С ними проще. Выбрали 10 приложений по личным финансам из AppGallery

Перспективные приложения нашли в Huawei AppGallery. Умеют многое: совершать платежи, вести расчеты со смартфона, копить, управлять криптовалютами и получать промокоды. Мир личных финансов изучаем со смартфоном Huawei Pura 70, в котором даже Google-сервисы можно поставить из магазина приложений.

Huawei AppGallery — это официальный цифровой магазин приложений от Huawei, который входит в тройку популярных в мире. Здесь собраны востребованные в Беларуси мобильные программы для управления финансами. Платформа отличается высоким уровнем безопасности, что особенно важно при установке софта. Пользоваться фирменным магазином Huawei могут и владельцы других устройств на основе Android.

Что касается смартфонов флагманской серии Huawei Pura 70, то у них есть преимущество в виде утилиты microG. С помощью нее пользователи могут найти в Huawei AppGallery и установить разные приложения, включая сервисы Google. А для прямого доступа к Google Play они могут пользоваться утилитой GBox. Делимся подборкой популярных финансовых приложений, которые успешно установили на базовую модель Huawei Pura 70.

1. Белкарт Pay

Приложение для бесконтактной оплаты смартфоном. Рассчитываться с его помощью можно в любом терминале, где принимаются карточки Белкарт, а такие сегодня есть почти во всех магазинах и заведениях страны. Сервис гарантирует максимальную безопасность, поскольку реквизиты карты не хранятся в телефоне и не раскрываются при совершении операций: вместо этого используется защитный цифровой код – токен. У приложения интуитивно понятный интерфейс. Чтобы привязать карточку понадобится всего пара минут. Белкарт Pay доступно владельцам устройств с поддержкой технологии NFC на базе ОС Android от версии 6.0, а также фирменной оболочки EMUI 12.0 и выше.

2. Swoo Pay

Главное предназначение сервиса — также оплата гаджетом. Достаточно привязать к цифровому кошельку карточку, и можно расплачиваться смартфоном в кафе, магазинах, кинотеатрах и любых других заведениях, где есть бесконтактные терминалы. В Беларуси работает с платежными системами Mastercard и Maestro. В ближайшее время к ним присоединится и Visa. Приложение позволяет добавлять неограниченное количество карточек. Кроме того, вы можете хранить там свои дисконтные карты, так не придется носить их в кошельке. С помощью Swoo Pay можно делиться и обмениваться скидками с друзьями и близкими, просто отправив карту магазина через любой мессенджер. Сервис также можно использовать для хранения важных данных и документов, например, банковских реквизитов или водительских прав. Так вся информация будет под рукой и под надежной защитой.

3. Оплати



Это многофункциональный платежный сервис, который делает повседневные финансовые операции максимально удобными и быстрыми. Главное отличие приложения в том, что оно не требует привязки к банковской карте — вы создаете электронный кошелек и пополняете его по мере необходимости. Чтобы совершить платеж, нужно показать на кассе QR-код в приложении или сканировать QR продавца. Услуга доступна во многих магазинах, включая такие популярные торговые сети, как «Корона», «Гиппо» и «Санта».

С помощью сервиса также удобно расплачиваться за проезд в общественном транспорте или заправлять авто. Приложение можно использовать и для регулярных платежей через ЕРИП, например, класть деньги на счет телефона или оплачивать коммунальные услуги. Если синхронизировать телефонную книгу c «Оплати», можно мгновенно и без комиссий совершать денежные переводы своим контактам. Также сервис удобен для коллективного сбора средств: вы можете организовать с коллегами или друзьями групповые кошельки и собирать деньги на совместные покупки, дни рождения и прочие мероприятия.

4. МТС Деньги

Многофункциональный сервис, который позволяет оптимизировать все основные финансовые операции. Приложение доступно только абонентам МТС Беларусь. Главная его фишка – совершать платежи можно прямо с баланса мобильного телефона сети МТС. Приложение позволяет оплачивать любые услуги через ЕРИП. Также можно настроить бесплатные SMS-оповещение о регулярных платежах, совершать их в один клик или же установить автооплату и быть уверенным в том, что не пропустите ее срок. При этом вся история платежей с подробными квитанциями хранится в приложении. МТС Деньги позволяет совершать Р2Р-переводы между любыми банковскими картами и получать онлайн-кредит на любую банковскую платежную карточку в течение 5 минут. Дополнительно к счету можно выпустить банковскую карточку Мastercard, с ней можно, как снимать наличные в любом банкомате, так и расплачиваться по всему миру.

5. Binance

Одна из ведущих криптовалютных бирж, которой пользуются уже свыше 200 млн пользователей по всему миру. Поддерживает более 350 основных криптовалют, включая Bitcoin, Ether, Ripple и другие. Прямо в приложении вы можете следить за ситуацией на криптовалютном рынке, используя оповещения, или настроить автоматизацию и оперативно совершать сделки. Сервис позволяет покупать крипту и быстро пополнять кошелек с помощью кредитных карт, банковских переводов и P2P-сделок. Сегодня многие бренды и компании поддерживают цифровую валюту, поэтому за нее вы можете покупать авиабилеты или брендовые вещи. Также Binance позволяет совершать криптовалютные переводы по всему миру. Приложение гарантирует многоуровневую систему безопасности аккаунтов и средств, включая двухфакторную аутентификацию и защиту от хакерских атак.

6. A1 banking

Виртуальный кошелек, который позволяет управлять своими банковскими картами и пользоваться финансовыми услугами мобильного оператора A1. В него можно добавлять карты любых белорусских банков, чтобы затем всего в пару кликов совершать с них платежи в ЕРИП и переводить деньги на другие карты. В системе сохраняется подробная история платежей и подводится ежемесячная статистика расходов. Еще здесь доступна возможность бесплатно оформить виртуальную карту Visa от A1, чтобы совершать с ее помощью покупки. Также абоненты могут получить в кошельке до 300 рублей от мобильного оператора на непредвиденные расходы. С условием возврата и абонплатой за пользование услугой, разумеется.

7. Простая копилка

Приложение, которое помогает пользователям накапливать деньги и быстрее достигать финансовых целей. Вы можете вести учет своих доходов и грамотно планировать расходы. В приложении можно составить список желаемых покупок, а копилка будет помогать сберегать на них средства и мотивировать не останавливаться. Вы удивитесь, как быстро можно достичь цели при систематичном подходе и видимом прогрессе. Виртуальной копилкой очень просто пользоваться, поэтому приложение легко освоят даже те, кто с гаджетами на «вы».

8. MyFin.by

Это настоящий финансовый путеводитель в смартфоне. Мобильное приложение обеспечивает мгновенный доступ к актуальным курсам валют и помогает узнать наиболее выгодные предложения в банках по всей Беларуси. Вы можете легко находить ближайшие обменники и банкоматы на карте и получать информацию о их расположении, часах работы и контактах для связи. Сервис поможет подобрать лучшие условия для кредитов, депозиты с высокими процентными ставками, а также пластиковые карты под потребности пользователя. Причем, многие банковские услуги можно оформить онлайн прямо в приложении. MyFin.by можно также использовать для мгновенных валютных конвертаций, денежных переводов и оплаты услуг через ЕРИП. Это также площадка для актуальных финансовых новостей.

9. Slivki.by

Это интересная платформа, где собраны скидки и акции по всем городам Беларуси и за ее пределами. С ней можно экономить до 90% на различных предложениях от заведений, доставки еды, салонов красоты, тренажерных залов, путешествиях, развлечениях и многом другом. Приложение позволяет приобретать скидочные промокоды, добавлять акции в избранное и оформлять заказы онлайн. Также доступны отзывы клиентов, эффективная служба поддержки и возможность использовать карту для поиска ближайших предложений.

10. iParitet

В Huawei AppGallery можно найти приложения всех банков Беларуси. Включая тех, которые были удалены из других крупнейших магазинов приложений из-за санкций, таких как Банк Дабрабыт, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Сбер Банк. В принципе, на этом месте могло бы быть любое из них. В качестве примера решили рассмотреть одно из наиболее универсальных – от Паритетбанка. К тому же этот сервис был недавно обновлен и обзавелся эксклюзивной функцией.

iParitet предоставляет безопасный доступ ко всем банковским продуктам и услугам. С помощью него в своем смартфоне вы можете выполнять ключевые функции без похода в банк: управлять своими счетами и картами, совершать денежные переводы, пополнять баланс мобильного телефона, оплачивать услуги через ЕРИП, получать выписки по счету и т.д. Приложение достаточно простое в использовании: при первом посещении оно предложит пройти обучение и познакомит с основными возможностями. iParitet использует надежную биометрическую защиту для входа и дополнительные меры, которые позволяют уберечь от несанкционированных платежей. Есть необычная функция — сториз с важными событиями. С помощью нее клиенты могут делиться новостями с другими пользователями и заводить новые знакомства прямо в мобильном банке.