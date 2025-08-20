Приглашаем на стажировку в T-Team

◾️ Стажировки — это возможность стать частью команды, которая создаёт продукты для миллионов пользователей.

◾️ С первого дня — профильные задачи, поддержка ментора и гибкий график, который можно совмещать с учёбой. Формат — удалённо или в офисе.

◾️ Продолжительность — от 3 до 6 месяцев, зависит от направления и команды.



Открыт приём на направления:

- аналитика

- разработка и QA (Python, iOS, Android, Go, Scala, Java, Frontend, .NET, 1C, QA-инженер, инженер техподдержки, системный инженер SRE, ML-инженер)

- маркетинг

- образовательные проекты



Подать заявку можно до 26 августа включительно. Вступительные экзамены стартуют 20 августа!