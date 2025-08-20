Рисовали картины, слушали доклады и обсуждали код: как прошел второй Сезон кода в Минске

Желтый автобус снова приехал в Минск, и 28 июня во Дворце искусства прошел большой летний фестиваль о технологиях. Мы встретились, чтобы обсудить самые горячие темы в ИТ, пообщаться и хорошенько отдохнуть. Фестиваль собрал более 600 участников и 16 спикеров, и теперь пришло время пересматривать фото и вспоминать, как все было!

В этом году Сезон кода прошел во Дворце искусства, поэтому мы подошли к делу креативно и выбрали концепцию «код как искусство». Мы отразили ее во всем: от тем докладов до дизайна площадки.

За несколько недель до фестиваля фирменный автобус прокатился по улицам Минска, чтобы предложить прохожим и участникам Сезона кода нарисовать картины. В итоге стены Дворца искусства украсили больше 150 картин, а некоторые авторы в конце мероприятия унесли свои картины с собой — на память.

Что было в программе

Кто-то из участников вложил креатив и настроение в картины, а наши докладчики — в выступления. В этом году у нас было три стрима:

1. От требований до архитектуры. Говорили о реальных вызовах, с которыми сталкиваются сотрудники в крупных компаниях: сложных решениях, технических компромиссах и масштабировании процессов и команд.

2. От мысли до инструмента. Обсуждали, как идеи превращаются в рабочие инструменты — те самые, которые упрощают жизнь ИТ-командам.

3. Методичка мультирешений. Представили практическую методичку для всех, кто хочет ориентироваться в инструментах и подходах. Показали, что можно использовать в работе прямо сейчас, и на примерах из практики объяснили, как именно это сделать.Максим Авдеенко выступил с докладом об LLM и RAG: рассказал, что это такое и как построить свою систему с нуля.

Антон Черенкевич рассказал, как пройти миграцию с натива на кросс-платформу: от Jetpack Compose до KMP WASM

А если хотите освежить в памяти все доклады — презентации есть на сайте.

Как отдыхали между докладами

Мы получили теплую обратную связь об активностях, а кто-то даже отметил, что по сравнению с прошлым годом они стали «более айтишными» — и это чистая правда. В перерывах между выступлениями участники старались победить в эмодзи-батле и капча-батле, участвовали в интерактивах с AI-ассистентами и внутренними продуктами Т-Технологий, а еще обсуждали карьерные лайфхаки с нашими инженерами и рекрутерами в HR-беседке.

На капча-баттле участники не только доказывали, что они не роботы, но и соревновались сдруг с другом

Как бы сильно мы ни любили обсуждать ИТ, от серьезных тем тоже нужно отдыхать. Для этого на фестивале был летний дворик с пуфиками и балансбордами — самое то, чтобы размяться или просто полежать.

В летнем дворике была отдельная фотозона - специально для самых ярких летних фото на память

Вечером все встретились на афтепати. После насыщенной программы пришло время обсудить, как все прошло, и отдохнуть.

На афтепати все общались, знакомились и слушали DJ-сет

Что говорят организаторы и спикеры

Спросили у тех, кто организовывал Сезон кода и выступал там, что запомнилось и понравилось больше всего.

Олег, BI-аналитик

На Сезоне кода я рассказывал, как мы применяем искусственный интеллект в работе с данными. Некоторым слушателям, к сожалению, даже не хватило сидячих мест — такой интерес вызвала тема. Аудитория была потрясающая: ребята задали очень много вопросов. У меня не было ни одной свободной минуты: я либо слушал доклады, либо участвовал в активностях, либо с кем-то общался. На площадке было очень много интересного, я даже не все успел увидеть.

Максим, инженер-программист

Я выступал с докладом о платформе, которую мы делаем у себя в команде, и постарался дать максимум подробностей. Слушатели задавали очень интересные вопросы — некоторые из них мы обсуждали уже в кулуарах, потому что они были очень глубокими и хотелось ответить подробнее. Очень понравилась площадка: оформление, картины — получилось суператмосферно. При этом нам повезло с погодой, и мы смогли тусоваться и внутри, и снаружи — кто как хотел.

Юля, менеджер проектов

Нам хотелось удивить участников — сделать так, чтобы Сезон кода точно запомнился. Мы серьезно продумали концепцию: сделали активность с картинами, договорились о коллаборации с локальными художниками. Много внимания уделили программе: опираясь на фидбэк, сделали ее максимально насыщенной, следили, чтобы в докладах было много внутренней кухни и лайфхаков. Мы готовили фестиваль несколько месяцев и рады, что он получился именно таким. Организация такого мероприятия — это всегда забота о тысяче мелочей, от расписания докладов до списка блюд и цвета мерча. Спасибо всем, кто стал частью Сезона кода!