Делегация деловых кругов Гонконга посетила ПВТ

Деловая миссия Гонконга, КНР, во главе с президентом Гонконгской ассоциации по содействию экономическому сотрудничеству Джонни Хоном посетила Парк высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В ходе визита гости ознакомились с историей Парка, его резидентами, их уникальными разработками и компетенциями, опытом в развитии технологических компаний, правовыми условиями работы.

Приветствуя гостей, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Иван Жизневский подчеркнул, что одним из основных конкурентных преимуществ Парка высоких технологий Беларуси является высочайшее качество разрабатываемых здесь решений.

Заметный интерес был проявлен к белорусскому опыту в сфере блокчейн, криптовалют, осуществления сделок с токенами для юридических и физических лиц, планах по дальнейшему развитию сферы цифровых токенов и токенизации активов. Обсуждены вопросы взаимодействия банковской системы с крипторезидентами ПВТ. «Беларусь успешно внедрила прозрачные законодательные рамки для обращения с криптоактивами с учетом требований ФАТФ и работает над дальнейшим совершенствованием правового поля в данном направлении», – отметил Иван Жизневский.

Важной темой встречи стало развитие стартап-экосистемы в Беларуси и активная роль ПВТ в этом процессе. Состоялся заинтересованный диалог о поддержке талантливых студентов и перспективных стартапов, развитии законодательных институтов для венчурного финансирования, взаимодействии со стартап-хабами университетов, участии в этом резидентов Парка.

Среди прочего интерес гостей привлек белорусский опыт в сфере IT-образования, а также возможность развития связей в этом направлении. Глава делегации выразил уверенность в том, что данная встреча является началом плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, а также готовность оказывать содействие в установлении деловых контактов между Беларусью и Гонконгом.