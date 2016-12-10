«Куку йопта»: создан первый язык программирования для «гопников и реальных пацанов»

Студенты Петербургского колледжа создали YoptaScript — первый язык для «гопников и реальных пацанов», якобы для того, чтобы дать им возможность социализироваться и программировать на привычном языке.

По информации с GitHub, где опубликован исходный код проекта, YoptaScript — это скриптовый язык, который транслируется специальной библиотекой в JavaScript. Общий принцип языка построен на изменённых единицах языка Javascript на диалект «нормальных пацанов», поэтому в YoptaScript много нецензурной лексики. Конкретные слова авторы нашли в ходе наблюдений за соответствующими индивидами и взяли из словаря краткого блатного жаргона.

Новость о появлении проекта стала набирать в сети широкий резонанс после публикации на странице ИТ-сообщества /dev/null во «Вконтакте». Оттуда, по-видимому, она получила своё самое широкое распространение, набрав около 300 репостов. Некоторые программисты стали в шутку сравнивать язык с 1С из-за его особенностей (все инструкции пишутся кириллицей).

Изначально информация о новом языке появилась в сети вечером 5 декабря на странице одного из создателей языка — Семёна Гозмана. После этого запись репостнули к себе около 20 человек и она начала распространяться по принципу «сарафанного радио».

Первая запись о языке YoptaScript

Как заявляют создатели языка, к 9 декабря сайт проекта посетили 120 тысяч уникальных пользователей.

TJ удалось связаться с Семёном Гозманом и узнать историю появления YoptaScript, основные проблемы при разработке и дальнейшие планы создателей проекта . Семён рассказал, что идея создания языка пришла к нему и его сокурсникам во время учёбы на последнем курсе Колледжа информационных технологий из-за большого процента «чотких пацанов» среди учащихся.

Достаточно большой процент местных студентов — это «чоткие пацаны» , как они себя называют. Ну и разумеется гопнички есть, куда же без них. Это связано в первую очередь с тем, что колледж территориально близко к Купчино. Семён Гозман, один из создателей YoptaScript

Разработчики YoptaScript. Михаил Белозерский (слева) , Семён Гозман (в центре) , Георгий Мхитарян (справа)

Разработчик отмечает, что к последнему курсу обучения большинство студентов колледжа не владели навыками программирования хотя бы на одном языке, и в первую очередь создатели YoptaScript хотели помочь им с написанием диплома на последнем курсе.

Последний курс — всем пора писать дипломы (а мы программисты по сути). Шарящих очень мало, в основном все либо слишком «чоткие», либо просто забили болт. Вот мы и хотели помочь с написанием диплома тем, кто сам не сможет, так как никаких языков программирования они так и не выучили за всё время обучения. Семён Гозман, один из создателей YoptaScript

Семён также рассказал, что самой большой проблемой для команды оказалось расширение словаря языка из-за того, что большая часть создателей не общалась на таком диалекте в обычной жизни.

Основные сложности, которые возникли — это раздуть словарный запас наших «эллочек-людоедочек» до 600+ выражений. На этом мы недели две ломали головы, так как всю эту похабщину нужно было сделать чуть более логичной. Это правда было ужасно, потому что никто из нашей команды не переваривал столь крепкие выражения в повсеместном употреблении. Семён Гозман, один из создателей YoptaScript

По рассказу автора, проект не является попыткой оскорбить или пошутить над какими-то слоями населения и несёт сугубо просветительские цели, а в планах расширение «словаря» и работа над усовершенствованием механизма трансляции в Javascript.

С самого начала язык не имел и не имеет никакой цели оскорбить кого-то, или унизить определённые слои населения. Мы лишь хотели сделать программирование более доступным для таких людей, а также помочь им социализироваться. Но разумеется, мы всей командой смеялись в голос каждый раз, когда получались удачные совместные конструкции. Основной состав команды на старте был три человека, сейчас ввиду поднятого хайпа нас стало семь, и работа продолжает кипеть, язык не собирается приостанавливать своё развитие. Семён Гозман, один из создателей YoptaScript

Также автор отмечает, что при создании YoptaScript разработчики придерживались определённой логики.

Старались придерживаться хоть какой-то логики. Например в методах, "create" у нас обозначен как "намутить", или, например, "document" -> ксива, "event" -> шняга и так далее. Потому например createEvent() - намутитьШнягу() в йопте, но сообщество активно предлагает свои правки в язык и мы стараемся все их учитывать. Семён Гозман, один из создателей YoptaScript

В 2014 году финский программист Лори Хартикка (Lauri Hartikka) опубликовал на Github описание и компилятор языка программирования ArnoldC. В качестве команд в ArnoldC используются цитаты героев Арнольда Шварценеггера.

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