, но может занять немного больше времени, чем в случае с локальным бэкапом. Однако же и уровень надежности намного выше.

Вы можете хранить свои файлы в Dropbox, на Google Диске или OneDrive и выполнять регулярное резервное копирование на внешний диск. Или же вы можете использовать Backblaze для резервного онлайн-копирования и «Историю файлов Windows» для создания локальной резервной копии. Существует достаточное количество способов использовать эти варианты в тандеме, и только вам решать, каким образом это все устроить. Просто убедитесь, что стратегия по защите ваших данных надежна и включает как онлайн, так и локальное хранение данных.

Автоматизация процесса

Это может показаться сложным только на первый взгляд. Чем более автоматизированным будет процесс создания резервных копий, тем чаще будет происходить процедура бэкапа. Именно поэтому вместо ручного копирования файлов разумнее использовать автоматизированный инструмент, который достаточно один раз запустить и настроить. В этом и заключается преимущество программ наподобие Backblaze.

Если вы настроите резервное онлайн-копирование, то программа сама автоматически будет выполнять его каждый день. Если же вы будете копировать вручную на внешний накопитель, то, возможно, вскоре просто надоест делать бэкапы. Поэтому в данном случае автоматизация процесса стоит потраченных на нее усилий.

Если же вы не хотите платить и полагаетесь в первую очередь на локальные резервные копии, то попробуйте хотя бы вдобавок использовать службу синхронизации файлов: Dropbox, Google Диск, Microsoft OneDrive или любой другой. В этом случае если вы когда-нибудь потеряете локальную резервную копию, то у вас хотя бы будет сохраненный в интернете вариант ваших файлов.