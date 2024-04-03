Tinkoff Lab Research 4 Kids

Если вы интересуетесь ML, DL и RL, хотите развивать искусственный интеллект и работать на острие науки, писать статьи в рецензируемые журналы и выступать на топовых конференциях — не пропустите ивент от Tinkoff Lab Research.

Tinkoff Lab — это исследовательская лаборатория для студентов. Ребята работают над задачами в области искусственного интеллекта. Это классная возможность получить научный и продуктовый опыт, поскольку индустриальные проекты становятся частью экосистемы Тинькофф, а научные — основой для публикаций и докладов на конференциях. Ребят, которые удачно прошли Лабу, приглашаем в штат Тинькофф.



На встрече Research 4 Kids выпускники Лаборатории расскажут о своих проектах и о том, как присоединиться к ним в этих исследованиях. Мероприятие пройдет 8 апреля в Минске, по адресу Event-пространство «Бетон», Кальварийская, 17.

Все подробности и регистрация по ссылке!