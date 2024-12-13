От Instagram до Telegram: ставим соцсети и мессенджеры на планшет Huawei

Устройства Huawei позволяют свободно работать с популярными мессенджерами и соцсетями. Среди них есть и Instagram, и Telegram. Приложения можно скачать в пару кликов из фирменного магазина Huawei AppGallery. Вместе с планшетом Huawei MatePad 11.5”S выбрали 10 распространенных приложений соцсетей и мессенджеров. И вкратце выделили особенности каждого из них.

Huawei AppGallery – это официальный магазин приложений для мобильных устройств Huawei. Китайский производитель активно разрабатывает и продвигает его как альтернативу Google Play, постоянно пополняя каталог маркетплейса. Пользователи смартфонов и планшетов могут найти множество приложений: от банков и мессенджеров до соцсетей и мобильных игр. Это делает Huawei AppGallery привлекательным для пользователей во всем мире. Подтверждает это и список популярных мессенджеров и соцсетей.

1. YouTube

Этот сервис вряд ли нуждается в представлении: в нем можно найти множество веселых и увлекательных роликов, познавательные и обучающие видео, стримы от любимых блогеров и многое другое. А в YouTube «шортс» можно залипать бесконечно. Здесь рядовой обыватель проводит в среднем 112 минут в сутки – практически 45% от среднего времени, которое люди тратят на пользование интернетом.

2. Instagram

Приложение для обмена фотографиями и видео, где собраны интересные блогеры со всего мира. Много моды, много шика, много интересных сторис – все это Instagram. Здесь можно следить за жизнью любимых селебрити, публиковать красивые фото самому и черпать идеи для творчества.

3. Viber

Приложением Viber пользуются более 200 миллионов человек из 193 стран мира. А в Беларуси оно особенно популярно. Интуитивный интерфейс позволяет пользователю быстро освоиться и начать общение с друзьями, родственниками и коллегами. С помощью Viber можно не только переписываться, совершать видеозвонки, создавать авторские стикеры, рисовать на фотографиях, но даже передавать собственное местоположение.

4. Telegram

Облачное приложение для обмена сообщениями для мобильных и настольных компьютеров, где главный упор сделан на безопасность и конфиденциальность. Сегодня для многих это один из главных источников новостей и тематической информации. Множество групп самой различной тематики позволят не просто скоротать время, а залипнуть на пару часов за чтением избранных пабликов.

5. Facebook

Приложение, которое хорошо подходит как для общения, так и для чтения новостей, и для продвижения бизнеса в соцсетях. Здесь много качественного контента от креаторов самой разной тематики. В нем можно делиться фотографиями, видео и обновлениями, присоединяться к группам и мероприятиям.

6. ВКонтакте

Это социальная сеть, которая предлагает на просторах СНГ поистине широкие возможности для общения, продвижения бизнеса и просто досуга. Чаты, мессенджер, бесплатные звонки, музыка, видео, игры и мини-приложения для любых задач – все это ВК. Не так давно эта соцсеть стала расширять собственный видеохостинг VKвидео с лицензионными фильмами, сериалами и трансляциями телеканалов. Все это удобно смотреть на 11,5-дюймовом безрамочном FullView экране планшета Huawei MatePad 11.5”S, который выдает сочную картинку и оснащен защитой для глаз.

7. TikTok

Популярная платформа для создания и обмена короткими видео. Загрузив приложение, можно пропасть на пару часов или больше, рассматривая веселые сюжеты от пользователей со всего мира. У приложения простой интерфейс и всего пара вкладок: «Рекомендации», где собраны вирусные и рекомендуемые видео и «Поиск», с помощью которой лучше и удобнее искать хэштеги и конкретные видео.

А можно создавать и собственные шедевры – классно спеть или станцевать для вирусного видео, которое станет сенсацией и позволит заработать на карманные расходы.

8. WhatsApp

Популярный мессенджер, в котором можно отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, а также звонить. Востребован среди любителей мобильных игр – удобен для координации гильдийских активностей. Отличается простым интуитивным интерфейсом, с которым не трудно разобраться даже возрастному пользователю. Кстати, делать видеозвонки на Huawei MatePad 11.5”S довольно комфортно благодаря широкоугольной (105°) фронтальной камере 8 МП. Специальная функция «Cледующая камера» позволит всегда быть в центре кадра.

9. X

Бывший Twitter, а теперь просто X – хорошая площадка, чтобы почерпнуть порцию свежих мемов и поделиться ими с друзьями. Еще здесь можно узнать мнение инфлюенсеров о происходящем в мире и почитать твиты на разные темы.

10. Likee

Закончить подборку хочется чем-то оригинальным, а именно приложением Likee, которое уверенно теснит TikTok. В Likee молодые люди обмениваются короткими видео с танцами, челленджами, песнями и событиями из жизни.

Делать увлекательные видео со спецэффектами в Likee можно с помощью пары нажатий благодаря таким инструментам как «Магия Музыки», «4D Магия», онлайн-маски и другие. В Likee возможно даже воссоздавать культовые сцены из кино, благодаря большой библиотеке с кадрами из разных фильмов.

Как установить Google-сервисы на Huawei MatePad 11.5”S

В нашем списке упоминался ряд приложений, с установкой которых на гаджеты Huawei раньше возникали некоторые сложности. Сегодня с уверенностью можно констатировать, что те времена далеко позади. Плагины microG (микроДжи) и GBox (ДжиБокс) позволяют установить все необходимые программы и проходить авторизацию в Google-аккаунте с получением пуш-уведомлений.

Gmail, Google Диск и Google Карты, а также Facebook, Instagram и WhatsApp – всеми этими сервисами теперь без труда можно пользоваться на Huawei MatePad 11.5”S.

Плагин microG (микроДжи) устанавливается автоматически и всего один раз. Работает это так: после нахождения в поиске нужного приложения, например, Instagram, нажимаем кнопку «Установить». Сразу же появляется всплывающее окно с предложением загрузить microG Services (микроДжи Сервисы) и microG Companion (микроДжи Компаньон).

После их установки все скачиваемые в дальнейшем приложения активируют плагин microG (микроДжи) по умолчанию. Рекомендуется еще в настройках поставить галочку на предоставление доступа microG (микроДжи) к геоданным – это необходимо для корректной работы Google Карт и других сервисов.

Благодаря GBox (ДжиБокс) владельцы смартфонов и планшетов Huawei могут пользоваться без ограничений софтом от Google и других разработчиков. С GBox (ДжиБокс) можно заходить в свой аккаунт в Google и напрямую качать приложения из Google Play.

Плагин запрашивает только необходимые для его корректной работы разрешения и не собирает конфиденциальную информацию. Например, он может попросить включить уведомления, чтобы вовремя оповещать пользователя о своей работе. Все загружаемые с помощью GBox (ДжиБокс) приложения – официальные, а плагин просто создает необходимые условия для их работы.