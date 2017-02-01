ITKVARIAT - перипетии веб-строительства

Как всегда, вторгаясь, даже в относительно новую для себя область, многого не знаешь. Так же произошло и с нашим сайтом – веб-разработкой ни я ни мои коллеги всерьез никогда не занимались, если не считать домашние опыты с установкой различных движков на локальный веб-сервер – какой-нибудь «Денвер» или что-то такое… В свое время, я даже инсталлировал на своем ПК полнофункциональный веб-сервер и сервер баз данных, просто так – ради интереса. Но веб-разработка – это, все же, нечто иное, более сложное.

Установить движок и заставить его корректно работать –только полдела. Необходимо создать соответствующий пользовательский интерфейс, который будет удобен и понятен. Немаловажное значение имеет и правильная техническая разработка сайта, которая включает его адаптацию к требованиям поисковых машин, оптимизацию, корректное внедрение и использование элементов HTML (HyperText Markup Language — стандартизированный язык разметки документов в WWW), а также CSS и JS (о них ниже).

Масса времени ушла у меня на расчистку «мусора», устаревших элементов HTML и CSS, лишних пробелов, табуляций и переносов в коде страниц, в чем мне очень помог валидатор W3.org. Причем, эту работу я так и не закончил – уж больно её было много. Только одних элементов align (форматирование изображений) в ссылках изображений было под несколько сотен, а их требовалось заменить соответствующими стилями CSS (Cascading Style Sheets каскадная таблица стилей — свод стилевых описаний, тех или иных HTML тегов). Какая-нибудь маленькая "менюшка" могла отнять целый день жизни - ну не хотела она становиться, как надо - съезжала в сторону или вовсе не работала.

Но это ещё, так сказать «цветочки». «Ягодки» - это оптимизация элементов javascript (если так проще — вызовов программ программ на языке javascript) и CSS, которые, находясь в верхней части любой странички, несколько замедляют её загрузку. Их нужно как-то объединить и, по возможности, сжать, чтобы подключение этих скриптов как можно меньше влияло на скорость отображения данных. Мне удалось кое-что сделать в этом направлении, но, к сожалению, все оптимизировать не так просто – для этого пришлось бы переписать весь шаблон сайта заново.

Важных аспектов в работе над сайтом очень много — это, например, кэширование самого сайта и соответствующие настройки сервера, которые позволяют ускорить работу ресурса и отдавать пользователям наиболее актуальные версии страниц быстрее, не затрудняя, при этом, доступа к сайту и защищая его от перегрузки (если что. «кэш» — это что-то вроде временной памяти, где веб-страницы хранятся некоторое время, что позволяет не загружать их заново). В сети не так уж много мануалов по правильному кэшированию веб-серверов и сайтов, а между тем, это очень важный элемент работы всего "веба". Кэшированием на сайте можно управлять с помощью МЕТА-тегов, а если позволяют возможности хостинга – и с помощью HTTP-заголовков.

Сайту (любому) сегодня важно иметь сертификат SSL/ SSL — Secure Socket Layer (стандарт безопасности, который используется, чтобы обеспечить зашифрованное соединение между сайтом и браузером). Сайт, имеющий такой сертификат, становится доступен по более защищенному протоколу HTTPS, а значит, будет соответствовать современным требованиям, что также учитывается поисковыми машинами. И в этом случае потребуется директива в файле robots.txt, которая укажет поисковым машинам на основное зеркало, доступное по HTTPS.

Сайт должен правильно отрабатывать ошибки – как минимум, 404 (страница, которой не существует), а максимум и остальные — с 300-й по 510-ю. У сайта должны наличествовать заголовки и описание страницы, а также заголовки в информационном наполнении - H1 (только один на странице, в качестве родительского) и остальные (H3, H4 и т. д, по убыванию) – раскрывающие содержание сайта в виде своеобразного «дерева пользовательских данных» (я сам сей термин придумал).

Важно и «расклеить» домен. Оказывается, поисковые машины считают сайт WWW.ITKVARIAT.COM и ITKVARIAT.COM разными сайтами. И если на них содержится одинаковая информация (а она, естественно, одинаковая – это один сайт), сей фактор становится отрицательным в продвижении ресурса. Поэтому, домен пришлось расклеить, воспользовавшись все той же директивой host в файле robots.txt (я указал в ней, что основным доменом является itkvariat.com и поисковые машины это учли).

Много вещей я сделал параллельно этой работе — частично запустил полнотекстовый поиск, настроил обратную связь, комментарии на AJAX (без перезагрузки страницы), немного оптимизировал базу данных сайта и т.д.

Впрочем, есть совсем уж мелочи, на которые, тем не менее, стоит обратить внимание. Неким открытием для меня, например, стал тот факт, что сайту неплохо иметь faviсon – картинку специального формата, которая отображается в адресной строке, рядом с URL. Эта «иконка» видна пользователю уже при загрузке адреса сайта, а значит, сразу же позволит получить немного информации о нем.

Хорошей практикой является оптимизация внутренних ссылок, когда все они ведут на наиболее значимые страницы ресурса, не «распыляя» трафик. Считается, что ссылок должно быть порядка сотни, у нас, к сожалению, их пока многовато – около 300. Не должно быть на сайте и большого количества внешних ссылок — они трафик «уводят», присваивая его тем ресурсам, на которые сайт ссылается (в том случае, если сайт-реципиент более авторитетный и крупный). Эта работа вроде-бы простая но составить, даже для себя, корректную карту "следования" по всем ссылкам, особенно если при создании сайта об этом не думали - дело очень долгое.

Интересно, что сегодня, как положительный фактор учитывается даже наличие страничек сайта в социальных сетях. И не только учитывается — из соцсетей на сайт приходит довольно приличный трафик. Собственно, это неудивительно — ныне многие популярные «группы» и «паблики» в соцсетях в состоянии «заткнуть за пояс» по количеству посетителей даже крупные сайты.

Вполне естественно, что важнейшим элементом сайта был, есть и остается контент — актуальные новости, статьи, обзоры и любые материалы, главное отличие которых — уникальность. Уникальный контент по-прежнему остается «королем интернета». Сайт, который дает интересную уникальную информацию всегда будет на хорошем счету у поисковых машин и у пользователей.

Единственный фактор, который не менее актуален, чем уникальный контент — это хорошее видео. Оно тоже помогает и в раскрутке и в развитии любого ресурса.

Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать сегодня. Рад буду, если мои наработки пригодятся будущим и нынешним веб-мастерам и просто любителям веба.