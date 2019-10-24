Привет из Техаса

То и дело слышу о том, что кто-то где-то сумел перейти в IT из какой-то другой отрасли. Я сам давно собирался рассказать о реальных примерах перехода в людей в IT. Есть у меня несколько знакомых, которые сумели это сделать. Но на мой взгляд их успех скорее исключение из правил и читая о нем не стоит питать ложных надежд. Если что - я предупреждал.

Познакомился я с Вениамином случайно и это знакомство ограничивается интернет-контактами - он отметился комментарием под одной из моих статей о программировании, которых я в свое время написал довольно много. Потом уже я писал комменты в его блоге. Те, кто читает "КВ" давно помнят, что я точно так же сам собирался поменять сферу деятельности, много об этом писал и даже учился. Но я лишь попытался, а вот Вениамину удалось.

В 37 лет он закрыл свой оптовый бизнес, который был у него в Минске, а деньги вложил в обучение на популярных в то время курсах "Белхарда". Заодно создал блог, где подробно описал свою историю. Правда, блог вы вряд ли станете читать, он слишком большой. Надеюсь, я сумею изложить практическую его часть короче и лучше.

Чтобы закрепить знания и как-то двигаться вперед, Вениамин "со товарищи" сделали сайт скидок и он успешно работает до сих пор. Учился наш герой отлично: сказалось то, что у парня был довольно развитый ум и хорошее образование - факультет прикладной математики БГУ. Он - единственный среди разношерстных курсантов, кто вовремя справился с итоговым проектом.

Успешно завершив первую и вторую ступень обучения и сдав досрочно учебные задания, Вениамин заполнил резюме на английском и стал ждать. Вскоре с ним связался эйчар (термин происходит от английской аббревиатуры «HR», что обозначает «Human Resources» - человеческие ресурсы. Так часто называют себя – на западный манер – отечественные кадровики) одной из минских IT-компаний и предложил работу. Стоит добавить, что в то время, лет 5-7 назад программистов не хватало. и начинающего специалиста могли взять даже в сорок лет, если он хорошо разбирался в теме. Так и вышло.

Вениамин попросился куда-нибудь на "горячий" участок. Его направили в Латвию. Оттуда он вернулся, уже перешагнув ступень джуниора, занялся работой с клиентами, что подразумевало какие-то поездки по Европе, в общем, с головой ушел в работу.

Наш герой сдал экзамен 1Z0-851 Java Standard Edition 6 Programmer Certified Professional Exam. А позже и Oracle Certified Expert, Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer. К слову, о жизни Вениамин не забывал - вступил в брак, в котором воспитывает двоих детей. Молодец, что и говорить.

Дальше пошли будни, Вениамин еще куда-то пробовался, провалил несколько интервью, что, наверное и послужило причиной его последующих решений.

В сентябре прошлого года он переехал в Техас по визе H1B. И сейчас живет в Далласе. Для девелопера с опытом работы от 3-4 года переезд в США вполне реален. Есть компании, которые на этом специализируются. Например: EPAM. Они перевезут специалиста, если он хочет, это их бизнес.

Вот, что Вениамин говорит по поводу работы:

Нужно четко понимать работа – это огромнейший кусок жизни, а если брать сознательную жизнь – это просто самая существенная ее часть. Во время нахождения в этой самой части, нужно не страдать – нужно жить и наслаждаться жизнью! В первое время, безусловно, нужно понапрягаться больше, потом это будет труднее. Это не означает, что через несколько лет нужно будет просто ходить на работу и использовать наработанный ранее багаж знаний и умений. Нет! Нужно всегда развиваться, но, в то же время, нужно стараться относиться к этому процессу так, чтобы это время не было каторжным. Нужно работать, жить, развиваться. Делать это нужно одновременно, и этот процесс должен быть интересным. Нужно стараться радоваться не только отпуску, но и возвращению к любимой работе. Это, безусловно, не означает, что все всегда будет гладко. Негатив тоже возникает время от времени, у всех, но не стоит заострять на нем внимания.

Так сказать, целиком поддерживаю. У меня самого ничего не вышло - я с треском провалился в изучении программирования, хотя занимался долго. А потом начались жизненные неурядицы, бытовое пьянство, проблемы на работе, странные проекты, которые меня и "добили". Но я очень рад за тех, у кого все получилось.

P. S. Остается добавить тем, кто меня помнит, читал мои статьи или блог, что я не поставил на себе "крест". Продолжаю работать и зарабатываю по белорусским меркам неплохо, около тысячи долларов. Давно прекратил пьянство, придумал себе хобби - посадил на старой отцовской даче большой сад, отремонтировал старую мастерскую, купил несколько больших и тяжелых советских металлообрабатывающих станков и восстанавливаю их. Думаю, какие-то проекты еще обязательно у меня будут! До встреч и удачи вам, читатели!