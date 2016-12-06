Почему так трудно стать программистом?

Эту статью я опубликовал на сайте Habrahabr.Ru некоторое время назад и она уже процитирована на множестве сайтов. Дело прошлое, конечно, но все-таки, может кому-то и пригодится...

Вот уже около полугода, в качестве добровольного «лаборанта» участвую в работе клуба начинающих программистов. Хочу поделиться своими итогами этих наблюдений и собственными мыслями насчет того, почему далеко не все желающие способны освоить эту профессию. Как-то читал о том, что заниматься IT-технологиями в состоянии не более 9% людей в любом обществе (это исследование, в свое время не раз цитировал руководитель нашего ПВТ). Когда создавался наш клуб, у меня появилась реальная возможность опровергнуть или подтвердить этот тезис и понять, почему же «айтишников» так мало.



Среда для исследования



Наш клуб могут посещать все желающие. Основная масса узнает о нем из рекламы курсов для начинающих пользователей ПК. Многие приходят именно оттуда. Это очень разные люди и все они, конечно, слышали о высоких зарплатах в IT-отрасли и полны энтузиазма освоить столь выгодную в финансовом плане профессию. Но действительность быстро охлаждает пыл большинства из них.









Изучить программирование непросто



Программирование включает набор сложнейших дисциплин, для освоения которых необходим обширный объем специфических знаний. Для «айтишника» в этом нет ничего нового но для неофитов это удивительно и неприятно.

Оказывается, что несмотря на энтузиазм и огромное желание зарабатывать в будущем хорошие деньги, для того, чтобы присвоить одну переменную другой, освоить пару операторов и выполнить с ними какие-то действия, многим требуется вовсе не пара часов, а несколько месяцев. Причем, они уходят только на понимание этих самых, на первый взгляд, довольно примитивных действий.

Почему это происходит? Думаю потому, что людям не имевшим прежде дела с логикой, математикой и программированием совсем непросто перестроить собственное мышление. Обычно ведь человек получает опыт, изучая окружающую его внешнюю среду и отталкиваясь от уже имеющихся знаний. Но в этом опыте нет места условиям, циклам, двоичному счислению и многому другому, что требуется для программирования. В быту и обычной жизни всё это никак не используется. Именно поэтому часть «начинающих программистов», сталкиваясь с совершенно непонятными вещами, бросают учёбу уже в первые дни или даже часы.



Необходимо научиться пользоваться инструментами ЯП, вспомнить все свои скудные знания по математике (а многие её, в принципе, не используют, разве что, только для подсчета купюр), расширить их до необходимого уровня. Да и это только на «старте». Дальше придется осваивать технологии, построенные на основе избранного языка программирования. Я уже молчу о том, что нужен ещё и английский язык, хотя бы на техническом уровне. Именно поэтому шансы у соискателя, не имеющего особых способностей, не увлекавшегося в школе информатикой и не сталкивавшегося в вузе с программированием, совсем невелики.



Конечно, есть талантливые люди, которым новые знания даются довольно быстро. Но, как показали мои наблюдения, это — редчайший случай. На моих глазах через клуб прошло множество потенциальных «специалистов». Никто из них до финиша так и не добрался. До подавляющего большинства новоявленных студентов, после месяца-двух интенсивной учебы доходило, что программирование — совершенно не их предмет. А наиболее способные поняли это гораздо быстрее.

Из примерно двух сотен людей прошедших через клуб, до сих пор переквалифицироватьcя в программисты удалось лишь двум талантливым и упорным технарям, которых прижала жизнь. Это всего 1 процент, а не 9, как гласило прочитанное когда-то мной исследование.



Так что же клуб?



Клуб продолжает работать, он оказался великолепным местом для знакомства и общения с людьми, которые хотели бы узнать что-то новое без слишком уж большого напряжения. Приходил, например, немолодой ученый, уже на пенсии, решивший взяться за освоение языков программирования. Были мамы с детьми, супружеские пары — молодые и не очень, лаборанты и преподаватели вузов, действующие офицеры спецслужб, инженеры заводов и даже спортсмены. Кого только не было! Но большинству, повторюсь, программирование давалось трудно или не давалось, вообще. Впрочем, никто и не утруждал себя чрезмерно. Домашнее задание, например, игнорировалось в принципе. Через некоторое время большинство людей занятия бросали.



Почему так получается?



Всё достаточно просто. Многим кажется, что им удастся освоить новую профессию мимоходом, позанимавшись месяц или два в легком комфортном режиме. Работать и учиться всерьез, тратить на это месяцы или даже годы своей жизни на освоение нового дела не может или не хочет почти никто. Вот такая вот получается картинка.

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