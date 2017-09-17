Обзор портативного монитора качества воздуха Atmotube

Если вбить в поисковике запрос «питьевая вода», результат со ссылкой на Википедию появится лишь в середине второй страницы (первые строчки – сервисы по доставке воды). Аналогичный результат выдается при запросе «еда». И лишь на «воздух» в первой строке сразу присутствует статья Википедии.

Зайдем с другой стороны. Из личного опыта и наблюдений: с самого детства в семье следили за качеством продуктов питания, при этом вода потреблялась по умолчанию из-под крана (возможно, повезло – артезианская скважина). Поэтому и мысли не было, что когда-нибудь о качестве воды придется задуматься, и, о ужас, за обычную питьевую воду придется платить (в бутылках или за фильтр). А между тем, это почти уже тренд последних лет 10-15.

Зато воздухом мы продолжаем дышать также, несмотря на все изменения в мире. При этом судим о его качестве в большинстве лишь по отсутствию неприятных запахов, примесей и, косвенно – по окружающей среде. Лес или парк рядом – отлично, воздух чистый, дорога или развязка – хуже, предприятие с трубой – плохо.

А ведь без еды человек может прожить больше месяца, без воды неделю, а без воздуха – всего несколько минут. Или еще факт: при тяжёлой работе на открытом воздухе питьевая норма для человека может достигать 6,5 л в сутки, при этом в спокойном состоянии взрослый человек пропускает через легкие 7 л воздуха, но уже в минуту.

Вывод напрашивается такой, что о качестве воздуха в современных реалиях тем более хочется как-то судить, причем желательно конкретными значениями. А уже дальше, личное дело каждого – главное быть предупрежденным.

На тесте KV, как это стало понятно из названия и длинного вступления – устройство для личного мониторинга качества воздуха Atmotube. Что ж, берегись – окружающая среда!

Технические характеристики, комплект поставки

Основные характеристики взяты из сопроводительной документации, их совсем немного:

Параметр Значение Измерения в реальном времени присутствие в воздухе летучих органических веществ (ЛОВ) присутствие СО, СО2 в составе ЛОВ влажность температура Вывод информации светодиодный индикатор, ПО на мобильном устройстве Индикация качества воздуха индекс качества от 1 до 100 Связь с мобильным устройством Bluetooth 4.0 LE Питание емкость АКБ 350 мАч, USB type C для зарядки Совместимость iPhone: 4s/5/5c/5s/6/6 Plus/7 iPod: поколение Touch 5 iPad: 3-е поколение с ОС iOS 9.0 и выше устройства с ОС Android: ОС Android 4.3 и выше, поддержка Bluetooth 4.0 LE Температура эксплуатации/хранения (-5-45) 0С / (-40-85) 0С Рекомендуемая температура и влажность (0-30) 0С, не более 85 %

Также в документации имеется информация, что Atmotube не является медицинским или профессиональным прибором, и предоставляет оценки качества воздуха исключительно для личного использования и в информационных целях.

Поставляется устройство на манер Джека и его домика – в картонной коробке, внутри которой симпатичный картонный цилиндр, внутри которого маленький картонный цилиндр, внутри которого Atmotube. Кроме прибора в комплекте имеется шнур USB type A - USB type C для зарядки и руководство по эксплуатации.

Внешний вид, конструкция, в работе

Atmotube представляет собой компактный металлический цилиндр размерами 65х22 мм.

Торцы цилиндра закрыты пластиковыми заглушками. Через одну из них, перфорированную, осуществляется забор воздуха, в другой расположен порт USB type C для зарядки и небольшая петелька для переноски устройства.

На боку прибора имеется единственный орган управления – небольшая пластиковая кнопка, слегка утопленная в корпус. По ее нажатию (если устройство включено) загорается расположенный рядом светодиодный индикатор. Цветом индикатора и определяется качество окружающего воздуха:

- голубой – качество воздуха хорошее;

- зеленый – качество воздуха приемлемое;

- желтый – качество воздуха низкое;

- оранжевый – качество воздуха очень низкое;

- красный – серьезное загрязнение воздуха.

Расширить информативность и внести большую конкретику в показания прибора призвано бесплатное одноименное ПО. При первом его запуске предлагается осуществить поиск устройств мониторинга, при положительном результате вручную осуществить сопряжение, нажав кнопку Подключить.

Как следует из описания устройства в документации индекс качества воздуха рассчитывается на основе текущих значений температуры, влажности, содержания в воздухе углекислого (СО2), угарного (СО) газов и более ста других летучих органических веществ, и отображается в шкале от 1 до 100. В соответствии с этим на главном экране программы выводится индекс с бегунком текущего значения по цветовому полукольцу.

Рядом указан статус устройства, а ниже – значения текущей температуры, влажности и концентрации ЛОВ. В правом верхнем углу экрана отображается значок заряда аккумулятора устройства, а в левом верхнем – кнопка Параметры.

Сделав горизонтальный свайп по экрану можно увидеть статистику, показывающую общее время работы устройства и разбивку его по времени, в течение которого окружающий воздух был чистый, среднего качества, загрязненный и так далее.

По клику по любому из четырех измеренных значений отображаются временные графики с сортировкой по дням, неделям, месяцам и годам. Интересно, что в отсутствии связи между мобильным устройством и Atmotube последний накапливает данные и загружает их в смартфон/планшет, когда связь появляется, восстанавливая пробелы на графике.

В параметрах устройства во вкладке Информация приведена цветовая расшифровка рассчитанного индекса качества воздуха. Кроме того, дано определение летучих органических веществ, приведены примеры и расписано влияние их определенной концентрации на самочувствие человека.

В настройках можно выбрать единицы измерения (метрические или британские), проверить наличие и обновить прошивку, выбрать язык, разрешить/запретить отправку статистики и данных для мировой карты, сбросить среднюю оценку или полностью очистить историю измерений.

Кроме того, можно настроить порог значений индекса качества воздуха, когда на смартфон будет приходить уведомление.

Стоит отметить небольшую путаницу, которою внесли в ПО особенности русского перевода. Так, имеются две кнопки – Отключить Atmotube и Выключить Atmotube. Первая функция означает разрыв связи между устройством и смартфоном/планшетом, а вторая – именно выключение прибора. Кстати, после повторного включения устройству требуется 20-40 минут для прогрева и выхода в рабочий режим.

Зарядки встроенного аккумулятора хватает прибору на полных три дня. Это при условии его постоянного включения и сопряжения по Bluetooth с мобильным устройством. Выключается Atmotube, как было отмечено выше, программно. Включается аппаратно, длительным нажатием на кнопку.

Тестирование

Сначала теория. Как было отмечено выше, устройство непрерывно отслеживает концентрацию в воздухе СО и СО2, а также определяет наличие в нем широкого перечня ЛОВ, которые могут выделяться в виде газов из жидкостей или твердых тел: красок, лаков, клеев, дезинфицирующих и моющих средств, строительных материалов, мебели, офисного оборудования. Не забыты также, как утверждает производитель, выхлопные газы и табачный дым.

При этом речь идет не об отображении концентрации каждого ЛОВ отдельно, а об их общем уровне в воздухе. Логика при этом простая – чем больше их уровень, тем меньше общий индекс качества воздуха.

Теперь практика, с прибором. Дабы оценить его работоспособность и, желательно, адекватность, было проведено несколько экспериментов.

Эксперимент № 1 заключался в замерах окружающего воздуха по городу. В этом плане хорошо помогла вкладка Карта в параметрах ПО. Показания прибора автоматически привязывались к местности и накладывались на карту Минска. Сразу оговоримся, что все измерения производились у открытой форточки автомобиля при его движении и остановках на светофорах в вечернее время суток. Так что при анализе результатов нужно учитывать этот факт (выхлопные газы).

Эксперимент № 2 – в домашних условиях и в офисе при открытом окне или работе вентиляции. Здесь картина почти идеальна, будем надеяться, что таким воздухом мы с вами, в основном, и дышим.

Все последующие эксперименты с замером воздуха – естественно или искусственно созданные плохие условия. Проверялось, насколько показания уйдут «вниз» в ситуациях, регулярно или изредка возникающих в нашей жизни. Опыты проводились с учетом приведенных в документации рекомендаций избегать продолжительного воздействия паров силикона (клей, силикагель, резина, герметик), коррозионноактивных газов (хлор, оксиды серы), кислот, растворителей, пыли.

Эксперимент № 3 – замер в комнате № 18 м2 с закрытым пластиковым окном спустя 9 часов после последнего проветривания (людей в комнате не было).

Эксперимент № 4 – замер в комнате при открытой банке с водно-дисперсионной краской – на расстоянии 0,5 метра от банки через 3 минуты.

Эксперимент № 5 – три выдоха подряд в перфорированную заглушку устройства – получилась обогащенная углекислым газом смесь и повышенная влажность.

Эксперимент № 6 – сравнение показаний воздуха на улице у незаведенного и заведенного стоящего авто – на расстоянии 1 метр от выхлопной трубы через 3 минуты.

Заключение

Действие ЛОВ можно и не заметить, и последствий не будет, а могут случиться раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла, головная боль, потеря координации, тошнота, а в худшей перспективе – астма, поражение почек, печени и прочее. По большому счету, все зависит от типа, концентрации и продолжительности воздействия ЛОВ.

Поэтому, думается, иметь под рукой такой вот Atmotube крайне полезно. Выполненное в формате брелока, устройство оперативно подскажет об ухудшении качества окружающего воздуха, а значит, поспособствует принятию пользователем адекватных мер:

- проветрить помещение, прочистить вытяжку, проверить работоспособность штатной системы вентиляции;

- закрыть форточку, переключиться на внутреннюю рециркуляцию в автомобиле;

- покинуть место с высокой концентрацией ЛОВ либо устранить фактор их образования;

- проверить до покупки, выделяет ли мебель или стройматериалы те самые ЛОВ, отказаться от определенных моющих средств, используемых ранее.

Благодарим интернет-магазин Statvent.by за предоставленное на обзор устройство.