Стоит ли становиться программистом: сложности профессии

Сегодня программист считается модной и престижной профессией. Работа в сфере IT окружена ореолом романтики, опутана легендами об успешных стартапах и больших деньгах. А многочисленные онлайн-курсы предлагают получить знания и начать зарабатывать буквально через 2-3 месяца. Все это привлекает в профессию множество случайных людей. Как итог – разочарование, психологическое выгорание и огромное количество невостребованных кадров низкой квалификации. А все потому, что вся эта романтическая «шелуха» — не более, чем красивая обертка.

Программирование – это кропотливый труд, постоянное самообразование, полное погружение в рабочий процесс и огромное количество скучной сопутствующей работы.

При этом нужно понимать, что красивые истории о гениальных стартапах, которые за ночь делают разработчика миллионером, давно уже отошли в сферу сказок и легенд. Время талантливых одиночек давно прошло. Сейчас любой программный продукт, за исключением разве что простеньких сайтов на CMS, является плодом командной работы. И высокие зарплаты в этой команде будут у ведущих разработчиков. Остальные зарабатывают на уровне «офисного планктона» и, по сути, мало чем от него отличаются.

Миф первый: научиться можно быстро

Первое, что нужно понимать, программированию невозможно научиться за пару месяцев. За это время можно выучить основы какого-то языка и базовые понятия. Любые курсы и вебинары с подобными обещаниями нужно обходить десятой дорогой.

В реальности есть два пути:

Самообразование. В том числе с использованием различных тематических курсов. Обучение обычно занимает около 2-3 лет. При этом максимум внимания нужно уделять практике. Создавайте программы, сайты, различные «приблуды» для себя и друзей. Практикуйтесь – только при наличии портфолио с интересными проектами вы сможете претендовать хотя бы на уровень джуниора.

В том числе с использованием различных тематических курсов. Обучение обычно занимает около 2-3 лет. При этом максимум внимания нужно уделять практике. Создавайте программы, сайты, различные «приблуды» для себя и друзей. Практикуйтесь – только при наличии портфолио с интересными проектами вы сможете претендовать хотя бы на уровень джуниора. Обучение в ВУЗе. Диплом – дело хорошее. Но и здесь придется дополнительно учиться самому. В процессе учебы вы получите глубокие знания в области математики, алгоритмизации и т.д. В вопросах языков программирования и программных систем даже лучшие ВУЗы безнадежно отстают от жизни.

А дальше нужно морально готовиться к постоянному повышению квалификации. Сфера IT развивается стремительно. Появляются новые языки программирования и модернизируются существующие, постоянно выходят новые версии программных инструментов.

Будьте готовы регулярно тратить время на изучение новых систем, которые будут устаревать раньше, чем вы сумеете в них всерьез разобраться.

Миф второй: программировать может каждый

Конечно, основам алгоритмизации и навыкам составления простых прикладных программ научиться совсем не сложно. Эти премудрости не освоит разве что законченный гуманитарий. Кстати, если вы в результате уйдете работать в другую сферу, навыки программирования могут очень даже пригодиться. Намного проще самому написать макрос и упростить себе работу, чем выполнять кучу рутины вручную или искать кого-то, кто сумеет помочь. Но все это – не о профессиональном программировании.

Настоящий программист должен совмещать в себе:

Творческую натуру . Что бы там ни говорили, программирование – это творчество. Вам ставят задачу с точки зрения пользователя, т.е. описывают желаемый результат. А как это реализовать максимально эффективно, с использованием минимума ресурсов, еще и совместить все это с существующими системами и «хотелками» заказчика – решать вам. Порой приходится совмещать несовместимое. И здесь нужен творческий подход.

. Что бы там ни говорили, программирование – это творчество. Вам ставят задачу с точки зрения пользователя, т.е. описывают желаемый результат. А как это реализовать максимально эффективно, с использованием минимума ресурсов, еще и совместить все это с существующими системами и «хотелками» заказчика – решать вам. Порой приходится совмещать несовместимое. И здесь нужен творческий подход. Аналитический склад ума . Программа – это всегда логика. От программиста потребуется умение структурировать информацию, создавать сложные алгоритмы, прорабатывать кластеризацию и многое другое. Тут важны четкая последовательность, внимательность к мелочам, возможно, даже некоторое занудство. Любая небрежность в коде может привести к критическим ошибкам в будущем.

. Программа – это всегда логика. От программиста потребуется умение структурировать информацию, создавать сложные алгоритмы, прорабатывать кластеризацию и многое другое. Тут важны четкая последовательность, внимательность к мелочам, возможно, даже некоторое занудство. Любая небрежность в коде может привести к критическим ошибкам в будущем. Стрессоустойчивость и умение работать в команде. Время одиночек-интровертов в программировании ушло. Сейчас важно находить общий язык с заказчиками, руководителем проекта, коллегами. И хорошо, если ваш проект-менеджер – специалист в сфере IT, вы хотя бы будете говорить на одном языке. А если он из числа управленцев, то придется по многу раз пояснять очевидные для вас вещи из серии «почему это невозможно» или «почему тут только так, а не иначе».

При этом не забывайте, что помимо решения поставленной задачи, т.е. непосредственно программирования, вам придется также составлять техническую документацию и руководства пользователя, разрабатывать тесты и, порой, месяцами вылавливать ошибки в коде. А еще нужно уметь читать чужой код, что часто становится настоящим кошмаром. И не забывать проставлять в своем коде комментарии для коллег, которые будут когда-то заниматься доработками системы.

Очень частая ситуация: в процессе обучения все давалось легко, у человека явно обнаружились способности. После нескольких месяцев реальной работы программист теряет интерес к работе. Чаще всего причиной становится рутина, которая не соответствует складу характера.

Профессиональное выгорание – распространенная беда у программистов джуниоров. Одни из усердия слишком погружаются в процесс и забывают об отдыхе. В результате – выдыхаются. В этом случае поможет отдых и грамотное планирование времени.

Другие в силу особенностей характера разочаровываются в работе. Им не хватает движения и перемен. Они уже решили задачу «в принципе», а дальше становится скучно. В этом случае лучше уйти из профессии как можно быстрее. Нет смысла оставаться еще одним «плохим программистом» без каких-либо перспектив. А лучше хорошо подумать заранее о том, готовы ли вы ко всем особенностям работы, в том числе, к монотонному «вылавливанию блох» (мелких ошибок), написанию документации и раздражающим противоречивым требованиям руководства.

Миф три: элитарность профессии

Особое, иногда даже восторженное отношение к айтишнкам – удел обывателей, начитавшихся тех самых «историй успеха». Возможно, вами будет очень гордиться мама. Будут смотреть «снизу вверх» менее успешные друзья. Очень может быть, что вы начнете намного быстрее ровесников, занятых в других сферах, получать приличный доход. А когда вы достигнете уровня senior, вам будут завидовать коллеги в профессиональных сообществах. На этом, собственно, вся «элитарность» заканчивается.

Разговоры о «новой нации» или «особой касте избранных», столь любимые на тусовках программистов, в реальности – не более, чем самолюбование.

Работодатели будут относиться к вам как к обычным техническим специалистам, ничем не лучше или хуже, чем автослесарь или инженер на производстве. По сути, вы и правда от них мало отличаетесь, разве что зарплаты у ведущих специалистов в IT сфере несколько выше. Но до этого нужно еще дорасти.

В наше время единицам удается принять участие в разработке чего-то действительно нового и важного. В большинстве случаев, это талантливые программисты с высшим образованием, сумевшие освоить также смежные отрасли.

Например, в космическую программу никогда не возьмут «просто программиста». Здесь нужны знания в ракетостроении. Аналогично в любой другой инновационной сфере. Если ваши амбиции простираются в таком направлении, получайте образование, изучайте дополнительные дисциплины, становитесь не просто программистом, но программистом-химиком или программистом-физиком и т.д. Иначе вы будете всю жизнь заниматься реализацией программных решений в коммерческой сфере, ковыряться в чужом коде и писать километры форм.

Вас привлекает такая перспектива? Вы готовы тратить месяцы и годы на реализацию очередной ERP или CRM системы просто потому, что сам процесс доставляет удовольствие? Что ж. Вы – действительно настоящий программист. А это, как говорят, больше диагноз, чем профессия.

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