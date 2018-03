"Многим вешают лапшу на уши". Реально ли устроиться программистом после окончания курсов?

От копипастера: Во многом, идеалистическая статья 2014 года - времени пика спроса на профессию программиста. И, тем не менее, в ней проскакивают реалистичные нотки. Такие абзацы, где правда "бьет в глаза", я выделил.

Манящая зарплата – до 4000 долларов, колоссальный спрос – на одного программиста приходится 5 открытых вакансий. Такие доводы приводятся на сайтах популярных сегодня курсов, которые обещают в короткие сроки сделать человека незаменимым специалистом в сфере IT. Хлеб программиста еще никогда не казался таким легким и доступным.



В 2014 году, по результатам первого полугодия, средняя зарплата в сфере IT составила 17 188 372 рубля, или около 1620 долларов. С такой серединой "потолок" кажется и вовсе заоблачным. Неудивительно, что желающих переквалифицироваться в специалистов IT становится все больше.



Помимо профильных факультетов вузов, программистов и тестировщиков сегодня готовят на многочисленных образовательных курсах. Их продолжительность редко превышает 2-3 месяца. За это время слушателям предлагается пройти один образовательный уровень, например, познакомиться с основами программирования на языке C++, Java или PHP.



Далее обучение можно продолжить или попытаться найти работу. Некоторые учебные центры гарантируют трудоустройство, другие – ограничиваются общими фразами из разряда: "С каждым годом спрос на программистов растет", "В случае успешного завершения тренингов мы прилагаем максимум усилий, помогая с трудоустройством". В среднем цена одного курса колеблется от 1,5 до 3 млн



Скриншот с сайта компьютерной академии



Любопытно, что ряд учебных центров не специализируются на подготовке IT-специалистов. Наряду с курсами программирования можно пройти школу дизайна, красоты или рукоделия. Особняком стоят учебные программы от ведущих IT-компаний в Беларуси, которые имеют четкую специализацию и ориентируются на внутренние потребности в кадрах.



Неудачный опыт: "Где-то к середине поплыл"

29-летний Дмитрий Бурак окончил БНТУ по специальности "инженер по информационным технологиям". Работал кладовщиком, менеджером по продажам, несколько лет назад устроился в техподдержку интернет-провайдера. Решил пойти на курсы программирования, чтобы "за доступные деньги проверить свои способности". Выбрал одно из самых популярных сегодня направлений – "основы java-программирования". Весь курс длился 40 часов – по 2 занятия в неделю.



– Я думал: а вдруг я сразу начну во всем классно разбираться и через год зарабатывать три косаря, – иронизирует Дмитрий. – Но оказалось, что вряд ли. Я, конечно, доходил до окончания курсов, ведь деньги уже заплачены. Но где-то к середине "поплыл", вообще перестал понимать, о чем там рассказывают. Возможно, нужно было уделять этому больше времени.



Дмитрий вспоминает тех, кто вместе с ним прослушал курс по одному из самых популярных сегодня языков программирования. В группе собрались представители самых разных профессий: врач скорой помощи, который за месяц до начала курсов устроился работать в одну из компаний тестировщиком, менеджер по продажам с забытым инженерным образованием, системный администратор, которому "надоело лазить под столами", опытный программист, владеющий другими языками и пожелавший подтянуть java. Мужскую компанию на первых занятиях разбавляла своим присутствием молодая девушка, но к концу первого месяца, рассказывает Дмитрий, она исчезла.



По окончании курсов все слушатели крайне плохо сдали итоговый тест. После пересдачи Дмитрий Бурак уже не интересовался результатами. Оценивая затраченное на курсы время, он признается: полученные знания никак не пригодились в жизни.

Тем не менее собеседник не считает занятия бесполезными для всех.

– Кто действительно хочет научиться, тому есть смысл обращаться. Наш преподаватель, к примеру, всегда был онлайн в скайпе. Можно было в любое время обращаться за консультацией. Что касается трудоустройства, нам сразу было сказано, что только базовый уровень пройти недостаточно. Вот если пройдешь три курса, классно сдашь экзамен, тогда трудоустройство возможно.

Будущие программисты: "На 6 млн, наверное, соглашусь"

За удачными примерами мы отправились прямиком на курсы. Учебный центр Bigsoft в отличие от большинства других IT-курсов не гарантирует выпускникам обязательного трудоустройства. Здесь предлагают пройти обучение по целому ряду направлений: тестирование, программирование java, основы JavaScript и AJAX, основы PHP, разработка под Android и т. д. Мы пообщались со слушателями и узнали, как они планируют использовать полученные знания на практике.



Большая часть аудитории, в которой изучали java-программирование, оказалась корпоративными клиентами – их направили на курсы от компании, в которой они работают. Самостоятельно пришли учиться всего несколько человек.

Дина Назарчук – студентка 3 курса БГУИР. Проходит программирование в университете, но решила самостоятельно углубить свои знания по языку java.

– Это самый популярный и часто используемый сегодня язык для разработок. В университете курс у нас только начался. Хотелось бы развиваться дальше, поэтому и пришла сюда. О зарплатах пока не думаю.



Алексей Лысенок – студент 3 курса БГУ. Пришел к выводу, что материала, который дают в университете, недостаточно.

– Самообразование в этой сфере необходимо. Пока я еще не работаю, но собираюсь в скором времени искать. Зарплата для меня сейчас не самый важный фактор. Могу начать и с 200, и с 300 долларов.

Артем окончил БГУИР по инженерной специальности, сейчас отрабатывает распределение на "Интеграле". Зарплатой категорически не доволен, поэтому решил поискать себя в другой сфере. Как только закончится отработка, планирует устроиться программистом. Свои планы афишировать руководству пока не хочет, поэтому фотографироваться отказался.



– Я знаком с программированием на языках HTML и CSS, но хочу изучить языки более высокого уровня ((от пастера) это ни черта не языки программирования - это язык разметки и каскадные таблицы стилей. Где сейчас этот чел? Интересно даже). Можно сказать, что начинаю с нуля. В школе мне нравилось программировать, я решил, что это меня занимает, что я могу и хочу работать в этой сфере. Когда поступал в университет, к сожалению, думал о другом… Стартовая зарплата? На 6 млн, наверное, соглашусь.

Будущие тестировщики: "Готова работать за 300 долларов, но недолго"

На курсах тестирования людей, которые решили переквалифицироваться, оказалось значительно больше. Многие из них отказывались фотографироваться и давать комментарии: "У нас есть другая работа, мало ли, как жизнь сложится".



Ольга, 21 год, учится на биолога. По специальности работать не планирует. В IT-сферу решила пойти по совету друзей. Компьютером владеет на уровне "юзера".



– Я уже перевелась на заочное отделение, биология для меня – запасной аэродром. Хочу устроиться на работу сразу после окончания курсов, то есть через 2 месяца. Нас, конечно, сразу предупредили, что будет большая конкуренция и, чтобы тебя взяли, нужно хорошо потрудиться. Стартовая зарплата, с которой готова начинать, – это 300 долларов. Готова работать за эти деньги, но недолго, – смеется собеседница. – Это всего лишь третье занятие, понимание у меня пока есть, оцениваю себя хорошо. Но чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.



Олег Салей, 24 года. Учится в БНТУ на заочном отделении, работает грузчиком. Пробовал изучать программирование самостоятельно. Но на курсах предпочел изучать тестирование.



– Отучусь – и буду сразу пробовать устраиваться на работу. Пока опыта не наберусь, готов работать за 300-500 долларов. Но несколько лет жить на эти деньги, конечно, не готов. Думаю, что зарплата вырастет гораздо быстрее.



Валентина (имя изменено) согласилась пообщаться, но отказалась фотографироваться. Она проектирует сети связи, но в своей профессии не видит дальнейших перспектив.



– Потолок зарплаты в моей области – 1,5 тысячи, я зарабатываю меньше, но и не по 500. Потолок в тестировании значительно выше. Минимум, с которого готова начинать, – те же "по пятьсот". Я знаю, куда я иду, знакома с работой тестировщика. Через 2 месяца планирую попробовать куда-нибудь устроиться.

Зарплата начинающего программиста стартует с 200 долларов

Оказалось, что директор учебного центра Игорь Шумский когда-то тоже переквалифицировался из бухгалтера в айтишника, окончив подобные курсы. Но устроиться на работу не смог. Какое-то время работал во фрилансе, а затем решил сам заняться обучением IT-специалистов.



Возможно, одной из причин создания курсов была обида за обман, который мне довелось пережить в свое время. На занятиях на меня не обращали внимания. Поскольку раньше я никогда не был связан с IT, мне было тяжело, хотелось, чтобы на занятии тренер уделил мне больше времени.



Свой учебный центр Игорь Шумский открыл в 2011 году. В тренеры пригласил действующего программиста с 10-летним опытом использования языка java, который разработал программу.



– Мы открывались, когда в мире был экономический кризис, и очень много людей хлынуло на курсы по программированию. Конечно, среди них было немало тех, кто совершенно не понимал, что это такое, для чего это нужно, и шли на курсы исключительно по материальным мотивам. В первые полгода мы обратили внимание, что где-то процентов 20-30 людей отсеиваются, то есть попросту не доходят до конца курсов. Поэтому нашей задачей было свести число случайных людей к минимуму. Сегодня у нас в группе единицы не доходят до конца занятий.



Игорь Шумский уверяет, что, несмотря на возможные обещания тренеров, после прохождения первого уровня (2-3 месяца) устроиться на работу практически нереально. Основы программирования он сравнивает с изучением алфавита. Чтобы успешно работать, нужно владеть не синтаксисом, а технологиями. По мнению специалиста, для этого нужно пройти не менее 3 уровней – основы, продвинутый курс и IT-лабораторию (практическая работа). И даже это не гарантирует успешное трудоустройство: человек должен быть высоко мотивирован, с хорошо развитым логическим мышлением. А вот для тестирования иногда достаточно одного уровня.

Отдельный вопрос касается зарплат. Люди, приходящие на курсы, зачастую уверены, что через несколько месяцев смогут рассчитывать на тысячу долларов и выше. Специалист приводит свои цифры.



– Я знаю, что многим вешают лапшу на уши. В реальности, если у вас хороший английский, есть техническое образование и вы успешно окончили курсы, можно устроиться программистом примерно на 400-500 долларов. И возраст желательно, чтобы был до 30 лет. Без технического образования и языка зарплата может начинаться и с 200 долларов. Тестировщик, который переквалифицировался с другой специальности, без хорошего знания английского тоже может рассчитывать максимум на 200–300 долларов (со старта). Если есть английский, это могут быть 400-700 долларов.



Игорь Шумский подчеркивает, что бояться этих цифр не нужно, потому что речь идет о старте карьеры.



– Наш выпускник, который закончил год назад курсы java, начинал с зарплаты 300 долларов в большой международной компании. Прошел ровно год. Сейчас у него 1600 долларов. Но это человек, который глубоко мотивирован, то есть он постоянно учится, получает дополнительное образование. Были у нас строители, бухгалтеры, экономисты, которым удавалось впоследствии найти работу. А есть те, кто устроившись впоследствии программистом, бросали работу и возвращались в ту сферу, из которой ушли. Нужно изначально понимать, что не все могут работать программистами. Я всегда советую тем, кто далек от сферы IT, начинать свой путь в профессии с тестирования.

Пример успеха: "Я готова была пойти работать бесплатно"

Татьяна Жвалик, senior-тестировщик в iTechArt. По образованию экономист, окончила нархоз в 2008 году. По распределению работала в универмаге сначала продавцом, администратором, затем бухгалтером. В торговле не видела для себя никаких перспектив, поэтому в 2011 году решила сменить сферу деятельности. О профессии тестировщика была наслышана от знакомых. Считает, что программирование требует очень глубоких технических знаний и их лучше получать на профильных факультетах.



После 2-месячных курсов по тестированию разослала резюме по различным компаниям. Была приглашена в EPAM с предложением пройти тестовую лабораторию с последующим трудоустройством (очередные курсы, но уже бесплатные). Татьяне Жвалик повезло: после собеседования ее сразу взяли на проект. Прошло около месяца после окончания курсов – такой результат удивил даже тренера учебного центра.



– Я попала на финансовый проект. А поскольку по образованию я экономист, менеджер посчитал, что я смогу с этой работой справиться. А еще мне кажется, что во время собеседования на моем лице читалось, что я готова работать даже бесплатно, только бы меня взяли.



Начинала Татьяна Жвалик с 400 долларов, что было несколько меньше обычной бухгалтерской зарплаты. Через полгода ее повысили до "mid-специалиста". А еще через полгода она перешла в компанию iTechArt, где уже "выросла" до senior-тестировщика и получает за это достойные деньги.



– Человек должен понимать, что в самом начале он ничего не знает и ничего не умеет, и ему еще нужно долго учиться. Я ходила на все тренинги, на которые меня записывали, бралась вообще за любую работу, просто чтобы накопить опыт, старалась читать специализированную литературу дома. На самом деле, в этой сфере усилия никогда не остаются незамеченными. Но зарплата у всех растет по-разному. Если человек рассчитывает, что он будет просто нажимать одну кнопку и ему будут каждые полгода повышать зарплату, то это не так. Нужно очень много работать над собой.

Специалисты топовых IT-компаний: профессионалов без профильного образования немного

Алена Бабенко, HR Manager в EPAM Systems:



– Несмотря на то, что мы все-таки делаем упор на выпускников и студентов технических специальностей, у студентов других специальностей тоже есть шансы устроиться к нам на работу. Около 2 лет назад компания EPAM открыла первую IT-лабораторию в нетехническом вузе – в Минском государственном лингвистическом университете, где студенты проходят тренинги по тестированию ПО. До этого студенты нетехнических факультетов тоже приходили к нам на курсы – они поступали по результатам собеседований и вступительных тестов. После окончания учебной программы в лабораториях компании мы предлагаем большинству выпускников трудоустройство.



Отношение к курсам вне наших лабораторий среди моих коллег – профессиональное. Там тоже занимаются люди, которые потом приходят в сферу IT, и тем самым растет выбор у нас, компаний-работодателей. На мой взгляд, решающую роль имеют личные качества слушателей, которые приходят на тренинги. Могут быть шикарные курсы, очень квалифицированные преподаватели, но если человек изначально не склонен к тестированию или программированию (рассеян, не может сконцентрироваться, не обладает усидчивостью и вниманием), для него сертификат будет просто бумажкой.



Процесс приема на работу с рынка, я имею в виду тех, кто закончил какие-то курсы и находится в свободном поиске, совершенно прозрачен и открыт. Список вакансий размещен у нас на сайте. Если соискатель видит, что по списку требований и навыков подходит, он спокойно (и уверенно!) может подавать заявку на общих основаниях. Профессиональный уровень проверяется во время вступительных тестов и технических интервью. Случаи, когда люди пришли в IT из других сфер, сейчас встречаются не так уж и редко. Не скажу, что их много, но бывают. Я бы сказала, что это в очередной раз доказывает, что учиться никогда не поздно.



Вероника Кесова, директор Viber Media в Беларуси:



– Откровенно говоря, мы не принимаем на работу людей сразу после курсов, потому что ищем только "сеньоров", очень опытных людей. Главное значение имеет только опыт, а не профильное образование как таковое. Если у человека за плечами большой опыт, но из образования – только курсы, мы будем рассматривать его кандидатуру. Такие уникумы у нас есть, правда, всего несколько человек.



Вообще сегодня все еще ощущается нехватка хороших специалистов, несмотря на обилие выпускников профильных факультетов и IT-курсов. Ведь нельзя забывать о спросе, насколько он сумасшедший и как много IT-компаний у нас в Минске и вообще в Беларуси. Поэтому я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы ажиотаж хотя бы немного снизился. Пока рынок развивается быстрее, чем выпускаются специалисты должного уровня.



Иван Живица, специалист по связям с общественностью компании Wargaming:



– Все зависит не столько от курсов, сколько от навыков, которые вообще есть у специалиста. Если вкратце, то мы смотрим скорее не столько на профессиональный уровень, который, конечно, важен, сколько на человека в целом. Здесь больше оценивается психология, желание человека работать именно в нашей компании и какой-то сторонний опыт за плечами. Нужно накопить какой-то опыт, чаще всего во фрилансе, либо принести какие-то конкретные предложения, как этот человек видит себя в компании, что он хочет поменять, что хочет предложить.



Люди, которые работают у нас, это профессионалы. В большинстве своем они имеют профильное образование. Окончить курсы и устроиться в топовую компанию очень сложно, если только сама компания не проводит такие курсы для будущих сотрудников.





