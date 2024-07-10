Huawei Pura 70 с «гуглом». ТОП-10 приложений для работы из AppGallery

Полезные сервисы для работы нашли в магазине приложений Huawei AppGallery. С их помощью можно создавать отчеты, проводить видеоконференции, планировать задачи и заключать сделки. Изучаем их вместе с мировой новинкой – смартфоном Huawei Pura 70.

Цифровой магазин Huawei AppGallery входит в тройку самых популярных в мире. Для пользователей смартфонов Huawei это основной инструмент для установки софта. Владельцы других устройств на Android тоже могут им пользоваться. За 6 лет существования он аккумулировал в себе десятки тысяч приложений. А в новой флагманской серии смартфонов Huawei Pura 70 устанавливать мобильные программы стало даже проще. Отобрали из них десять, которые будут особенно полезны в Беларуси.

1. Focus To-Do

Популярный менеджер задач. С его помощью можно создавать задачи, составлять список покупок, планировать свое расписание и заводить новые привычки. Удобный менеджер позволяет легко спланировать свой день, сгруппировав отдельно рабочие, учебные и домашние дела. Можно задавать единичные и повторяющиеся задачи, разбивать одну большую на более мелкие, а не пропустить запланированный этап поможет система уведомлений. Основная отличительная особенность Focus To-Do – это функция фирменного таймера, основанная на «методе помидора». Чередуя 25 минут работы и 5 минут отдыха, она помогает лучше сфокусироваться на задачах и быстрее их решать.

2. Google Документы

Бесплатный онлайн-редактор текстовых документов от компании Google. Поддерживает огромное количество форматов. Среди них – DOCX, ODT, RTF, PDF, TXT и EPUB. Нет нужды конвертировать документ в необходимый вариант: просто загружаем файл в приложение – и уже можно работать. А уже далее сохраняем с тем расширением, которое нужно. Причем каждый документ можно открыть для совместной работы с коллегами, и редактировать его колективно. Сервис позволяет работать на смартфоне, планшете и через веб-интерфейс на ПК. А поскольку все изменения автоматически сохраняются онлайн, можно не беспокоиться потерять данные, если вдруг отключится интернет.

3. Google Таблицы

Схожее с предыдущим приложение, только для работы с таблицами. Чаще всего пожалуй, его используют для редактирования файлов MS Excel. Поддерживаются также форматы ODS, PDF, CSV и TSV. В таблицах можно оставлять комментарии и отвечать на них, форматировать ячейки, вводить и сортировать данные, вставлять формулы и диаграммы. Можно работать как онлайн, так и без подключения без интернету.

4. WPS Office

Мощный мобильный офисный пакет, предназначенный для работы с файлами на основе продуктов MS Office 365. Он позволяет создавать и редактировать текстовые документы Word, таблицы Excel, презентации PowerPoint. Умеет конвертировать файлы в PDF, предоставляет облачное хранилище и имеет большую галерею шаблонов. Доступна функция онлайн-редактирования и совместного использования. Совместим с сервисами Google Classroom, Zoom, Slack и Google Drive. При этом, большинство функций доступно бесплатно, а платная версия открывает доступ к премиальным сервисам и дает дополнительыне преимущества.

5. Битрикс 24

Полноценная мобильная CRM-платформа, включающая функцию видеозвонков, мессенджера и планировщика задач. Она позволяет заключать сделки прямо со смартфона и вести клиентскую базу, подключив все каналы продаж, включая телефон, сайт, почту и соцсети. Для управления проектами предусмотрен встроенный таск-трекер. Чтобы ставить задачи колегам и отправлять сообщения с помощью голосовых команд можно подключить Яндекс.Алису или Google Ассистента. Одно это приложение способно заменить с десяток сервисов, что полезно для оптимизации бизнес-процессов в компании.

6. Яндекс.Диск

Популярное облачное хранилище для хранения и обмена данными. Сервис предоставляет пользователям 5 ГБ свободного места бесплатно, а в платной версии можно подключить дополнительно до 3 ТБ дискового пространства и даже безлимит для фотографий и видео со смартфона. Загруженными файлами и папками удобно делиться, просто открыв доступ по ссылке. А умный поиск позволяет быстро найти нужную фотографию, распознав изображение – достаточно ввести связанное с ним слово, например, «Собака» или «Пляж».

7. Gmail

Самый популярный в мире почтовый сервис, который, пожалуй, не нуждается в представлении. Но он постоянно развивается и о некоторых его новых фишках стоит сказать. Например, деловым людям будет полезно знать, что в последние годы в нем все более активно применяются функции искусственного интеллекта. Он помогает экономить время, предлагая готовые ответы и подсказывая фразы в процессе создания письма. Еще умные алгоритмы используются в функциях защиты и настройках безопасности, что позволяет автоматически блокировать 99,9 % спама, фишинговых писем и вредоносного ПО.

8. Zoom

Универсальная платформа для общения и совместной работы. Zoom пользуется большой популярностью не только благодаря функции видеосвязи. Он сочетает в себе командный чат, собрания, звонки, доску, календарь, почту, заметки и многое другое. Сервис позволяет не только разговаривать, но и писать сообщения в чат, обмениваться файлами, включать демонстрацию экрана и оставлять на нем заметки. И все реализовано на высшем уровне и работает слаженно, а мобильное приложение полностью повторяет функционал десктопной версии.

9. AnyDesk

Полезное приложение, которое позволяет удаленно обслуживать смартфон, ноутбук или компьютер. С его помощью системный администратор или просто более компететентный в вопросах IT коллега может подключиться к удаленному устройству, чтобы провести настройку, установить необходимое ПО или распечатать документ. Ну или вы сами можете таким образом помочь. Приложение совместимо с устройствами На Android, iOS и многими другими популярными операционными ситемами.

10. M-Business Belarusbank

На самом деле здесь может быть приложение абсолютно любого белорусского банка. Ведь Huawei AppGallery – это, пожалуй, единственный магазин приложений, где они все собраны. Мы остановились на Беларусбанке, поскольку он насчитывает больше всего клиентов. M-Business Belarusbank – это приложение мобильного банкинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно совершать мобильные платежи за товары и услуги, отправлять в банк документы, следить за состоянием счета и получать по нему полную выписку.

Откуда в Huawei AppGallery сервисы Google?

По умолчанию в смартфонах Huawei нет Google-сервисов. Но Huawei AppGallery дает возможность устанавливать приложения и из других источников. А в смартфонах серии Huawei Pura 70 утилита microG предоставляет замену для закрытых компонентов сервисов Google, что позволяет устанавливать приложения от данного производителя и полноценно ими пользоваться.

Сам сервис microG предварительно искать не нужно. Утилита устанавливается одновременно с первым поддерживаемым приложением, найти которое можно прямо в Huawei AppGallery. К ним относятся сервисы Google, вроде Google Таблиц, Google Документов, Gmail, Google Диска или YouTube, а сторонних разработчиков, в том числе Zoom, Instagram и Facebook. Распознав таковые, смартфон сам предложит загрузить все компоненты microG – называются они microG Services и microG Companion. Главное при этом выбрать в качестве источника AppLake.

В Huawei AppGallery уже собрано 99% самых популярных в Беларуси приложений. Среди них – Telegram, Viber, TikTok, VK, Wildberries, Ozon, Куфар, 21 vek и др. В нем размещено более 800 приложений от белорусских разработчиков.