Тинькофф снял сериал про QA и показал его на большом экране. Вот как это было

Мы в Тинькофф любим смотреть сериалы после работы, поэтому сняли свой и 29 февраля собрались в минском кинотеатре, чтобы посмотреть его на большом экране. QA Series — сериал о том, как в Тинькофф переходили с ручного тестирования на автоматизированное. Публикуем фотоотчет и рассказываем, как прошел показ.

Что было на показе

Мы позвали гостей из разных компаний: QA-инженеров, разработчиков и всех, кто интересуется тестированием. Вместе с ними мы посмотрели QA Series, а после ответили на вопросы зрителей о тестировании в Тинькофф.

«В Минске очень активная аудитория. Вопросов было так много, что мы продолжили общаться уже после мероприятия, стоя у зала. Сам формат с просмотром сериала на большом экране необычный и классный, чем-то напоминает митап, только с художественной составляющей. Плюс это прекрасная возможность сходить после работы в кино с попкорном и колой, отдохнуть и заодно узнать что-то новое», — говорит Леша Маршал, QA Lead в минском центре разработки Тинькофф и модератор мероприятия.

В Минск приехали герои сериала: QA-инженеры Стас Буткеев, Ваня Обухов и Ваня Соколов

Для просмотра QA Series мы арендовали отдельный кинозал, чтобы всем хватило места

Зрители получили настоящие билеты, разработанные специально для мероприятия. Один из билетов был счастливым: гость получил подарок

Билеты гости обменивали на попкорн и напитки. Получилось создать атмосферу настоящего киновечера

Из QA Series гости узнали, как за последние шесть лет в Тинькофф появились продуктовые команды, выросло поколение T-shape-специалистов и случился переход на полноценное shift-left-тестирование

На показ пришло больше ста ИТ-специалистов из разных компаний

После показа зрители задали ребятам вопросы о процессах тестирования в Тинькофф, сложностях и лучших практиках

Авторы лучших вопросов получили подарки от спикеров

Организовали мероприятие наши коллеги, DevRel- и HR-специалисты

Где смотреть сериал и следить за нашими мероприятиями

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