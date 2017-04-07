Изменения в Правилах комментирования и общения на KV.by

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Дорогие читатели KV.by, хотели бы обратить Ваше внимание, что мы внесли некоторые коррективы в Правила комментирования и общения.
Теперь появился пункт 12: Запрещается неаргументированная критика (которая касается качества опубликованных статей и новостей, работы редакции, тематики публикаций). Однако мы с радостью примем Ваши конструктивные замечания, которые отправите на нашу редакционную почту: info@kv.by.
Мы надеемся, что данная мера позволит Вам не пропустить полезные комментарии и сделает Ваше пребывание на сайте более комфортным!
Всего голосов: 2
Комментарии
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Хотелось бы рассмотреть подробно предмет термина неаргументированная критика. Потому что здесь могут возникнуть разночтения.
А почему бы не упростить: "критика запрещается"?
Одновременно замечу, что на страницах "Вестей" уже накопилось столько низкопробных материалов, прославляющих выезд на работу за рубеж, что впору в Мининформ жалобу отправлять. Добъётесь.
Т.е. если что-то не нравится, можно только писать на почту, а в комментах это делать теперь нельзя. Я правильно понял? Зато какой вид будет - розовая малина! ))))
https://www.youtube.com/watch?v=RMyjJXV-7To
https://www.youtube.com/watch?v=2f6ZA8RqcBA
Мике, а если за границами "щасливай папицот" всё-таки жизнь лучше местами, всё равно "Лежать! Бояться! Родину любить! Налоги платить!" ? Ты как будто в щель забился и шипишь на всех. Оставь людям право на личное мнение. Времена социализма остались в твой молодости. Сейчас другая жизнь. Лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=yVQxZwcr8fA
Ну вот хорошо. Я давно никуда не хожу. Но я схожу специально на какое нибудь мероприятие, чтобы высказать критику. Да ещё так её выскажу, чтобы и охрана слышала и другие участники встречи. И, максимум, что мне там скажут - это попросят не кричать. Больше ничего не посмеют сказать. И это будет, конечно, более удобно редакции, особенно лучшим её специалистам, согласен.
Шутка, конечно, но в ней есть доля правды.
ИМХО, в принципе, нынешняя редакция уже сделала все, что могла. Пора бы новой, более компетентной команде прийти, наверное.
Майк никуда не забивался и ни на кого не шипит. Заграницами местами жизнь лучше. Хотя бы тем, что кое-где климат получше. А местами хуже. Другая. Сильно другая. Потому любая статья, в которой пишется "Ой, как хорошо!" или "Уууу, как все погано!" необъективна. Надо видеть мир в полном спектре и, по возможности, не через очки юношеского максимализма. Журналистика, все же, должна быть объективной. Посмотрите фильм, например, "Океан на заднем дворе". Это все же средство массовой информации, искусство типпо, оно должно все же делать людей лучше...
Бывая там, вижу и плюсы, и минусы. Но жить там постоянно не хотел бы, наверное. Как там, у Булата Шалвовича: "Хоть сауна напротив, да фауна не та".
Я за тотальный запрет мыслепреступлений. :)
Предлагаешь что-то сделать с mike?
Нет. Предлагаю разрешить только положительные отзывы.
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