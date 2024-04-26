Вышло обновление Telegram

Вышло обновление мессенджера Telegram. Команда разработчиков добавила более 15 нововведений, включая рекомендованные каналы, раздел для просмотра своего профиля, возможность указать в профиле день рождения и ссылку на свой канал, улучшенные инструменты модерации для администраторов групп и многое другое.

Рекомендованные каналы

В меню поиска появилась новая вкладка «Каналы» со всеми каналами, на которые подписаны пользователи. В ней также есть список рекомендованных каналов на похожие темы, где можно открыть для себя новых создателей контента. При просмотре канала можете потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему каналу с непрочитанными сообщениями. После просмотра всех каналов на вкладке «Каналы» этим же движением можно перейти к рекомендованным. Рекомендации основаны исключительно на тематике каналов, на которые уже подписаны.

Раздел «Мой профиль»

В Настройках появился раздел «Мой профиль» — здесь можно увидеть, как профиль выглядит для других пользователей, и быстро изменить или дополнить информацию о себе. Теперь можете закрепить вверху своей страницы до 3 историй.

Дни рождения

Теперь пользователи могут указать в профиле дату своего рождения. Каждый, кто посетит профиль именинника в день рождения, будет встречен анимированными конфетти и воздушными шариками.

Канал в профиле

Создатели каналов теперь могут добавить их на страницу профиля. В этом случае предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе» — так что посетители смогут одним касанием перейти к личному проекту, онлайн-портфолио или блогу компании.

Коллекционные имена и номера в профиле

Владельцы коллекционных адресов могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Список таких адресов отображается в профиле пользователя. Нажатие на коллекционный адрес или анонимный номер в чьём-нибудь профиле теперь показывает дополнительную информацию — в частности, когда пользователь его приобрёл и за какую сумму.

Бессрочная трансляция геопозиции

Вы можете транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу — например, во время поездки или по дороге на встречу с друзьями. Так собеседники смогут видеть, где находитесь, — и даже настроить уведомление о вашем прибытии. Теперь также можете продлить трансляцию — в том числе на неопределённый срок с помощью нового варианта «Пока не отключу».

Настройки уведомлений о реакциях

Добавлены новые настройки, позволяющие управлять уведомлениями о реакциях на сообщения.

Фотографии пользователей при пересылке сообщений

Теперь в пересланных сообщениях рядом с именем автора отображается его профильная фотография. Благодаря этому изменению проще понять, от кого было переслано сообщение, и удобнее читать в пересылке беседы с несколькими участниками.

Анимированные эмодзи в опросах

Теперь Premium-пользователи могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах.

Массовая модерация в группах

Теперь при модерации групп администраторы могут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько модерационных действий одновременно. В новом меню можно отдельно указать, какие меры будут применены к каждому из авторов выделенных сообщений. Новое меню также позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.

Обновлённый раздел «Недавние действия»

В разделе «Недавние действия» администраторы группы могут просматривать важные события, произошедшие за последние 48 часов, — например, редактирование и удаление сообщений или служебные действия администраторов. С этого обновления список стал более компактным: однотипные действия группируются, если они совершены одним и тем же администратором. Помимо этого, администраторы теперь видят в разделе пометки об ответах и названия тем, к которым относятся сообщения.

Управление реакциями в каналах

У администраторов каналов появился дополнительный способ управлять реакциями на сообщения — теперь они могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.

Отключение скрытия рекламы

По умолчанию у пользователей с подпиской Telegram Premium не отображается реклама в каналах. Если хотите включить рекламу — например, чтобы просмотреть собственные объявления или помочь создателям каналов получить вознаграждение, — это можно сделать с помощью новой опции «Показывать рекламу» в меню Настройки > Telegram для бизнеса.

Открытие историй в режиме инкогнито

При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут. Теперь режим инкогнито также можно активировать из списка чатов — для этого достаточно вызвать меню долгим нажатием на одну из историй в верхней панели и выбрать пункт «Посмотреть анонимно». При этом заранее включите режим инкогнито, чтобы не появиться в списке просмотревших даже на секунду.

Быстрый переход между темами

Когда просматриваете группу с темами и пролистываете чат до последнего сообщения, можете потянуть экран вверх — и перейти к следующей теме, где есть непрочитанные сообщения.

Быстрый просмотр ссылок в Telegram Desktop

В кроссплатформенном клиенте Telegram для компьютеров теперь поддерживается быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении — и загружаются они мгновенно.

Программа монетизации для авторов контента

В Telegram появилась программа монетизации для владельцев каналов — теперь они могут получать вознаграждение в размере 50% дохода Telegram от рекламы, которая отображается в канале. Вывод вознаграждения без комиссии уже доступен участникам программы на платформе Fragment.