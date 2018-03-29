Тяжело быть гуманитарием, но мне нравится

Эта статья, будь она написана мною, должна была бы начинаться по другому - с частицей "не". Мне НЕ нравится быть гуманитарием. Но так уж сложилась жизнь. В общем-то, именно об этом пишет и автор цитируемого мной материала - уважаемый журналист, в прошлом редактор "Онлайнера" Денис Блищ...

Каждому на собеседовании задавали вопрос, мол, кем вы себя видите через три года. Я провел сотни собеседований и могу с уверенностью сказать, что большинство людей отвечает бессмыслицу про «начальника» или, в лучшем случае, про какой-то горизонтальный рост профессиональных качеств. Был обалдуем-новичком, а стану уважаемым сотрудником со своей чашкой «Boss» на кухне. Все равно все сложится по-другому, а многие эйчары даже не понимают, зачем они это спрашивают — короче, можно забить, подойдет любой ответ. Но при этом я бы дал следующий совет: помни, парень, через три года кажущиеся тебе невероятно актуальными знания будут не ценнее порванного шарика. А если ты гуманитарий, то очковать надо в семь раз сильнее.

Не хочется растекаться мыслями про ускорение времени, про быстрые смены трендов, моды и даже технологий — и так все ясно. Как ясно должно быть и то, что далеко не каждый способен так же быстро меняться. Особенно если речь идет о компании — любой коммерческой компании, нашпигованной людьми-фильтрами, людьми-противовесами, прикладывающими невероятные усилия для сохранения равновесия. Это закон любой сбалансированной системы: она всегда будет стремиться к стабильности и тянуть тебя, профессионала сейчас, в ненуженку потом.

Вот я пишу в блог. Это 1039-я запись в нем и бог его знает, сколько я еще напишу. Одно знаю твердо: рано или поздно я должен буду принять решение его закрыть на домене blisch.by и продолжить вести в каком-то другом качестве. Сайты как отдельные каналы поставки информации умирают, все интегрируется в большие платформы, и у них между собой возня за право быть лидерами. Весь этот бульон рано или поздно выварится во что-то качественно иное, и нужно быть готовым к этому, чтобы занять свое место.

Кем бы я был, если бы этого не понимал? Вел бы днявку в ЖЖ? Или обменивался кнопочками на сайте в пространстве narod.ru?

По большому счету даже стэндэлоуны не нужны были как формат в то время, как я открывал свой, но в Беларуси есть определенные искажения времени — отдельный блог это в какой-то мере «вес» и «стоимость». Так что пока вот так.

В какой-то момент я обнаружил, что мой редакторский опыт и знания начали устаревать. Что люди стали вести себя в интернете иначе и мотивация у них нажимать на ссылки тоже другая. Где-то еще учат про «интригующие заголовки», а кто-то рассказывает про мощь кликбейта, но спрос на дешевые трюки стремительно падает — актуальными они остаются для маргинальных масс, чьи кошельки не порадуют ваших рекламодателей.

Завтра изменится что-то еще. Послезавтра оно отомрет и утянет за собой кучу людей, сделавших на него ставку. Будут рушиться бизнесы, трансформироваться целые отрасли, выстреливать и так же быстро затухать новые стартапы. Мельничек что-нибудь еще придумает и продаст Гуглу, а Прокопеня закупит второй миллион подписчиков в инстаграме.

А они спрашивают, кем ты себя видишь через три года :)

Я вижу хаос, и это очень круто!

Источник