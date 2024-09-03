Это технореволюция? Что такое NearLink и как она работает

Инженеры Huawei нашли способ «прокачать» беспроводную связь. Новая технология NearLink в 6 раз быстрее привычных стандартов и поддерживает в 10 раз больше подключений. Скорость впечатляет – до 1,2 Гбит в секунду. Разбираемся в передовой технологии, которая теперь доступна и в Беларуси.

В сентябре 2022 года Huawei создала и возглавила международный альянс SparkLink Alliance. В него вошли более чем 300 ведущих китайских и международных технологических компаний. NearLink был разработан, а теперь совершенствуется, при их участии. Первый анонс протокола состоялся в ноябре 2022 года, а первым устройством с его поддержкой стал смартфон Huawei Mate 60.

В чем преимущества NearLink

Если кратко, то технология используется для беспроводной передачи данных и бесшовной связи между устройствами. Разработчики заверяют, что с NearLink скорость соединения в 6 раз выше, чем с традиционными беспроводными стандартами, а максимальное количество доступных подключений – в 10 раз больше. Среди других преимуществ: вдвое увеличенный радиус действия, энергоэффективность с плюсом в 60%, а задержка при установке связи меньше в 30 раз.

В технологии NearLink реализовано два режима передачи данных: со сниженным энергопотреблением (SLE) и базовый (SLB). Первый – это альтернатива Bluetooth. Скорость передачи данных до 12 Мбит/сек, задержки в обе стороны составляют около 250 микросекунд. В этом режиме можно поддерживать одновременную работу 256 устройств.

Для сравнения: самая последняя версия Bluetooth 5.4 в энергосберегающем режиме выдает скорость всего до 2 Мбит/сек.

Режим SLB представляет собой альтернативу Wi-Fi. Скорость передачи данных здесь обеспечивается до 1,2 Гбит/сек. Это вдвое быстрее, чем Wi-Fi в одном диапазоне. Задержки не превышают 20 микросекунд. Одновременно можно подключить 4096 устройств. Bluetooth 5.4 же способен предложить не более 50 Мбит/сек на пике своих возможностей.

Немаловажно, что благодаря своим техническим характеристикам NearLink подходит для поддержки приложений с высокими требованиями к надёжности. Речь, например, про промышленное оборудование, автоматизированные сборочные линии, где требования к надежности составляют не менее 99,999%.

Какие перспективы открываются перед NearLink

Технология имеет немало сфер применения. Первая и самая очевидная – создание беспроводных сетей внутри офисных зданий или торговых центров, где, как правило, требуется высокая скорость передачи данных. Кроме того, NearLink, как заявили в компании Huawei, способна обеспечить прорыв в развитии интернета вещей (IoT). Сети «умных» устройств нуждаются в надёжных видах беспроводной связи для подключения к облачной платформе, а NearLink способна её гарантировать в полной мере.

При этом, в Huawei продолжают развивать технологию, улучшая производительность и расширяя ее возможности. Инженеры компании работают над увеличением дальности передачи данных и снижением задержек. Кроме того, Huawei изучает возможности применения NearLink в интеллектуальном промышленном производстве, в том числе в автомобильной промышленности, медицине и других сферах.

Широкие перспективы для NearLink открываются на фоне развития HarmonyOS – универсальной операционной системы Huawei. Она предназначена для широкого круга устройств от смарт-часов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК до автомобилей. Эксперты полагают, что технология NearLink сыграет свою важную роль в развитии экосистемы бренда. В свою очередь, в Huawei заявляют о наступлении новой эры эффективности, удобства и мультивозможностей по мере расширения сфер применения NearLink.

Какие гаджеты поддерживают NearLink

Сейчас технология NearLink представлена в смартфонах Huawei Mate 60, Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra, в планшетах Huawei MatePad Pro 13,2 и Huawei MatePad 11,5”S, а также поддерживается беспроводными наушниками Huawei FreeBuds Pro 3. В Беларуси официально продаются смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Huawei Pura 70 Ultra – они относятся к актуальной флагманской линейке. Доступен и планшет Huawei MatePad 11,5”S.

NearLink в них не используется для передачи данных между устройствами, а служит для подключения аксессуаров. Во всяком случае, на данный момент.

Так, планшет Huawei MatePad 11,5”S оснащен отдельной, защищенной от помех, антенной, которая отвечает только за NearLink. Благодаря инновационной технологии обеспечивается высокая скорость передачи данных и стабильность работы сети. За счет создания отдельного канала связи между стилусом и умной магнитной клавиатурой Huawei пользователь не ощущает никаких задержек при их использовании.

Стилус Huawei M-Pencil третьего поколения, идущий в комплекте с планшетом, в свое время стал первым стилусом бренда, поддерживающим NearLink. Технология существенно увеличила его продуктивность во многих аспектах, что обеспечивает максимальное удобство рукописного ввода и рисования. Достаточно сказать, что это первый стилус с более чем 10 тыс. уровнями чувствительности к нажатиям. А это, в свою очередь, гарантирует тонкую настройку толщины линий и выполнение более четких штрихов.

Умение определять малейшее изменение силы воздействия в процессе работы стилусу обеспечивает интегрированный чип NearLink. По сравнению с Bluetooth, технология обеспечивает в 6 раз более высокую частоту сбора и отправки данных о нажатии. Чтобы гарантировать стабильное соединение стилуса с планшетом инженеры Huawei используют алгоритм динамической регулировки нагрузки.

Кроме того, каждый стилус тщательно калибруется. Huawei в этой части даже запатентовала свой алгоритм. Он на 58% точнее аналогов, умеет автоматически распознавать рукописный ввод и калибровать линейность. Для пользователя это значит, что он может писать и рисовать, как он привык, не меняя стиль при использовании защитной пленки для экрана. Также нет необходимости ставить другой наконечник, если перо стилуса износилось.

Технологией NearLink оснащена и умная клавиатура планшета. Она поддерживает магнитное сопряжение и более 40 сочетаний клавиш, адаптируясь к потребностям пользователя в любое время и в любом месте. Можно выделить несколько режимов её использования для работы, творчества и развлечений.

Так, когда клавиатура крепится к планшету, он превращается в полноценный ноутбук. При желании можно оставить его на подставке, а самому удобно расположиться с клавиатурой на диване или в кресле. Отличный вариант и для тех, кто работает из дома, и для тех, кому нужно каждый день в офис. А можно отсоединить клавиатуру и использовать ее на некотором удалении от планшета. Это сценарий уже скорее для более развлекательных целей – быстрой постановки на паузу при просмотре видео, например.