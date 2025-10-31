⚡ Приглашаем Python-разработчиков на новую встречу в формате круглого стола!

Соберемся в нашем офисе в Минске, чтобы обсудить две темы:

▪️ Будущее async/await в Python в эпоху No GIL

▪️ Типизация в Python

Это встреча, где каждый может внести свой вклад. Живое обсуждение, разные точки зрения и практические выводы.

-- 6 ноября, 19:00

-- Минск, пр-т Независимости, 32А, стр 1, 4 этаж, БЦ «Проспект»

Формат круглого стола подразумевает ограниченное количество участников, успейте зарегистрироваться!