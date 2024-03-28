Тинькофф Круглый стол TeamLeads в Минске

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Вы тимлид? Эта информация для вас!
Мы приглашаем на первый круглый стол в наш минский центр разработки, чтобы подискутировать на темы:
◾ как построить автономную и самостоятельную команду;
◾ как быстрее всего изменить привычный процесс работы и справиться с сопротивлением, не допуская откатов.
Модерировать беседу и делиться экспертизой будут Алексей Волков и Алексей Шингель — тимлиды разных команд нашей платформы Origination.
Встречу проведем 4 апреля в офисе Тинькофф. Не забудьте зарегистрироваться и позвать с собой других тимлидов.
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