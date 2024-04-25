О безопасной разработке в ФКС рассказали специалисты МДА и Swordfish Security

Компания «Международный деловой альянс» в качестве делового партнера приняла участие в Х Конференции «Цифровой банкинг-2024», которая состоялась 23 апреля в отеле «Пекин».

В совместном выступлении с партнером, российской компанией Swordfish Security, мы рассказали, как интегрировать процессы информационной безопасности на всех этапах создания программных продуктов в банках, а также как предотвращать и устранять уязвимости, применяя лучшие практики и методологии, и как достичь цифровой устойчивости банковского бизнеса.

Евгений Жуков, руководитель развития направления «Информационная безопасность» в «Международном деловом альянсе», считает: «Цифровая устойчивость бизнеса обеспечивается слаженной работой бизнеса, ИТ и ИБ. Для этого требуется выстроить работу собственного ИТ таким образом, чтобы ИТ и ИБ работали сообща в одной команде. При этом важно найти партнера-интегратора, способного оценить ИТ-ландшафт и предложить оптимальное решение по защите инфраструктуры. Необходимо расширять сотрудничество и обмен информацией о новых типах киберугроз. Это поможет минимизировать возможности кибератак. Сотрудникам банков необходимо усилить мониторинг ИТ-инфраструктуры, классифицировать и расследовать, своевременно реагировать на инциденты. И в целом переходить от частных мер к принципу общей цифровой устойчивости. В этом случае деньги, финансовые и материальные активы будут надежно защищены, а информационные системы и ИТ-инфраструктура будут работать стабильно и без сбоев. Клиенты получают доступ к необходимым сервисам и своевременное и качественное обслуживание, а репутация и конкурентоспособность будут обеспечены безопасностью активов банка».

Разрабатывая продукты для наших заказчиков, мы пришли к выводу, что без безопасной разработки уже нельзя и поэтому пригласили из Российской Федерации компанию-партнера Swordfish Security поделиться опытом безопасной разработки на примере банков Российской Федерации.

О компании Swordfish Security

Swordfish Security — российская компания, помогающая своим клиентам внедрять лучшие индустриальные ИБ-практики, строить комплексные платформы безопасной разработки и выпускать защищенные программные продукты. Наши эксперты уже в течение 10 лет реализуют подход DevSecOps совместно с крупнейшими корпоративными заказчиками, такими как Тинькофф Банк, СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, Почта России, Газпромбанк, Ростелеком, Лаборатория Касперского, Домклик, СберСтрахование.

О конференции «Цифровой банкинг»

Конференция «Цифровой банкинг» на протяжении многих лет выступает эффективной площадкой для открытого диалога участников рынка и экспертов в сфере цифровых финансовых технологий.

Конференция проводится по инициативе Национального банка Республики Беларусь и Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» в сотрудничестве с Ассоциацией белорусских банков и при поддержке Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса».

«Цифровой банкинг - 2024» традиционно был посвящен изменениям в регуляторике, которые освещались в докладах представителей Национального Банка РБ. На конференции также обсуждались пути развития цифрового банкинга, МСФО, большие данные, кибербезопасность, антифрод, платежи и встроенные финансы, удаленная идентификация и другие вопросы.

В 2024 году конференция собрала более 360 участников.