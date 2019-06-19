Семь признаков того, что ты не станешь программистом

Людей, которые пишут код, можно разделить на два типа: кодеры и программисты. Дмитрий Соколов, сооснователь Alef Development, на примерах из рабочей практики объясняет, как отличить их друг от друга, и рассказывает, почему любить код, стараться не использовать "грязные" методы программирования и решать задачу не быстро, а качественно – крайне важно.
В чем отличие?
Для начала стоит разобраться с терминами. Кодером может быть любой человек, чей IQ позволяет заниматься интеллектуальной деятельностью. Он решает набор типовых задач по образцу. В целом это не сложнее, чем решать школьные и институтские задачи по математике.
Программист – это образ мышления. Он не впадает в ступор, столкнувшись с задачей, решение которой не знает с ходу. Программист придумывает свои подходы к работе и стремится разобраться, как все системы и алгоритмы устроены изнутри.
Фундаментальными отличиями программиста от кодера являются:
- влюбленность в дело (если человек в жизни не написал ни единой строчки кода для себя, потому чтонравится, – вряд ли он является программистом);
- подход к программированию как к искусству (стремление к построению архитектуры, которая радует глаз, и поиску красивых решений задач, а, главное, получение от этого неподдельного удовольствия).
Все остальное – уже следствия из этих базовых различий:
- программист смотрит на любую задачу шире, продумывая и предусматривая все особенности, а кодер решает задачу поверхностно и очень редко заглядывает за рамки формулировки;
- программист заинтересован в том, чтобы его решение работало как можно лучше – кодер хочет сдать задачу побыстрее.
Например, у нас есть задание "сделать программу, которая при нажатии на кнопку рассчитывает ближайшее простое число, начиная с числа, введенного в поле ввода, и показывает его на экране".
Типичный подход кодера: найти первый попавшийся алгоритм поиска простых чисел в интернете и реализовать его. Или найти готовый код, добавить кнопку, прикрепить к ней обработку нажатия, проверить пару раз. Все, программа готова.
Возможный подход программиста:
- найти разные алгоритмы поиска простых чисел, изучить их и выбрать наиболее подходящий,
- реализовать его,
- внедрить проверку введенных данных и продумать уведомление об ошибке, если число написано в недопустимом формате,
- проверить алгоритм на большом количестве разных примеров и прийти к выводу, что для больших простых чисел расчет занимает много времени,
- добавить индикатор загрузки и заблокировать кнопку, чтобы избежать повторного нажатия.
Программист постарается избежать решения задачи «грязными» способами, если есть другой выход.
Вот пример из реальной жизни. В базе данных одной системы была негласная закономерность: идентификаторы объектов начинались с цифр, соответствующих дате их создания (908157567437 – обозначало, что объект создан в 2009 году, 15 августа).
Это не было задокументированной особенностью, такой вывод можно было сделать только на основе наблюдений. Никакой гарантии, что так будет работать всегда, не было. Вместе с этим существовала надежная возможность узнать дату создания объекта, обратившись по связке к другой таблице, – такой способ требовал больше времени и усилий.
Нашлись люди, которые из-за банальной лени много лет делали отчеты, пользуясь закономерностью совпадения первых цифр идентификатора. В январе 2010 года эта закономерность неожиданно перестала работать, и все даты в отчетах стали отображаться некорректно.
Ошибка получилась, потому что люди сэкономили время и не стали подтягивать фактические данные из таблицы. Хороший же программист не сможет спать нормально, если в решении задачи используются предположения вместо фактов.
В этом примере сбой было легко обнаружить и исправить. Но бывает так, что ошибка не проявляется годами, возникает в каком-то сложном случае и снова исчезает, а все вокруг ломают голову, что же это было. Если такая халатность будет иметь место в программе по управлению марсоходом, реактором АЭС или автопилотом самолета – цена может быть очень высокой.
Важно отметить формулировку "постарается избежать", приведенную выше в тезисе. В реальной жизни хороший программист все же иногда прибегает к "грязным" решениям, взвешивая все "за", "против" и цену вопроса.
Допустим, что программисту понадобился инструмент для единоразового анализа большого объема специфических данных. Для разработки красивой архитектуры понадобится неделя работы, но можно выполнить задачу и за 30 минут. Получится некрасиво, зато инструмент отработает как надо и никогда больше не понадобится. Искусство быть хорошим программистом заключается и в том, чтобы осознанно нарушать "красоту", когда это оправданно.
Признаки непрограммиста
Вернусь к заголовку статьи. Итак, программистом никогда не станет человек, который:
- не получает удовольствия от написания кода;
- не использует законы логики в повседневной жизни;
- при виде сложных вычислений или страницы кода впадает в уныние и хочет, чтобы это поскорее убрали с его глаз долой;
- не готов проводить много часов, анализируя свои ошибки и занимаясь поиском лучших решений;
- не умеет самостоятельно обучаться новому;
- не интересуется фундаментальным устройством компьютера: что такое процессор и его команды, как устроена оперативная память, во что превращаются программы после компиляции;
- печатает двумя пальцами и не планирует переучиваться.
Комментарии
Пичаль. Я никогда не буду программистом. По п.7. не прохожу.
А я, бывает, вообще одним пальцем. И п.2 хромает.
Имхо в опусе перечислены признаки плохого программиста, а не человека, который "никогда не ...".
Друзья, даже самый способный чел не станет программистом, если перед ним не стоИт предметная задача. Я таких знаю. Перечитали тонны книг и изнуряли себя алгоритмическими экзерцициями. Всё зря. Работают в др. областях.