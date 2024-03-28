Тинькофф Круглый стол TeamLeads в Минске

Вы тимлид? Эта информация для вас!

Мы приглашаем на первый круглый стол в наш минский центр разработки, чтобы подискутировать на темы:

◾ как построить автономную и самостоятельную команду;

◾ как быстрее всего изменить привычный процесс работы и справиться с сопротивлением, не допуская откатов.

Модерировать беседу и делиться экспертизой будут Алексей Волков и Алексей Шингель — тимлиды разных команд нашей платформы Origination.

Встречу проведем 4 апреля в офисе Тинькофф. Не забудьте зарегистрироваться и позвать с собой других тимлидов.