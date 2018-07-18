Если вы сами задумали стартап — то этот топик не для вас.

У вас точно все получится, ведь статистика говорит что несколько процентов стартапов просуществуют больше нескольких лет, и конечно ваш стартап среди этих процентов. Потому что ваш проект особенный, нацелен на свободную нишу, сотни тысяч людей ждут подобного, а венчурные фонды не знают что делать с неработающими деньгами и т.д.

Я вам верю.

Статья для тех кого позвали реализовывать чей-то стартап.

Про западные стартапы уже есть много статей, я же хочу рассказать о специфике СНГовских стартапов.

Начну с определения — стартап это идея одного или нескольких человек как быстренько стать знаменитым и богатым. Гораздо реже — это идея изменить, перевернуть, осчастливить мир.

Именно так, а никак иначе должен оценивать стартап обычный, нанимаемый, исполнитель.

Еще раз:

Если вас нанимают, вы должны четко осознавать что вы будете реализовать или чей-то бред «вложить деньги в МММ», «сорвать джек-пот», «обдурить интернет-казино» и «жить потом в Гоа на проценты», или чью-то миссию. Во втором случае творцы стартапа сами готовы несколько лет жить в подвале, идти к цели и достичь ее. Но и в этом случае вам придется жить в подвале вместе с ними. И конечно — работать точно не меньше чем они.

Не, конечно стартапер 1-го типа расскажет что он задумал занять нишу по выращиванию клубники в тундре. Ведь никто ж не додумался, а он знает как. Но ваша, нанимаемого задача — все же подумать самому, как предприниматель — а какие перспективы у этой гениальной идеи?

Если вы работаете в компании, куда зашел стартапный проект, то тут уже пусть голова болит у сейлсов что его привели, и у менеджеров.

Как же сразу оценить, на что смотреть чтобы не вляпаться в стартап?

Начнем уже с конченных стартапов.

На фриланс-биржах их авторы пишут примерно такое:

Есть проект, готовый на 90%. Предыдущие программисты оказались сволочами и получив очередную оплату исчезли.

Или, тоже самое!

Предыдущие программисты были профессионалами высокого уровня, и их переманили высокой оплатой в другой проект.

Подчеркиваю — в этих фразах одна и та же сермяжная правда: программисты — ушли. Подробности — почему — не важны. Важно — с хорошего (интересного, перспективного, денежного, ...) проекта — не уходят.

далее следует -

нужен программист высокого класса, для завершения проекта. Оплата только после сдачи задач! Никаких авансов и предоплат.

Расшифрую — прошлые программисты сволочи (даже если они были объявлены профессионалами высокого уровня), а потому и ты — кто возьмется доделывать — неквалифицированная сволочь! + не исключено что у него уже нет денех, то были последние, которые он тайно от жены снял с карточки, а потому раз его кинул программист Ваня, то он просто обязан кинуть программиста Петю.

А теперь о распознавании на раннем этапе.

Задумавший стартап — никогда не был бизнесменом. Или был, и может и не раз, но почему-то прогорал. То есть далек не только от специфики ИТ проектов, а от — понимания любых проектов. Это значит что он не имеет навыков достигать проектных целей, с учетом ограничений в ресурсах (если не знали — ресурсы ограничены всегда. у всех. У Джобса тоже ресурсы были всегда ограничены). Это значит что ТЗ не будет, а хотелки будут меняться всю дорогу, и всю дорогу он будет получать кайф от того какая у него буйная фантазия, в отличие от сирых и убогих окружающих, и от того, как по его велению программисты трудятся.

Деньги на свой стартап он откладывал с получки. Это значит что за каждую рупию, когда расходы на проект перевалят за половину — он начнет труситься. Это вначале он будет сорящий деньгами курортник. Ведь он бы на эти деньги мог купить что-то для себя, для семьи, а вот программисты их проедают, при этом мечта как-то все отодвигается. «Должно ж быть наоборот! — зарычит стартапер на программистов, — Если я выехал из пункта А в направлении пункта Б, то чем больше бензина я сжег, тем я должен быть ближе к пункту Б!».

Если стартапер бизнесмен, пусть и из малого бизнеса, может залезть в фонды своей компании, скажем лишить обещанной премии свой персонал, то у копившего — такой возможности нет. И чем ближе к завершению, тем больше он будет ожидать от каждого потраченного тугрика. А в ИТ проектах — чаще все наоборот — стартовать легко, в середине — приятно пошевелить мозгами — а в конце — укладка плитки в ванной в одной квартире приводит к выгоранию проводки во всей многоэтажке. а за чей счет ее менять?

Задумавший стартап — мечтает НЕ работать. Вот чтобы сразу — НЕ работать. Он уже заработал на заначку, за которую решил купить беззаботное будущее! «Я ж купил билет, сел вот зале, и жду кина с хэппи-эндом! я еще и за попкорн должен платить???»

Он настроен на то что проект будет сделан кем-то, и после запуска проект будет жить сам по себе, и приносить вначале копеечку, а потом, со временем, сам по себе вырастет до генерации прибыли больше его нынешней зарплаты на порядок. Поэтому — допроситься от него даже посмотреть, потестить реализацию очередной хотелки — не допросишься. а уж — дайте контент...

Единственная причина по которой имеет смысл вляпываться в стартап — вас нигде не берут на работу, потому что у вас нет опыта. И вы хотите освоить новые технологии, причем это освоение частично оплатит стартапер.

Просто не забудьте вовремя свалить :)

ну то есть конечно вы окажетесь той непрофессиональной сволочью, на которую будет пенять стартапер другим, но вы все равно ею окажетесь! просто — для этого еще придется и поовертаймить за «заплачу в конце этапа, с премией!», и выслушивать что вы некомпетентный лентяй и бестолочь.

ну или — просто не вляпывайтесь в стартап.

а начинайте с унылых сайтов визиток, написания и поддержки тестов, и т.п.

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