Почему так тяжело учиться программировать

В наше время существуют тысячи возможностей научиться программировать: множество бесплатных книг, видеоуроков, онлайн-курсов на любую тему, связанную с программированием, даже целые сайты для поиска и решения любого типа задач, с которыми можно столкнуться. Несмотря на это, очень часто можно услышать мнение, что учиться программированию сложно. Тех же, кто говорит обратное, обвиняют во лжи.

Не поймите меня неправильно — я не считаю, что это невозможно, но, тем не менее, изучение программирования может вызвать значительные трудности в некоторых обстоятельствах — спросите у любого, кто учил C в качестве первого языка.

Изучая различные языки, фреймворки, технологии одну за одной, легко забыть, насколько устрашающе выглядит программирование для человека, с ним не знакомого. Начало обучения, которое обычно включает в себя изучение какого-либо языка программирования, многих пугает настолько, что они сдаются. К примеру, вот «Hello, World!» на Java — широко известном языке, который стал промышленным и образовательным стандартом.

Когда я впервые написал эти строки, я абсолютно не понимал, что происходит. Я мог только догадываться о значении слов вроде println . Я начал искать в сети значения остальных слов и натыкался на такие понятия, как классы, методы, модификаторы доступа, массивы строк и return даже в самых примитивных объяснениях. И насколько простым бы ни было это объяснение, даже читать его было страшно, не говоря уже о том, чтобы запомнить, о чем там написано.



В конце концов я понял, что в процессе обучения я столкнусь со множеством понятий, которые со временем прояснятся. Я просто возвращался к ним позже, когда набирался опыта. Сначала я просто перепечатывал незнакомые слова без понимания того, как и почему это работает. Я не задумывался о качестве кода, о понимании каждой строчки, я исправлял ошибки только для того, чтобы программа скомпилировалась. В конце концов, тяжело думать о том, как я пишу, когда надо решать поставленную преподавателем задачу. Мне ставили высокие баллы, несмотря на ужасный код.

Я хотел бы обратить внимание на то, с чем сталкивается человек, когда только начинаетучиться. Кроме изучения синтаксиса совершенно незнакомого языка, новичкам приходится знакомиться с методами решения задач, которые далеки от реальной жизни (вложенные циклы, рекурсия), с фундаментальными понятиями (ООП), вырабатывать правильные привычки, запоминать множество готовых решений, изучать API. Все это, особенно без хорошего преподавателя, не только заставляет учащихся работать на пределе своих возможностей, но и сильно демотивирует, поскольку нет надежды, что дальше будет легче. В конце концов, нельзя судить их за тот негатив, который они испытывают в начале пути.

Меньше всего люди ожидают, что изучение нового хоть и не закончится, но будет становиться проще с каждым днем. Вместо этого они думают, что «это слишком сложно» или что «это не для них». Прибавьте к этому то, что они видят других людей, у которых получается программировать, которые «просто» знают, как работает код, и вы поймете, почему новички часто бросают обучение программированию или информатике.

В заключение я хочу сказать всем, кто сейчас учится программировать: неважно, что вы изучаете, чувство потерянности — это нормально. Люди уделяют гораздо меньше внимания изучению основ, чем изучению более сложных вещей — и это тоже нормально. Чувство «я ничего не смогу» со временем сменится на «я просто этого еще не знаю», но для этого нужно набраться опыта и познакомиться с программированием в целом. Хороший программист — не тот, кто знает все вдоль и поперек, а тот, кто способен быстро адаптироваться в новой технологии.

Программирование — одна из тех областей, в которой чем больше учишься, тем сильнее понимание того, как мало ты знаешь. И чем быстрее вы это поймете и примете, тем быстрее вы сможете справиться с любой задачей.

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