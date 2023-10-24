«Международный деловой альянс» и госкорпорация «Росатом» стали партнерами по внедрению ПО

Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Русатом — Цифровые решения» (ООО «РЦР») и странового офиса в Республике Беларусь (ООО «Русатом Бел») заключила соглашение с одной из старейших белорусских ИТ-компаний ЗАО «Международный деловой альянс» о реализации совместных проектов цифровизации на основе цифровых продуктов и решений «Росатома».

Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано в Минске на полях Белорусского энергетического и экологического форума гендиректором «Русатом — Цифровые решения» Александром Вибе, директором «Русатом Бел» Станиславом Левицким и гендиректором компании «Международный деловой альянс» Дмитрием Коневцевым.

Целью партнерства является развитие производственной кооперации промышленных предприятий Беларуси и российской атомной отрасли в рамках задач цифровизации, включая импортозамещение индустриального программного обеспечения и развитие цифрового технологического суверенитета Союзного государства. Приоритетное направление сотрудничества — активный выход цифровых продуктов «Росатом» на рынок Республики Беларусь и обеспечение доступности отраслевого опыта цифровизации для белорусских высокотехнологичных предприятий.

В числе цифровых решений «Росатома», востребованных промышленниками, — импортонезависимая RPA-платформа «Атом.РИТА», которая предназначена для разработки и управления программными роботами и позволяет автоматизировать бизнес-процессы путем имитации действий пользователей в веб-приложениях и программах, установленных на рабочих станциях. Внедрение «Атом.РИТА» существенно повышает экономический эффект от автоматизации бизнес-процессов и исключает ошибки, связанные с человеческим фактором при выполнении монотонных задач.