Продолжаем приглашать на стажировки!

Кого ждем? Студентов и начинающих специалистов, готовых уделять проекту от 20 часов в неделю.

С первого дня — интересные задачи, поддержка ментора и возможность стать частью команды после стажировки. Формат — удаленно или в офисе, можно совмещать с учебой.

Открыт прием на направления --

◾ Аналитик

◾ ИТ-аналитик

◾ QA-инженер

◾ Scala-разработчик

◾ Frontend-разработчик

◾ Системный инженер — SRE

◾ Java-разработчик

Это оплачиваемая стажировка с официальным оформлением!

Успейте подать заявку до 13 ноября: