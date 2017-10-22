Обзор бытового проветривателя Бризер Tion O2

В 2016 году на тесте KV.by побывал интересный гаджет, детектор углекислого газа. Совсем недавно изучалось еще одно похожее устройство, но уже с расширенными функциями — портативный монитор качества воздуха. И вот, настал черед более практичных устройств, связанных также с темой качества воздуха.

Сегодня на тесте KV.by бытовой проветриватель или, более официально — компактное вентиляционное устройство Бризер Tion O2, в ближайшее же время будет опубликован и обзор «старшего брата» — проветривателя Бризер Tion 3S.

Для справки: подобные устройства предназначены для проветривания помещений в автоматическом режиме без участия (по графику) или с минимальным участием (командой с пульта) человека. При этом воздух фильтруется, может подогреваться до нужной температуры, чтобы не вымораживать комнату, а пользователь избавлен от необходимости постоянно открывать/закрывать форточку, терпеть возможный уличный шум, запахи, дым и прочее.

Технические характеристики, комплект поставки

Существует три вида комплектации Бризер Tion O2: Standard, Base и Lite. Различия — в количестве фильтров и наличии/отсутствии системы нагрева воздуха с функцией климат-контроля. В связи с этим устройства в комплектации Base и Lite рекомендуется использовать в экологически чистых районах (один фильтр), а в комплектации Lite – еще и в теплых регионах (отсутствует система нагрева воздуха). При этом каждую комплектацию можно «проапгрейдить» до следующего уровня в сервисном центре или самостоятельно.

То было лирическое отступление, конкретно, на тесте оказалось устройство в комплектации Standard, основные характеристики которого приведены ниже:

Параметр Значение Номинальная мощность, мин./макс. 18/1450 Вт Температура эксплуатации (-40-50) 0С Уровень шума 32/39/45/52 дБ Производительность по потоку воздуха 35/60/75/120 м3/ч Питание 220 В, 50 Гц Масса 8 кг Габаритные размеры 514х454х163 мм Срок службы/гарантия 5 лет/1 год

Дополнительно в сопроводительной документации имеется информация, что эксплуатация устройства не допускается в помещениях с температурой воздуха ниже 5 0С и выше 40 0С, а также с относительной влажностью выше 80 %.

В комплекте поставки проветривателя бумажный шаблон для разметки необходимых отверстий, пульт дистанционного управления с батарейками, крепежные элементы, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, гарантийный талон.

Внешний вид, конструкция

Корпус Бризер Tion O2 выполнен из пластика. Цвет белый, фактура глянцевая. Все ребра скруглены или имеют фаски, так что острых деталей в устройстве нет.

Львиную долю площади лицевой панели проветривателя занимает съемная крышка, необходимая для периодической замены находящихся внутри фильтров.

Ниже крышки расположена выходная решетка, закрывающая своими ламелями два отверстия, через которые уже отфильтрованный воздух попадает в помещение. Ламели решетки имеют скругленную форму, так что при работе устройства поток выходящего воздуха направлен вверх примерно под углом в 45 градусов.

Выше крышки расположена панель управления проветривателя, состоящая из монохромного ЖК-дисплея и четырех кнопок: Питание, «-».Настройка параметров, «+».Настройка параметров, Выбор параметров.

Размер дисплея 90х18 мм, закрыт защитным стеклом, снабжен голубой, достаточно яркой подсветкой. Кнопки пластиковые, серого цвета, имеют четкий, с характерным щелчком ход.

Слева от дисплея расположилось окошко ИК приемника пульта дистанционного управления. За ним прямо виден соответствующий радиоэлемент, что, субъективно, в совокупности с относительно большим размером окошка слегка портит эстетику внешнего вида проветривателя.

Сама съемная крышка примечательна тем, что имеет с обратной стороны довольно плотную теплоизоляционную прослойку серого цвета толщиной 9 мм, приклеенную напротив отсека с фильтром, расположенного до нагревателя. Продумано.

Боковые, верхняя и нижняя грани устройства ничего интересного не представляют, разве что на левой грани находится тумблер питания и выполнен вход длинного шнура питания. Переходим к задней стенке проветривателя.

Сразу бросается в глаза круглое отверстие диаметром 100 мм, расположенное в самом верху задней стенки. По периметру отверстие окантовано двумя кольцами черного пористого теплоизоляционного материала. Само отверстие закрыто таким же теплоизоляционным материалом, как и на съемной крышке лицевой панели. Судя по всему, во время работы проветривателя отверстие открывается для забора воздуха, что далее обязательно будет продемонстрировано на видео.

По бокам заборного отверстия имеются мощные петли для подвешивания устройства на стену. Чуть ниже левой петли заметна информационная наклейка с названием устройства, компанией-производителем, серийным номером и прочим. Разработан проветриватель АО «Тион Умный микроклимат», Новосибирск, Россия — не так часто на тесте KV.by что-то, сделанное не в Китае.

Проветриватель оклеен гарантийными наклейками, так что подробно изучить конструкцию не получилось.

За съемной крышкой передней панели обнаружились два отсека для фильтров, куда в данной комплектации Standard устанавливаются три фильтра: в верхний отсек, расположенный до нагревателя, вставляется базовый фильтр класса F7, в нижний, после нагревателя — фильтр класса E11 (Н11) и адсорбционно-каталитический (угольный) фильтр.

Первые два фильтра имеют конструкции классических EPA (Efficiency Particulate Arrestance — эффективное удержание частиц) фильтров — в бумажном корпусе уложен гармошкой волокнистый фильтрующий материал. Размеры базового фильтра составляют 390х130х70 мм, фильтра класса Е11 — 390х150х60 мм, количество ребер гармошки соответственно 74 и 92 шт. Угольный фильтр имеет толщину всего 11 мм. С двух сторон его фильтрующий элемент закрыт металлической сеткой с размером ячейки 6 мм. Все фильтры с торцов проклеены спрессованным поролоном для более плотного прилегания к корпусу проветривателя.

Боковые и задняя стенки отсека базового фильтра также проклеены теплоизоляционным материалом. Внутри отсека сверху заметны квадратная крышка с приводом, закрывающая заборное отверстие проветривателя, и торчащие из стенки два соединенных провода — датчик температуры наружного воздуха.

В «полу» отсека расположена система нагрева воздуха — в пластиковой конструкции закреплены четыре металлических нагревательных штыря с отходящими от них многочисленными ребрами.

В «полу» второго отсека для фильтров можно увидеть нагнетающую систему проветривателя. Посередине размещается корпус электромотора, а на проходящем сквозь него валу с двух сторон закреплены пластиковые турбины.

Пульт дистанционного управления устройством очень лаконичен: на белом пластиковом корпусе всего четыре кнопки, аналогичные по функционалу кнопкам на панели управления проветривателя: Питание, «-».Настройка параметров, «+».Настройка параметров, Выбор параметров.

Питается пульт от двух батареек типа ААА, 1,5 В.

Монтаж

Штатная установка устройства предусматривает его монтаж на внешнюю стену внутри помещения. Предварительно в стене сверлится (правильнее, скорее бурится) сквозное воздухозаборное отверстие диаметром около 130 мм.

Далее в него вставляется пластиковый воздуховод, а щель между ним и стеной для предотвращения промерзания последней теплоизолируется.

Внутри помещения на получившийся воздуховод навешивается проветриватель, крепежные отверстия при этом для дальнейшего идеального совпадения заборных отверстий воздуховода и устройства размечаются с помощью комплектного шаблона.

Снаружи на воздуховод устанавливается декоративная решетка, защищающая воздуховод и проветриватель от попадания влаги и частично пыли.

Из всего вышеописанного следует, что самостоятельно установить проветриватель может быть затруднительно, однако компании-дистрибьюторы, реализующие данные устройства, обычно предлагают услуги монтажа, имея необходимый опыт и соответствующий штат сотрудников.

При изучении вопроса оказалось, что смонтировать устройство можно как во время ремонта, так и, что важно, по чистовой отделке без ее повреждения. Кроме того, за определенное время в этой сфере накопился опыт и нестандартного монтажа проветривателей.

С точки зрения наружной установки:

- в зданиях с вентилируемым фасадом (с металлическими, керамогранитными панелями, сайдингом, доской);

- в зданиях, где разрешение на сверление получить затруднительно, невозможно или сверление стены вообще нецелесообразно (см. ниже);

- в мансардах, цокольных этажах.

С точки зрения внутренней установки:

- в помещениях со стенами, обшитых гипсокартоном;

- в помещениях, смежных с застекленными лоджиями, балконами;

- в помещениях, где организованы конструкции из мебели, подиумы, «комнаты в комнатах».

Так что было бы желание, а способ реализации и умельцы найдутся.

Понятно, что для теста KV.by обошлось без сверления стены. Проветриватель был установлен в окне — один из трех стеклопакетов в ПВХ раме заменили сэндвич-панелью подходящей толщины, а уже в ней сделали заборное отверстие.

Напоследок рекомендации производителя по размещению устройства в помещениях. В идеале устройство лучше устанавливать в дальней точке от входа в комнату, чтобы приток свежего воздуха проходил через всю комнату и обеспечивал максимально эффективное замещение воздуха. В зависимости от того, оборудован проветриватель или нет системой нагрева воздуха, регламентируется и его местоположение на стене. Так, устройства без системы нагрева лучше ставить около радиатора отопления или ближе к потолку, в то время как устройство с нагревателем никаких ограничений по монтажу не имеет.

В работе

После описания внешнего вида и конструкции принцип работы устройства наверняка уже стал понятен, но обобщение лишним не будет.

Итак, после включения тумблера питания на боковой стенке проветриватель переходит в режим ожидания, о чем сигнализируют мигающие прочерки на ЖК-дисплее.

Нажатием кнопки Питание (раздается одиночный звуковой сигнал, зажигается подсветка дисплея) активируется рабочий режим устройства — открывается заслонка на заборном отверстии, а турбины начинают работать на минимальной скорости.

Соответственно, свежий воздух с улицы, проходя через фильтры и нагреватель, начинает поступать в помещение.

Описание фильтров из сопроводительной документации:

- базовый фильтр класса F7 задерживает крупные и средние частицы пыли, пух, сажу и аллергены с эффективностью 90 %, продлевает срок службы фильтра E11 (Н11);

- фильтр класса Е11 (Н11) соответствует медицинским стандартам очистки воздуха, задерживает мельчайшую пыль, аллергены, споры плесневых грибов, опасные микроорганизмы и прочее с эффективностью 95 %;

- адсорбционно-каталитический фильтр осуществляет глубокую очистку воздуха от выхлопных газов, промышленных выбросов, запахов, дыма.

В штатном режиме на дисплее проветривателя отображается следующая информация:

- слева — температура уличного воздуха, поступающего через заборное отверстие;

- по центру — текущая скорость турбин в виде пиктограмм закрашенных стрелок;

- справа — температура воздуха, подаваемого в помещение.

Кнопками «-».Настройка параметров и «+».Настройка параметров производится регулировка воздушного потока. Доступно четыре скорости: две, три, четыре и шесть пиктограмм закрашенных стрелок на ЖК-дисплее. При этом при низких температурах уличного воздуха проветриватель может автоматически перейти на более низкую скорость, чтобы с помощью нагревателя успевать обеспечивать заданную температуру воздуха в помещении. В режиме работы устройства без подогрева (см. ниже) все скорости доступны.

Кнопкой Выбор параметров осуществляется циклический прогон доступных настроек:

- установка заданной температуры воздуха в помещении — диапазон регулировки (-20-25) 0С с шагом 1 0С, время достижения заданной температуры — до 5 минут, заводское значение параметра — 20 0С. Система нагрева воздуха будет деактивирована, если значение температуры уличного воздуха превысит установленное значение, при этом на ЖК-дисплее значение заданной температуры воздуха в помещении перестает отображаться. При одновременном нажатии и удержании кнопок «-».Настройка параметров и «+». Настройка параметров происходит ручное отключение системы нагрева воздуха — на ЖК-дисплее отобразится надпись HEATER OFF. Однако производитель не рекомендует отключать систему при температурах уличного воздуха ниже 0 0С, так как это может привести к обмерзанию проветривателя и, как следствие, уменьшению производительности и увеличению шума;

- настройка текущего времени;

- настройка таймера — производится настройка времени автоматического включения и выключения устройства (для корректной работы необходима правильная настройка текущего времени). При активации таймера проветриватель переходит из ждущего в рабочий режим с теми параметрами, которые были установлены до перехода в ждущий режим;

- установка минимально допустимой температуры — доступны значения -25 0С, -30 0С, -35 0С, -40 0С, заводское значение параметра — -30 0С. При достижении заданной температуры устройство автоматически переходит в ждущий режим, закрывая заслонку. На ЖК-дисплее при этом отобразится уведомление ЕС02;

- установка оставшегося времени до обслуживания фильтров — шаг регулировки 30 суток, заводское значение параметра 360 суток. При достижении установленного значения на ЖК -дисплее отобразится надпись FILTER, а пиктограммы скорости турбин начнут мигать.

После обслуживании/замены фильтров сброс счетчика осуществляется одновременным нажатием и удержанием кнопок «-».Настройка параметров и «+».Настройка параметров. Учитываются моточасы, то есть только то время, когда проветриватель работает.

Рекомендации производителя по обслуживанию/замене фильтров:

- замена базового фильтра — раз в полгода или раз в год при условии регулярной очистки его поверхности бытовым пылесосом;

- замена фильтра класса Е11(Н11) — раз в год или раз в два года при условии регулярной очистки или замены базового фильтра;

- замена адсорбционно-каталитического фильтра — раз в год.

Тестирование

В ходе десятидневной эксплуатации проветривателя проводились объективные эксперименты и оценивались субъективные ощущения от его работы.

Так, для начала с помощью цифрового измерителя уровня звука SL-5868P был замерен шум, производимый турбинами устройства при разных скоростях работы. Результаты сведены в таблицу:

Параметр Заявленное значение Измеренное значение Фон – 24,1 дБ Скорость 1 32 дБ 28,6 дБ Скорость 2 39 дБ 37,5 дБ Скорость 3 45 дБ 41,5 дБ Скорость 4 52 дБ 50,7 дБ

Как видно, измеренные значения в полной мере соответствуют заявленным. Чтобы цифры стали более очевидными, приводим значения уровня шума работающих бытового пылесоса на максимальной мощности (81,1 дБ) и системного блока персонального ПК с четырьмя 120 мм кулерами внутри (40,2 дБ).

Далее, раз устройство предполагает ежедневную и, возможно, круглосуточную работу, изучалось его энергопотребление от сети. Результаты также сведены в таблицу:

Параметр Значение Ждущий режим 2 Вт Скорость 1, подогрев отключен 20 Вт Скорость 2, подогрев отключен 24 Вт Скорость 3, подогрев отключен 26 Вт Скорость 4, подогрев отключен 29 Вт

В ходе эксперимента выяснилось, что система нагрева при активации включается периодически и на определенный период времени — в среднем на 5-10 секунд с периодом 10-15 секунд. Максимальное зафиксированное энергопотребление составило 950 Вт — на четвертой скорости турбин при подогреве воздуха с 10 0С до максимальных 25 0С.

Однако основное назначение устройства — проветривать помещение, поэтому главный эксперимент заключался в оценке эффективности выполнения проветривателем этого самого процесса. Заявленную производительность по потоку воздуха проверить не удалось, зато с помощью детектора углекислого газа МТ8057 замерялась концентрация углекислого газа в помещении (18 м2, высота потолка 2,65 м, пластиковый стеклопакет, выходящий на улицу, штатная вытяжная вентиляция) и оценивалась скорость ее уменьшения при работе устройства.

Так, концентрация СО 2 в течение ночи в спальне при выключенном проветривателе поднималась с 740 ppm до 1490 ppm. При работающем же всю ночь на первой скорости устройстве концентрация СО 2 изменялась уже в другую сторону — с 733 ppm до 625 ppm.

Второй эксперимент заключался в сравнении эффективности быстрого проветривания помещения с помощью устройства на максимальной скорости и обычным вариантом проветривания с откидыванием створки окна под углом.

Бризер Tion O2 уменьшил концентрацию углекислого газа с 1280 ppm до 720 ppm (разница 560 ppm) за 48 минут, обычное проветривание «справилось» чуть быстрее — с 1305 ppm до 750 ppm (разница 555 ppm) за 40 минут. Да, проигрыш по скорости, зато воздух проходил через фильтры.

Заключение

Немного о субъективных ощущениях от использования данного бытового проветривателя. Лукавить нечего — спать и просыпаться в постоянно проветриваемом помещении легко и приятно. Почему именно спать? Да потому что все положительные качества устройства раскрываются именно ночью, когда по причине холода не всегда можно оставить открытой форточку на всю ночь, периодически вставать и проветривать спальню как-то странно, а спать с закрытым окном некомфортно.

На другой чаше весов, увы, стоимость проветривателя. За Бризер Tion O2 в комплектации Standard придется выложить ни много ни мало 950 рублей, да и фильтры нужны — 174 рубля за три штуки, если покупать все сразу. Справедливости ради, период замены у каждого фильтра свой (полгода, год, два), да и желание заменить их появится, когда увидишь их фото после года эксплуатации:

- центр Минска, базовый фильтр, вход и выход;

- центр Минска, фильтр класса Е11, вход и выход.

Что сказать, за удобство, как всегда, надо платить, а вкладывать в качественную вентиляцию правильно, нужно, а в последнее время даже модно. Тем не менее, выбор у каждого свой.

Благодарим интернет-магазин Statvent.by за предоставленное на обзор устройство.