«Доверие важнее компетенций»: как тимлид строит команду, работающую как единый механизм





Как ты стал тимлидом?

В 2023 году я пришел разработчиком в проект «Центральный университет», который только стартовал. Это первый в России частный вуз на основе STEM-модели — с фокусом на ИТ, прикладном образовании и практике вместо бюрократии. Несколько месяцев был первым и единственным разработчиком — погружался в задачи, выстраивал процессы с нуля.

К январю собрали основной костяк ИТ-команды для полноценного запуска. Нас разделили на три команды, и мне предложили возглавить одну из них. Думаю, сработали мои лидерские качества и опыт того периода, когда приходилось тянуть проект в одиночку --

Над чем ты работаешь сейчас?

Команда выросла — теперь это полноценный отдел. Сейчас я руковожу двумя кросс-функциональными командами.

Первая отвечает за процессы привлечения и маркетинга. По сути, это ворота в продукт. Строим всю воронку: от рекламных кампаний до аналитики поведения пользователя внутри платформы. Наша задача — понимать, откуда приходит каждый лид и как он проходит путь от абитуриента до студента.

Вторая команда занимается сайтом Центрального университета — это лицо всего проекта. Первое впечатление формируется здесь, поэтому фокусируемся на том, чтобы сайт был современным, быстрым и отражал ценности университета.





Расскажи про внутреннее сообщество тимлидов. Что это и какую роль ты в нем играешь?

Раньше, до открытия ИТ-хаба в Минске, у нас был небольшой офис на 80 мест, где регулярно присутствовали максимум 7—8 лидов. Локальное сообщество существовало в формате неформальных разговоров на кухне за кофе.

Потом я узнал про развитое направление «круглых столов» — место, где лиды помогают друг другу справляться с проблемами на разных этапах карьеры. Понял, что такого формата в Минске пока нет, а это могло бы стать хорошей поддержкой, особенно для молодых тимлидов.

Открытие ИТ-хаба в центре столицы все изменило. Количество лидов в Беларуси увеличилось до 80+ человек. Стало очевидно: нужно формировать профессиональное сообщество, где мы сможем помогать и развивать друг друга. Так и появилась идея запустить это направление.

Тимлид — это про наработанные навыки или про «предназначение»?

Правда где-то посередине. За свою карьеру я встречал множество сильных разработчиков, которые успели побывать тимлидами и вернулись в разработку. Многое зависит от опыта, команды, компании, проекта и самоощущения человека в конкретный период жизни.

В разных организациях к тимлидам предъявляют разные требования. Но чаще всего это человек с разносторонними компетенциями: и швец, и жнец, и на дуде игрец. То есть универсал, умеющий решать самые разные задачи.

У нас в компании развивают профессию IT-Manager системно: дают необходимые знания через внутренние программы и поддерживают, чтобы защитить от выгорания. Это действительно помогает.

Какие принципы для тебя важны в построении командной работы?

Самое важное для меня — это доверие.

Доверие дает уверенность. Причем это доверие не только человека к человеку, но и к компетенциям друг друга. Когда каждый понимает сильные и слабые стороны коллег и готов помочь или положиться на других — команда работает как единый механизм.

Как ты помогаешь сотрудникам расти и развиваться?

В компании с ростом все довольно прозрачно. Каждая профессия имеет матрицу компетенций, а также внутреннее профессиональное сообщество.

Опираясь на матрицу, вместе с сотрудниками мы выстраиваем ИПР (индивидуальный план развития), который работает не для галочки: он идеально подходит и для достижения целей команды, и для личного роста специалиста.

Что тебе нравится в Т-Team?

Масштаб — мыслей, людей, проектов, которыми мы занимаемся. Все стараются следовать Т-ДНК, где для многих главный пункт — «Нам не все равно!».

Люди здесь не проходят мимо проблем и помогают их решать в меру своих компетенций. Это создает особую атмосферу, где чувствуешь себя частью чего-то большего.

Что помогает тебе перезагрузиться? Расскажи про свои хобби и увлечения

Для меня лучшая перезагрузка — это смена деятельности и возможность отвлечься от повседневных забот. Особенно люблю путешествовать с семьей на природу, где можно насладиться свежим воздухом и спокойствием.

Рыбалка — одно из моих любимых увлечений, которое помогает не только расслабиться, но и почувствовать единение с природой. Такие моменты дают силы и вдохновение для новых задач.

Спасибо Егору за искренний рассказ о пути в лидерство и о ценностях, которые помогают выстраивать сильные команды!