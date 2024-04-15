Тинькофф откроет новый ИТ-флагман в Минске

Тинькофф откроет головной ИТ-хаб в Минске. Компания подписала соглашение с Элит Эстейт, являющимся собственником бизнес-центра класса «А», о долгосрочной аренде помещений. Сделка стала крупной на рынке аренды офисной недвижимости в городе. Переезд сотрудников запланирован на осень 2024 года.

Арендуемый офис площадью 10 тыс. квадратных метров расположен в бизнес-центре на проспекте Независимости, 32А, строение 2. На данном этапе в здании проходят отделочные работы. Новый ИТ-хаб Тинькофф рассчитан примерно на 900 человек, переезд сотрудников из текущего офиса начнется осенью 2024 года. Особенностью ИТ-флагмана станет большая терраса с видом на реку Свислочь и на центральный детский парк имени М. Горького. Сотрудникам будут доступны конференц-зал, рабочие зоны в формате гибкого офиса, которые можно трансформировать под потребности разных команд, зонированные опенспейсы, зоны отдыха.

Рядом со зданием обустроена продуманная инфраструктура: фитнес-центр, кафе, рестораны, благоустроенный парк, lounge-зоны, спа-салон, продуктовые магазины.

Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф:

«За три года с момента открытия центр разработки Тинькофф в Беларуси вырос до более чем 600 сотрудников, которые принимают участие в разработке ключевых продуктов экосистемы Тинькофф. В наших дальнейших планах – рост команды в Беларуси до 2 тысяч сотрудников в ближайшие несколько лет, активное участие в жизни ИТ-коммьюнити. Недавно мы также заключили крупнейшую сделку по аренде офисов в России для открытия штаб-квартиры – Tinkoff Space. Для удобства сотрудников все наши новые офисы спроектированы по концепции “город в городе”. Это современные и многофункциональные пространства для творчества, встреч команд, рабочего и личного общения, обмена опытом и идеями, обучения и развития».

Сотрудники работают в плотной связке с командами из других городов и стран, где есть ИТ-хабы Тинькофф, и все они из разных направлений: системные аналитики, Java, QA-инженеры, тимлиды, руководители отделов и многие другие.

Новый ИТ-флагман Тинькофф станет местом притяжения не только для сотрудников Тинькофф, которые будут туда съезжаться из других городов на командные встречи, но и для местного ИТ-сообщества. Там будут проходить отраслевые мероприятия в формате митапов и соревнований, на которые смогут прийти специалисты из других ИТ-компаний.

В 2023 году бизнес-центр занял первое место в премии Best Office Awards в номинации «Зарубежный проект» и в конкурсе «Лидеры в строительстве. Объект года-2023» в номинации «Объект года делового назначения».