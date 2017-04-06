Установка антивируса: лучшие бесплатные решения

Платный софт лучше, но многие пользователи хотят установить антивирус бесплатно. Возможностей для этого много, и некоторые варианты по эффективности сравнимы с дорогостоящими антивирусными программами. Но не стоит устанавливать больше одного антивируса, по крайней мере, под операционной системой Windows. Установка двух и более приводит к нестабильности работы, замедлению интернет-соединения, или даже к прямому конфликту приложений, воспринимающих друг друга как вредоносные.

Далее приводится обзор самых эффективных защитников компьютера.

Avast

Кроме классического антивируса, в комплект входит антишпион, веб-защита и сканер электронной почты. Аваст встраивается в браузер и отвечает за безопасность поиска. Специальный раздел программы анализирует поведение приложений, работающих с конфиденциальной информацией. Можно создать аварийный загрузочный диск, поискать ошибки в реестре, потерянные файлы и фрагменты на диске. У Avast простой понятный интерфейс, где недавно появился русский язык, и достаточный уровень интеллекта для борьбы с современными угрозами. Но необходима регистрация, чтобы получить лицензию на год. Иначе пользоваться программой даром позволят только в течение месяца.

Panda

После исчезновения китайского 360 Total Security, уличенного в использовании движка платного BitDefender, его место занял Panda Free Antivirus. Он показывает результаты около 100% при обнаружении вирусов под Windows 7, 8 и 10. Единственный недостаток - некоторое торможение компьютера. Программу лучше использовать на быстром процессоре. Важное достоинство Панды - прекрасный русскоязычный интерфейс. Можно установить антивирус на русском языке бесплатно, и пользоваться им с комфортом. Встроена автоматическая защита внешних флеш-накопителей и жестких дисков.

AVG

AVG Antivirus Free уступает лидерам по функциональности, но обычному пользователю его достаточно. К преимуществам программы относится улучшенный модуль защиты конфиденциальных данных, и слабое влияние на производительность компьютера.

Пробные версии платных программ

Знаменитые Kaspersky, NOD32 и BitDefender регулярно предлагают тестовые версии, за которые не надо платить. Если установить пробный бесплатный антивирус, он с большой вероятностью будет работать не хуже стабильного платного варианта. Среди возможных проблем - ограничение во времени или незначительный риск зависания компьютера из-за незаконченной отладки продукта.