Продолжаем приглашать на стажировки!

Кого ждем? Студентов и начинающих специалистов, готовых уделять проекту от 20 часов в неделю.
С первого дня — интересные задачи, поддержка ментора и возможность стать частью команды после стажировки. Формат — удаленно или в офисе, можно совмещать с учебой.
Открыт прием на направления --
◾ Аналитик
◾ ИТ-аналитик
◾ QA-инженер
◾ Scala-разработчик
◾ Frontend-разработчик
◾ Системный инженер — SRE
◾ Java-разработчик
Это оплачиваемая стажировка с официальным оформлением!
Успейте подать заявку до 13 ноября:
Всего голосов: 0