Установка антивируса: лучшие бесплатные решения

Платный софт лучше, но многие пользователи хотят установить антивирус бесплатно. Возможностей для этого много, и некоторые варианты по эффективности сравнимы с дорогостоящими антивирусными программами. Но не стоит устанавливать больше одного антивируса, по крайней мере, под операционной системой Windows. Установка двух и более приводит к нестабильности работы, замедлению интернет-соединения, или даже к прямому конфликту приложений, воспринимающих друг друга как вредоносные.
Далее приводится обзор самых эффективных защитников компьютера.
Avast
Кроме классического антивируса, в комплект входит антишпион, веб-защита и сканер электронной почты. Аваст встраивается в браузер и отвечает за безопасность поиска. Специальный раздел программы анализирует поведение приложений, работающих с конфиденциальной информацией. Можно создать аварийный загрузочный диск, поискать ошибки в реестре, потерянные файлы и фрагменты на диске. У Avast простой понятный интерфейс, где недавно появился русский язык, и достаточный уровень интеллекта для борьбы с современными угрозами. Но необходима регистрация, чтобы получить лицензию на год. Иначе пользоваться программой даром позволят только в течение месяца.
Panda
После исчезновения китайского 360 Total Security, уличенного в использовании движка платного BitDefender, его место занял Panda Free Antivirus. Он показывает результаты около 100% при обнаружении вирусов под Windows 7, 8 и 10. Единственный недостаток - некоторое торможение компьютера. Программу лучше использовать на быстром процессоре. Важное достоинство Панды - прекрасный русскоязычный интерфейс. Можно установить антивирус на русском языке бесплатно, и пользоваться им с комфортом. Встроена автоматическая защита внешних флеш-накопителей и жестких дисков.
AVG
AVG Antivirus Free уступает лидерам по функциональности, но обычному пользователю его достаточно. К преимуществам программы относится улучшенный модуль защиты конфиденциальных данных, и слабое влияние на производительность компьютера.
Пробные версии платных программ
Знаменитые Kaspersky, NOD32 и BitDefender регулярно предлагают тестовые версии, за которые не надо платить. Если установить пробный бесплатный антивирус, он с большой вероятностью будет работать не хуже стабильного платного варианта. Среди возможных проблем - ограничение во времени или незначительный риск зависания компьютера из-за незаконченной отладки продукта.
Комментарии
360 уличили в использовании движка BitDefender?! 360 никогда не скрывал, что использует 5 движков -- выбирай любой! Да и не исчез 360 никуда. Автор, загуглите.
Много голословных и неточных утверждений:
"Установка антивируса: лучшие бесплатные решения" (об установке речи нет)
"Платный софт лучше" (?)
"самых эффективных защитников компьютера" (кто это решил? ссылки?)
"Установка двух и более приводит к нестабильности работы (чего?)"
"Единственный недостаток - некоторое торможение компьютера" (на санках с горки?)
"AVG Antivirus Free уступает лидерам по функциональности, но обычному пользователю его достаточно" ("его"?)
"Знаменитые Kaspersky, NOD32 и BitDefender регулярно предлагают тестовые версии" (у Kaspersky и BitDefender есть полностью бесплатные продукты)
По тестам AV-TEST и AV-Comparatives Panda уже выпала из обоймы ТОПовых антивирусов, а бесплатный немецкий Avira, наоборот, не первый год "лучший среди равных".
Кривой перевод старого импортного обзора?
фтопку
Имхо туда и не попадала. По крайней мере у линуксоидов.
да, кривой перевод старого импортного обзора, "недавно" - это уж лет 8 .
Panda показывала "результаты около 100% при обнаружении вирусов" в 2010-12 гг. (Вики)
Простите, AVG куплен Avast уже почти полгода.
Да, стоило бы отметить что AVG собирает личные данные (написано в правилах конфиденциальности)
Ну и кроме того, стоило бы отметить бесплатный Bitdefender, Kaspersky Free. Впечатление такое что авто обзора увы, не в теме. А зря. Стоило бы хотя бы тесты AV Comparatives посмотреть.
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