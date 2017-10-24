Как определить, почему компьютер зависает

Иногда компьютер зависает или аварийно прекращает работу. Также система может самостоятельно перезагрузиться. Вполне возможен вариант, что перед этим появлялся синий экран смерти. Первым шагом на пути исправления возможных неполадок должен стать детальный поиск и разбор ошибок.

Рассмотрим несколько способов, благодаря которым можно сузить список возможных проблем и обнаружить неполадки. Полученная информация может стать отправной точкой в вашей работе по поиску источника сбоя.

Проверьте Монитор стабильности системы

Монитор стабильности системы Windows предлагает быстрый и удобный инструмент, который отображает недавние сбои в системе и работоспособности приложений. Данная программа была добавлена в Windows Vista, так что она будет присутствовать во всех современных версиях Windows.

Чтобы открыть ее, просто нажмите «Пуск», введите в поисковую строку «стабильность», в результатах выберите «Просмотр журнала надежности системы».

Монитор стабильности представляет собой таблицу с колонками, которые соответствуют дням недели. Вы можете посмотреть историю событий за последние несколько дней или же переключиться на просмотр по неделям. В столбцах отображаются события, произошедшие и зафиксированные за этот день.

Если в один из дней с системой случались какие-то неполадки, то вы увидите красный круг с символом “X”. Чтобы просмотреть дополнительную информацию, просто кликните на искомый столбец. В первую очередь необходимо искать какие-то серьезные ошибки, но и остальная информация может быть полезна. К примеру, в истории также отмечается установка нового ПО, которая могла стать причиной возможных неполадок.

Если вы заметили какое-то интересное для вас событие в списке, то двойной клик мышью позволит вам ознакомиться с более детализированной информацией.

В нижней части экрана есть функция «Проверить наличие решений для всех проблем». Вы можете воспользоваться ею, однако стоит учитывать, что данная опция не является особенно полезной и крайне редко находит своевременные решения для обнаруженных проблем. В лучшем случае по завершении проверки вам предложат обновить драйвера.

В действительности же Монитор стабильности системы необходим скорее для того, чтобы вы смогли понять, какие события предшествовали сбою в системе. Это значительно сузит список возможных причин.

Если вдруг вам любопытно, то Монитор стабильности использует те же данные из журнала событий, что и опция Просмотр событий (Event viewer). Поэтому если вам намного комфортнее работать с Просмотром событий, то можно с его помощью получить полностью всю ту же информацию, что и благодаря Монитору стабильности.

Просмотр детализированных данных синего экрана смерти

Когда Windows выводит синий экран смерти, система выгружает файлы памяти в локальный файл, который иногда содержит полезную для устранения этих ошибок информацию. Существует бесплатная утилита BlueScreenView от NirSoft, которая обеспечивает комфортную работу с этими файлами. Данный инструмент отображает список сохраненных файлов дампа. Щелкнув по любому из них, вы увидите содержащуюся в нем информацию.

В частности, полезными могут оказаться сведения, хранящиеся в колонках «Bug Check String» и «Bug Check Code», которые выводят на экран то же сообщение об ошибках, которое было во время появления синего экрана смерти. Используя данную информацию, можно в интернете найти похожее сообщение или расшифровку кода, что поможет установить и устранить существующую проблему.

Также может быть полезен список драйверов в нижней части страницы. Синий экран может систематически ссылаться на какой-либо драйвер, например, на драйвер видеокарты, что сигнализирует о неполадках в нем. Или же что-то может быть не так с базовым аппаратным обеспечением, которое связано с этим драйвером, вследствие чего и происходит сбой.

Но почему же происходит сбой?

Приведенные выше инструменты могут помочь вам получить как можно больше информации о существующей проблеме. С помощью расшифрованного сообщения, выводимого синим экраном смерти, можно как минимум попытаться понять, что идет не так, и найти решение для данной проблемы. Подобный вариант является намного более логичным, нежели попытки найти общую информацию о том, почему компьютер выключается или виснет.

Если сбой в системе случился однажды, то не стоит мучить себя и свой компьютер. Ничто не идеально, неприятности могут больше никогда не повториться. Но если сбой в системе происходит регулярно, то стоит все-таки определить проблему.

В конце концов невозможно дать совет, который бы смог решить любую возникающую проблему. Но приведенные инструменты помогут сузить область поиска проблемы, а это значительно уменьшит количество необходимых действий. Но далеко не каждая проблема может быть решена таким образом. К примеру, если существуют проблемы с аппаратным обеспечением, то единственное, что можно будет сделать в данном случае, это заменить или исправить его.

С течением времени Windows становится все более стабильной системой. Поэтому систематические сбои и появления синего экрана смерти указывают, как правило, на проблемы с базовым аппаратным обеспечением.

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