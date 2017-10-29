Обзор бытового проветривателя Бризер Tion 3S

Неделю назад читатели KV.by наверняка обратили внимание на обзор довольно интересного устройства — бытового проветривателя Бризер Tion О2. Были рассмотрены назначение устройства, его характеристики, функции и небольшой опыт практического применения. Сегодня, помня данное в той статье слово, публикуем обзор еще одной модели подобного устройства — более продуманной и «продвинутой». Итак, на тесте KV.by компактное вентиляционное устройство (проветриватель) Бризер Tion 3S.

Для справки: подобные устройства предназначены для проветривания помещений в автоматическом режиме без участия (по графику) или с минимальным участием (командой с пульта) человека. При этом воздух фильтруется, может подогреваться до нужной температуры, чтобы не вымораживать комнату, а пользователь избавлен от необходимости постоянно открывать/закрывать форточку, терпеть возможный уличный шум, запахи, дым и прочее.

Технические характеристики, комплект поставки

Как и прежде, существует три вида комплектации модели: 3S, 3S Special и 3S Lite. Различия — в количестве фильтров и наличии/отсутствии системы нагрева воздуха. В связи с этим устройства в комплектации Special и Lite рекомендуется использовать в экологически чистых районах (два фильтра), а в комплектации Lite — еще и в теплых регионах (отсутствует нагреватель). При этом каждую комплектацию можно «проапгрейдить» до следующего уровня, в сервисном центре или самостоятельно.

На тесте проветриватель в топовой комплектации — как с нагревателем, так и с полным набором фильтров из трех штук. В таблице ниже приведены характеристики устройства, а также, для сравнения, характеристики ранее изученного проветривателя Tion O2:

Параметр Значение Tion O2 Tion 3S Режимы работы - приточная вентиляция - приточная вентиляция - рециркуляция - смешанный Максимальная потребляемая мощность 1450 Вт 1450 Вт Температура эксплуатации (-40-50) 0С (-40-50) 0С Уровень шума 32/39/45/52 дБ 19/23/29/35/40/47 дБ Производительность по потоку воздуха 35/60/75/120 м3/ч 30/45/60/75/90/140 м3/ч Питание 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц Масса 8 кг 9,5 кг Габаритные размеры 514х454х163 мм 528х453х203 мм Срок службы/гарантия 5 лет/1 год 5 лет/2 года

Видно, что, по сравнению с младшей моделью, появились новые режимы работы, увеличилось количество скоростей встроенного вентилятора, снизился уровень шума (но и производительность) на минимальной скорости, однако одновременно с уменьшением уровня шума увеличилась производительность на максимальной скорости. Да, проветриватель потяжелел и вырос в габаритах. Зато теперь два года гарантии против одного.

В комплект поставки Бризер Tion 3S входит пульт дистанционного управления с батарейками, бумажный шаблон для разметки необходимых отверстий при монтаже, крепежные элементы, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус Бризер Tion 3S также выполнен из пластика, цвет белый, поверхности глянцевые. На лицевой стороне ничего нет — ни дисплеев, ни кнопок управления. Да и сама передняя стенка полностью съемная, открывает доступ к установленным внутри фильтрам.

Боковые стенки также пусты, а вот на верхней расположились два выходных отверстия (170х15 мм), через которые отфильтрованный воздух будет поступать в помещение. Отверстия в глубине закрыты пластиковыми решетками, так что можно не опасаться, что внутрь проветривателя случайно попадут посторонние предметы.

На противоположной, нижней стенке в устройстве имеется прямоугольное отверстие (125х85 мм), закрытое многослойной сеточкой. Это префильтр, назначение которого — задерживать крупные частицы пыли при заборе проветривателем воздуха из помещения (рециркуляция и смешанный режим работы).

Рядом с префильтром размещена небольшая кнопка со светодиодной подсветкой — единственный элемент управления на корпусе. Кнопка может светиться или мигать разными цветами в зависимости от статуса устройства, режима работы и прочее. Но об этом ниже.

Интересно, что задней пластиковой стенки у проветривателя как таковой нет. Заподлицо с боковыми стенками в корпус «нашпигован» плотный пенопласт — видно, что разработчики по-хорошему «заморочились» с теплоизоляцией.

Сверху, на пластиковой вставке, видны петли для навешивания устройства на стену и табличка с технической информацией (наименованием модели, производителя, серийным номером), снизу — заборное отверстие и ниши для подключения (разъем IEC C14) и хранения запасов шнура питания.

Заборное отверстие так же, как и в младшей модели, закрывается заглушкой с электромеханическим приводом. Вокруг заборного отверстия уплотнительный материал, на самой заглушке внушительная накладка из пенопласта — все сделано для того, чтобы воздух улицы не «сифонил» мимо при работе и не проникал внутрь проветривателя в выключенном состоянии.

Комплектный пульт дистанционного управления проветривателя уже не назовешь лаконичным. На пульте располагается небольшой (24х34 мм) ЖК-дисплей и восемь кнопок управления:

- POWER — включение/выключения устройства;

- DISP — переключение режимов отображения (температура приточного воздуха, температура на выходе, время);

- MENU — меню пользовательских настроек;

- FLOW — выбор режима работы (положения заслонки);

- TEMP UP — повышение температуры подогрева приточного воздуха;

- TEMP DOWN — понижение температуры подогрева приточного воздуха;

- FAN UP — увеличение скорости потока воздуха;

- FAN DOWN — уменьшение скорости потока воздуха.

Конструкция

После снятия передней пластиковой стенки-крышки проветривателя взгляд упирается…в еще одну стенку из пенопласта и пластика. Прямо какие-то космические технологии. Третий раз обращаем внимание на серьезную теплоизоляцию устройства.

Отсеки с установленными фильтрами появляются при снятии еще одной крышки-заглушки. В первый, нижний отсек, устанавливается фильтр первичной очистки класса G4 и уже знакомый нам фильтр класса Е11 (Н11), а во второй, верхний — адсорбционно-каталитический (угольный) фильтр с названием AK-XL.

Подробнее фильтры можно рассмотреть на этом видео.

Впечатление от конструкции фильтров вышло двоякое. Так, фильтр первичной очистки очень прост — не сильно плотный поролон толщиной 10 мм в пластиковой рамке. А вот угольный фильтр представляет собой серьезную конструкцию — блок 60 мм толщиной и массой 0,6 кг. При его встряхивании отчетливо слышится звук слегка пересыпаемого порошка.

По сравнению с ранее изученным проветривателем Tion O2 в данной модели изменена последовательность очистки и нагрева воздуха. Теперь поступающий через заборное отверстие или/и префильтр воздух сначала проходит очистку через все три фильтра, а уже потом попадает на нагреватель, расположенный вверху, сразу перед вентилятором. Конструкция нагревателя, судя по внешнему виду, не претерпела изменений, а вот изучить устройство нагнетающего системы не удалось — доступ закрыт опечатанной гарантийными наклейками крышкой.

Монтаж

Принципиальных отличий в монтаже данного проветривателя по сравнению с ранее рассмотренной моделью нет. Поэтому вполне допустимо продублировать все ранее сказанное по этому поводу.

Штатная установка устройства предусматривает его монтаж на внешнюю стену внутри помещения. Предварительно в стене сверлится (правильнее, скорее бурится) сквозное воздухозаборное отверстие диаметром около 130 мм.

Далее в него вставляется пластиковый воздуховод, а щель между ним и стеной для предотвращения промерзания последней теплоизолируется.

Внутри помещения на получившийся воздуховод навешивается проветриватель, крепежные отверстия при этом для дальнейшего идеального совпадения заборных отверстий воздуховода и устройства размечаются с помощью комплектного шаблона.

Снаружи на воздуховод устанавливается декоративная решетка, защищающая воздуховод и проветриватель от попадания влаги и частично пыли.

Из всего вышеописанного следует, что самостоятельно установить проветриватель может быть затруднительно, однако компании-дистрибьюторы, реализующие данные устройства, обычно предлагают услуги монтажа, имея необходимый опыт и соответствующий штат сотрудников.

При изучении вопроса оказалось, что смонтировать устройство можно как во время ремонта, так и, что важно, по чистовой отделке без ее повреждения. Кроме того, за определенное время в этой сфере накопился опыт и нестандартного монтажа проветривателей.

С точки зрения наружной установки:

- в зданиях с вентилируемым фасадом (с металлическими, керамогранитными панелями, сайдингом, доской);

- в зданиях, где разрешение на сверление получить затруднительно, невозможно или сверление стены вообще нецелесообразно (см. ниже);

- в мансардах, цокольных этажах.

С точки зрения внутренней установки:

- в помещениях со стенами, обшитых гипсокартоном;

- в помещениях, смежных с застекленными лоджиями, балконами;

- в помещениях, где организованы конструкции из мебели, подиумы, «комнаты в комнатах».

Тем не менее, некоторые моменты в монтаже Бризер Tion 3S имеют свои особенности. Так, поскольку устройство располагает большими габаритами и массой, крепится оно уже в четырех, а не в двух точках — на две наружные петли и два сквозных отверстия в задней стенке. Далее, в силу особенностей конструкции, проветриватель допускает скрытое подключение, а значит, если спланировать его монтаж заранее, на выходе можно получить эстетическую картинку в виде одиноко висящего на стене корпуса без болтающегося шнура питания, кабель-каналов и прочее. Наконец, стоит учитывать тот факт, что точка выхода свежего воздуха из проветривателя по сравнению с моделью Tion О2 слегка сместилась к стене и максимально вверх, а направление потока стало вертикальным. Поэтому не стоит монтировать проветриватель впритык к потолку или подоконнику. В ходе тестирования устройства в работе выявился и еще один нюанс, который также следует учитывать при монтаже, однако об этом тоже ниже.

Понятно, что и для теста KV.by обошлось без сверления стены. Проветриватель был установлен в окне — один из трех стеклопакетов в ПВХ раме заменили сэндвич-панелью подходящей толщины, а уже в ней сделали заборное отверстие.

Напоследок рекомендации производителя по размещению устройства в помещениях. В идеале устройство лучше устанавливать в дальней точке от входа в комнату, чтобы приток свежего воздуха проходил через всю комнату и обеспечивал максимально эффективное замещение воздуха. В зависимости от того, оборудован проветриватель или нет системой нагрева воздуха, регламентируется и его местоположение на стене. Так, устройства без системы нагрева лучше ставить около радиатора отопления или ближе к потолку, в то время как устройство с нагревателем никаких ограничений по монтажу не имеет.

В работе

При включении проветривателя в розетку светодиодная подсветка кнопки управления на корпусе устройства начинает светиться желтым цветом. Проветриватель предполагает только удаленное управление, поэтому при первом включении устройства к нему нужно подключить пульт. Алгоритм следующий:

- нажать любую кнопку на пульте;

- поднести пульт близко к проветривателю;

- нажать и удерживать кнопку управления на корпусе, пока светодиодная подсветка не начнет мигать синим цветом;

- нажать и удерживать кнопки POWER и DISP на пульте до появления надписи PAIR на ЖК-дисплее.

Успешное подключение пульта сопровождается надписью CONN и появлением на дисплее параметров и пиктограмм работы устройства. Светодиодная подсветка кнопки управления начинает светиться зеленым.

В зависимости от положения заслонки проветриватель может работать в трех режимах:

- приточная вентиляция — забор воздуха с улицы, заслонка полностью открыта;

- рециркуляция — забор воздуха изнутри помещения, заслонка полностью закрыта;

- смешанный — забор воздуха с улицы и изнутри помещения в пропорции 50/50, заслонка устанавливается в среднем положении.

Принцип работы в режиме приточной вентиляции уже знаком — открывается заслонка, включается встроенный вентилятор, уличный воздух, проходя через фильтры и нагреватель, начинает поступать в помещение.

Описание фильтров из сопроводительной документации:

- фильтр первичной очистки класса G4 задерживает крупные и средние частицы пыли, пух, сажу с эффективностью 90% (для частиц более 10 мкм), продлевает срок службы фильтра класса Е11 (Н11);

- фильтр класса E11 (H11) задерживает мельчайшую пыль, аллергены, споры плесневых грибов, опасные микроорганизмы и прочее с эффективностью свыше 95%, при производительности по потоку воздуха не более 120 м3/ч;

- адсорбционно-каталитический фильтр AK-XL осуществляет глубокую очистку воздуха от запахов, основных компонентов выхлопных газов, промышленных выбросов и дыма.

В режиме рециркуляции происходит очищение воздуха, поступающего изнутри помещения. Учитывая серьезный штатный угольный фильтр AK-XL, а также тот факт, что он может быть заменен на фильтр AK-XХL с увеличенной емкостью, обеспечивающий очистку воздуха от вредных веществ в концентрациях до 10 раз выше ПДК, данный режим кажется вполне полезным. Кстати, в этом режиме нагреватель автоматически отключается.

Достоинством смешанного режима работы проветривателя является экономия энергии на подогрев, так как теплый воздух из помещения, смешиваясь с уличным воздухом, поднимает его температуру. Смешанный режим работы доступен при температуре входящего воздуха больше, чем 0 0С.

Управление проветривателем может осуществляться с пульта или смартфона с помощью бесплатного приложения MagicAir по Bluetooth. Одновременное сопряжение поддерживается только с одним из устройств на выбор.

Управление с пульта понравилось в меньшей степени. Во-первых, ход маленьких кнопок нечеткий и не всегда команда проходит с первого раза. Но к этому еще привыкаешь и начинаешь нажимать кнопки сильнее. Во-вторых, субъективно немного сложна логика интерфейса, когда вход в меню настроек (и выход) осуществляет отдельной кнопкой, выбор параметров для настройки — парой одних кнопок, а изменение параметра — парой других. Кроме того, необходимо помнить, что обозначают различные отображаемые пиктограммы, которых хватает: режимов работы проветривателя (3 шт.), нагревателя (3 шт.), отображаемая температура (2 шт.), скорость потока и прочее. Главное же, отсутствует подсветка ЖК-дисплея. И если раньше с моделью Tion O2 при корректировке с пульта скорости вентилятора или температуры в темноте приходилось привставать и вглядываться в подсвеченный дисплей на корпусе, то теперь приходится самому подсвечивать дисплей на пульте.

Управление со смартфона понравилось больше — все интуитивно понятно и логично.

Основные регулируемые параметры проветривателя остались те же:

- регулировка воздушного потока — доступно 6 скоростей, при этом при низких температурах уличного воздуха проветриватель может автоматически перейти на более низкую скорость, чтобы с помощью нагревателя успевать обеспечивать нужную температуру воздуха в помещении;

- установка заданной температуры воздуха в помещении — диапазон регулировки (-20-30) 0С с шагом 1 0С, время достижения заданной температуры — до 5 минут, заводское значение параметра — 20 0С. Система нагрева воздуха будет деактивирована, если значение температуры уличного воздуха превысит установленное значение;

- настройка текущего времени;

- настройка таймера — производится настройка времени автоматического включения и выключения устройства (для корректной работы необходима правильная настройка текущего времени). При активации таймера проветриватель переходит из ждущего в рабочий режим с теми параметрами, которые были установлены до перехода в ждущий режим;

- установка оставшегося времени до обслуживания фильтров — шаг регулировки — 30 суток, заводское значение параметра — 360 суток. За 30 дней до срока на ЖК-дисплее появится предупреждающая надпись FILTER и количество оставшихся дней, по истечении срока надпись начнет мигать. Учитываются моточасы, то есть только то время, когда проветриватель работает.

Рекомендации производителя по обслуживанию/замене фильтров:

- очистка префильтра — раз в месяц (при постоянной работе устройства в режиме рециркуляции);

- очистка фильтра первичной очистки класса G4 — раз в три месяца, замена — раз в год;

- замена фильтра класса Е11(Н11) — раз в год или раз в два года при условии регулярной очистки или замены фильтра класса G4;

- замена адсорбционно-каталитического фильтра — раз в год.

Тестирование

В ходе недельной эксплуатации проветривателя проводились те же опыты, что и с младшей моделью.

С помощью цифрового измерителя уровня звука SL-5868P был замерен шум, производимый вентилятором устройства при разных скоростях работы. Результаты сведены в таблицу:

Параметр Заявленное значение Измеренное значение Фон – 24,3 дБ Скорость 1 19 дБ 25,0 дБ Скорость 2 23 дБ 29,2 дБ Скорость 3 29 дБ 33,8 дБ Скорость 4 35 дБ 36,4 дБ Скорость 5 40 дБ 40,6 дБ Скорость 6 47 дБ 47,2 дБ

Увы, против физики не попрешь. Если уровень фона превышает заявленный уровень шума уже на первой и второй скоростях, то о прямых объективных измерениях не может быть и речи. Тем не менее, сравнивая цифры на пятой и шестой скоростях, косвенно можно судить о том, что заявленные значения могут соответствовать действительности.

Чтобы цифры стали более очевидными, приводим значения уровня шума работающих телевизора на средней громкости (диалог в кино — 63,9 дБ) и системного блока персонального ПК с четырьмя 120 мм кулерами внутри (40,2 дБ).

Далее изучалось энергопотребление проветривателя. Результаты также сведены в таблицу:

Параметр Значение Ждущий режим 2 Вт Скорость 1, подогрев отключен 26 Вт Скорость 2, подогрев отключен 29 Вт Скорость 3, подогрев отключен 31 Вт Скорость 4, подогрев отключен 32 Вт Скорость 5, подогрев отключен 33 Вт Скорость 6, подогрев отключен 35 Вт

Аналогично, система нагрева при активации включается в среднем, на 5-10 секунд с интервалом 10-15 секунд. Максимальное зафиксированное энергопотребление составило 1060 Вт — на пятой (шестая не включилась) скорости вентилятора при подогреве воздуха с 4 0С до максимальных 30 0С.

Напоследок оценка эффективности выполнения устройством того самого проветривания. С помощью детектора углекислого газа МТ8057 замерялась концентрация углекислого газа в помещении (18 м2, высота потолка — 2,65 м, пластиковый стеклопакет, выходящий на улицу, штатная вытяжная вентиляция) и оценивалась скорость ее уменьшения/увеличения при работе/бездействии проветривателя.

Так, концентрация СО 2 в течение ночи в спальне при выключенном проветривателе поднялась с 745 ppm до 1280 ppm. При работе же на минимальной скорости устройство «держало» концентрацию СО 2 — 750 ppm вечером, 735 ppm утром.

Второй эксперимент заключался в сравнении эффективности быстрого проветривания помещения с помощью Бризер Tion 3S на максимальной скорости и обычным вариантом проветривания с откидыванием створки окна под углом.

Проветриватель уменьшил концентрацию углекислого газа с 1345 ppm до 790 ppm (разница 555 ppm) за 36 минут, обычное проветривание заняло чуть больше времени — с 1330 ppm до 775 ppm (та же разница 555 ppm) за 39 минут. Сказывается, что производительность по потоку воздуха у Tion 3S больше, чем у Tion О2 — помнится, младшая модель соревнование «проиграла».

Заключение

Итак, достоинства Бризер Tion 3S по сравнению с моделью Бризер Tion О2:

- несколько режимов работы;

- улучшенные технические (производительность по потоку, уровень шума) и эксплуатационные характеристики (более эффективное воздухозамещение в ходе проветривания за счет направления потока воздуха вертикально вверх, возможность использовать проветриватель в связке с увлажнителем за счет улучшенной теплоизоляции);

- возможность управления со смартфона.

Есть, однако, и неудобства:

- нет подсветки ЖК-дисплея;

- не отключается подсветка кнопки управления на корпусе — мешает ночью, если не учесть данный факт при монтаже.

P.S. cтоимость Бризер Tion 3S в полной комплектации составляет 1350 рублей, комплекта фильтров — около 210 рублей.

Благодарим интернет-магазин Statvent.by за предоставленное на обзор устройство.