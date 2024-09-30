От быстрого обмена файлами до проекции. Как «общаются» ноутбуки и планшеты Huawei

Ноутбуки и планшеты Huawei отлично «общаются» и работают вместе. В таком тандеме можно быстро обмениваться файлами, проецировать рабочий стол и программы компьютера на планшет, использовать последний как второй экран (удобно во время презентаций) или работать на два девайса, перемещая курсор мыши с одного на другой. Изучили возможности экосистемы на примере ноутбука Huawei MateBook X Pro и планшета Huawei MatePad 11.5’’S.

Экосистема Huawei или жизнь «Суперустройств»

Природа — величайший создатель, и человек многому у нее учится по сей день. Концепция цифровой экосистемы была позаимствована как раз из окружающей среды. Если представить себе экосистему в ее привычном виде, где каждый микроорганизм, растение и животное тесно взаимодействуют друг с другом, то можно понять, как сложно достигнуть баланса. По такому же принципу разработчики стремятся создать единство в мире технологий. Больших успехов в этом добилась компания Huawei.

Ее экосистема — не просто набор гаджетов, а целый мир цифровых устройств. Благодаря тщательно продуманным связям и алгоритмам девайсы бренда — смартфоны, планшеты, ноутбуки, мониторы — легко связываются друг с другом и функционируют как единое целое.

Преимущества такой синергии очевидны: это делает использование техники максимально удобным, быстрым и эффективным. Так, вы можете открыть документ на ноутбуке, продолжить его редактирование на планшете и в один клик переносить данные между ними. За счет синхронизации все настройки, файлы и приложения будут доступны на любом из гаджетов.

Помимо того, существует еще много режимов, которые позволяют активировать дополнительные возможности устройств при работе в тандеме, превращая их в «Суперустройства». Именно так называется технология, которая связывает гаджеты Huawei в единую экосистему.

В чем суперсила «Суперустройства»

Под «Суперустройством» подразумевается бесшовная связь между различными девайсами бренда. Функция призвана объединить несколько гаджетов в одно мощное цифровое решение. То есть, когда устройства работают вместе, они не просто образуют целостную систему, но и взаимно усиливают свой функционал.

Так, в режиме «Суперустройство» гаджеты молниеносно подключаются друг к другу. При этом нет нужды присоединять к ним дополнительные кабели и провода или устанавливать вспомогательные приложения. Все работает в буквальном смысле интуитивно. Объединив свои девайсы, можно осуществлять обмен данными и файлами без задержек и прерываний. Функция также позволяет использовать в едином пространстве дополнительные аксессуары такие, как мышь, стилус и клавиатура, превращая любое из них в мощный инструмент для работы и творчества.

Мы решили проверить, на что способны гаджеты в режиме «Суперустройство». Для теста взяли две технологичные новинки – ноутбук Huawei MateBook X Pro и планшет Huawei MatePad 11.5’’S, привлекший большое внимание своим инновационным экраном PaperMatte с имитацией бумаги. Обе модели впечатляют своим функционалом и любопытно узнать, как они проявят себя в тандеме.

Интуитивная связь между устройствами

Если ваш планшет работает под управлением оболочки EMUI 12.0, HarmonyOS 2 или выше, то вам не составит труда превратите его в «Суперустройство». Для того, чтобы активировать эту функцию в ноутбуке, потребуется установить актуальную версию программы Huawei PC Manager. Что касается нашего тандема, на ноутбуке Huawei MateBook X Pro и планшете Huawei MatePad 11.5’’S все уже установлено до нас и при необходимости легко обновляется.

Чтобы объединить устройства, сначала необходимо войти в один аккаунт Huawei. Далее понадобится выполнить несколько простых шагов. Для начала кладем планшет рядом с ноутбуком, включаем везде Bluetooth, затем открываем Панель управления на любом из устройств и в разделе «Суперустройство» выбираем девайс, с которым нужно установить соединение. Готово, можно приступать к синхронной работе. Таким же образом планшет и ноутбук подключаются и к смартфону.

В дальнейшем можно объединять ноутбук и планшет на отдельной панели, где каждый видимый гаджет представлен в виде своеобразного «пузырька». Просто соединяем вместе «пузырьки», чтобы подключить их друг к другу. А если оба устройства поддерживают NFC, то для них доступен еще более простой способ подключения – достаточно вторым устройством коснуться NFC-метки или тачпада на ноутбуке.

Одно из преимуществ такой бесшовной связи – это быстрый обмен файлами. Этого удалось достигнуть за счет фирменной технологии Huawei Share, которая задействует одновременно Wi-Fi и Bluetooth. А в ноутбуке Huawei MateBook X Pro за сверхскоростную передачу данных дополнительно отвечает антенна Huawei Metaline – это тоже собственная разработка компании. Благодаря усовершенствованному приему сигнала обмениваться файлами на сотни мегабайт можно даже на большом расстоянии и за считанные секунды.

Три режима интуитивного взаимодействия

В тандеме ноутбук-планшет пользователям Huawei доступны три режима подключения: проекции, расширения и взаимодействия. Выбор осуществляется через Huawei PC Manager. Рассмотрим на практике каждый из них.

В режиме проекции дисплеи устройств Huawei становятся единым целым: экран ноутбука отображается на планшете. Благодаря этому можно управлять данными на ноутбуке с планшета. Например, рисовать стилусом на экране планшета: результат и все изменения будут отображаться сразу на обоих устройствах, а сохраняться – сразу на лэптопе, что значительно упрощает творческий процесс. Так Huawei MatePad 11.5’’S и Huawei MateBook X Pro превращаются в мощные инструменты для дизайнеров и иллюстраторов.

В режиме расширения планшет выполняет функцию полноценного второго монитора, который при этом мобилен и легко умещается в рюкзак или шоппер. Использовать девайсы в таком режиме удобно при работе с документами или текстами. Например, можно открыть большую таблицу или базу данных на планшете, а правки и данные из них вносить в итоговый документ на ноутбуке, не отвлекаясь постоянно на разные вкладки. Также удобно использовать эту функцию во время онлайн-конференций: на одном экране запускаете презентацию, а на другом в это время делаете важные заметки.

Интересно, что ноутбук умеет распознавать, с какой стороны от него расположен планшет. Можно жёстко указать, что планшет будет левым или правым монитором, а можно включить автоопределение. Соответствующие настройки выставляются через Huawei PC Manager.

Режим взаимодействия позволяет объединить экраны, но при этом планшет и ноутбук остаются самостоятельными устройствами. Так, вы можете перемещать файлы курсором мышки с одного дисплея на другой. Кроме того, можно связать клавиатуру ноутбука с планшетом, превратив его в полноценный компьютер. Например, запускать текстовый файл на планшете, а редактировать его с клавиатуры ноутбука.

Забавно выглядит анимация при переходе мыши из одного экрана в другой в этом режиме. Курсор будто бы проходит через магический портал.

Экосистема Huawei: на уровне интуиции

Разработчики Huawei потрудились, чтобы их экосистема действительно стала целостной цифровой средой для устройств бренда. Она открывает пользователям новые возможности взаимодействия со своими девайсами и позволяет справляться с повседневными задачами проще и эффективнее, будь то работа, творчество или отдых.

Главным преимуществом экосистемы по праву можно считать бесшовное соединение между гаджетами, которое свело обмен файлами к одному касанию. Причем, впечатляет не только бесперебойная работа, но и скорость. И это уже не просто технологии будущего, а реальность, доступная каждому.