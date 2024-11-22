Как расплачиваться смарт-часами Huawei. Опыт использования

Год назад в Беларуси стал доступен платежный сервис Huawei Pay. Сначала к нему можно было подключать только смартфоны, чуть позже он начал работать и со смарт-часами. Сегодня список устройств расширился и при этом постоянно пополняется. Вместе со смарт-часами Huawei Watch GT 5 Pro протестировали сервис и теперь показываем, как всё работает.

Зачем нужен Huawei Pay

Компания Huawei выпускает не только мобильные гаджеты и сетевое оборудование. Значительные средства этот китайский производитель вкладывает в разработку различных сервисов и интеллектуальных систем. К ним относится и Huawei Pay.

Huawei Pay – это сервис мобильных платежей, который дает возможность привязать банковскую карту к устройству Huawei с чипом NFC, а затем расплачиваться этим устройством, поднеся его к считывающему платежному терминалу. Работает он с картами платежной системы UnionPay.

Когда происходит оплата, гаджет передаёт в банк данные не самой карты, а так называемый токен – ее цифровой аналог. Информация передается в зашифрованном видке, что делает всю процедуру безопасной. Ибо даже если данные перехватят киберпреступники, то не смогут ими воспользоваться. В качестве дополнительных мер безопасности предусмотрено подтверждение операции через пин-код PIN-код или скан отпечатка пальца.

Системы UnionPay и Huawei Pay пользуются большой популярностью в странах Юго-Восточной Азии. А особенно сильно они распространены в Китае, где и были разработаны. Поэтому если намечается поездка в этот регион, то Huawei Pay будет определенно полезен. Да и в Беларуси карточки UnionPay сегодня уже тоже много где принимают.

В Беларуси Huawei Pay стал доступен осенью прошлого года. Карты UnionPay с поддержкой Huawei Pay выпускает Беларусбанк. Заказать карту можно в белорусских рублях, в российских рублях, в долларах США или в юанях. Срок действия – 4 года. Независимо от выбранной валюты, расплачиваться ее можно будет не только в Беларуси, но и в других странах.

Какие смарт-часы поддерживаются

Huawei Pay доступен для смартфонов и смарт-часов Huawei. Главное требование – наличие чипа NFC. Ведь без него платежи чисто физически не будут работать. В случае со смартфонами это довольно обширный список устройств. Перечислять их можно долго.

В случае со смарт-часами список тоже немаленький. Но мы затронем лишь те модели, которые с которыми Huawei Pay точно взаимодействует в Беларуси. Среди недавно вышедших – смарт-часы Huawei Watch GT 5 в корпусе из нержавеющей стали, Huawei Watch GT 5 Pro в корпусе из титана или нанокерамики, Huawei Watch Ultimate в корпусе из сплава циркония, а также Huawei Watch D2 – смарт-часы, которые умеют измерять артериальное давление.

К данному списку стоит добавить вышедшие этим летом умные часы Huawei Watch Fit 3 в легком алюминиевом корпусе. Но чипом NFC оснащены далеко не все версии этой модели – его наличие лучше уточняйте в местах продаж. Если говорить о моделях прошлых лет, то Huawei Pay в Беларуси работает также на смарт-часах Huawei Watch 3 и 3 Pro, Huawei Watch 4 и 4 Pro, Huawei Watch GT 3 и GT 4.

Как подключить

Чтобы протестировать услугу, мы воспользовались смарт-часами Huawei Watch GT 5 Pro. Остальные модели подключаются и работают с Huawei Pay по такому же принципу. Показываем поэтапно, как все происходило у нас.

Все смарт-часы Huawei подключаются к телефону через приложение «Huawei Health» (Здоровье). В нем же происходит и привязка банковской карты. На смартфонах Huawei оно уже стоит по умолчанию. У нас же был смартфон от другого производителя, но это не беда – ведь смарт-часы Huawei совместимы с операционными системами Android и iOS. Поэтому его всегда можно установить.

Скачать это приложение можно несколькими способами. Для iPhone оно доступно в магазине App Store, а на Android его можно поставить через магазин Huawei AppGallery. На недавно вышедших моделях часов (таких как Huawei Watch GT 5 Pro) же доступен более простой способ. При первом запуске устройства часы показывают QR-код с прямой ссылкой на приложение. Ею мы и воспользовались.

Далее включаем Bluetooth и подключаем гаджет. Чтобы это сделать, в приложении «Huawei Health» (Здоровье) на смартфоне находим вкладку «Устройства» и жмем кнопку «Добавить устройство». Телефон анализирует пространство вокруг себя и находит искомую модель. Нажимаем «Подключить» и подтверждаем сопряжение на часах.

Теперь ищем в «Huawei Health» подключенные смарт-часы, находим в них раздел «Кошелек» и заходим в него. Здесь добавляются банковские карты. Жмем на правую верхнюю кнопку, чтобы это сделать.

Перед добавлением карты приложение просит настроить пин-код разблокировки экрана на часах. Затем можно вводить данные самой карты. Предусмотрено два способа: или полностью вручную или с помощью камеры смартфона. Чтобы сфотографировать лицевую сторону карты, нажмите расположенный справа значок с черточкой посередине.

Далее придет запрос на подтверждение регистрации с помощью SMS-кода. Приложение «подумает» несколько минут, зафиксирует все необходимые данные в системах сервиса и банка и когда закончит все необходимые процедуры – карта будет добавлена в приложение.

Успешно добавленная карта выглядит таким образом.

Принцип добавления карты для смартфонов схожий. Разница лишь в том, что там она привязывается к Huawei Pay не через «Huawei Health», а через отдельное приложение «Кошелек».

Как расплачиваться с помощью часов

Когда карта в платежной системе зарегистрирована, её можно смело оставлять дома и использовать только гаджет. Далее просто рассчитывайтесь с его помощью в магазинах, аптеках и на заправках. Главное, чтобы платежный терминал продавца умел работать с системой UnionPay.

При оплате здесь тоже используется приложение «Кошелек». Только то, что установлено на наручном гаджете, само собой.

Чтобы долго не копаться в часах, перед расчетом можно поднести к терминалу, и они автоматически запустят приложение, которое попросит ввести пин-код и выбрать карту для оплаты. После чего подносим часы ещё раз – и платеж ушел.

Так поступать удобнее всего, когда рассчитываешься на кассе самообслуживания. Никто не подгоняет, и можно позволить себе все эти манипуляции.

Есть ещё один способ оплаты. Сначала находим в списке приложений «Кошелек», запускаем его, вводим пин-код, выбираем карту, жмём «Оплатить» – и после этого подносим часы к терминалу. Им лучше пользоваться, когда стоишь в очереди перед кассиром-человеком. Ввёл все данные – и просто ждёшь, чтобы протянуть руку. И задерживать очередь не придется.

В обоих случаях подключение к интернету не требуется. Данные с NFC считываются автономно – как если бы вы просто поднесли карту.

Все это звучит на первый взгляд сложно, но на самом деле весь этот процесс достаточно простой. Несколько повторений, и такой способ оплаты уже входит в привычку. Оплаты проходят быстро: достаточно лишь пары мгновений. И еще немного практики перед тем, чтобы понять, какой частью смарт-часы лучше прикладывать.

Поначалу мы немного путались, и терминалы на наши действия иногда реагировали в стиле: «Попробуйте другой способ оплаты картой». Но ларчик просто открывался – мы подносили часы, не прожав кнопку «Оплатить». Это меню и меню, в котором проходит оплата, выглядят похоже. Если появилась бегущая строка «Для проведения подойдите ближе к карт-ридеру», значит вы все сделали правильно, и уже можно расплачиваться.

Как это ощущается

Буквально несколько дней использования, и переходить на старый способ оплаты обратно нам уже не хотелось. Все, конечно, индивидуально, но как ни крути – довольно удобно, когда не нужно каждый раз лезть в карман, чтобы найти нужную карточку. Просто делаем на носимом гаджете несколько действий – и поход в магазин прошел успешно.

Но самый полезный момент в случае со смарт-часами, на наш взгляд – это то, что потерять их довольно сложно. Наверняка каждый может вспомнить хотя бы один случай, когда забывал где-то смартфон или банковскую карту. А смарт-часы – они всегда на руке. Чтобы потерять их, надо еще постараться. Поэтому использовать наручный гаджет для оплаты – это еще и гарантия сохранности личных финансов.