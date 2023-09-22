«Международный деловой альянс» рассказал о трендах кибербезопасности в финсекторе

Компания «Международный деловой альянс» выступила деловым партнером CyberSecurity Bank Education. Мероприятие прошло 7-8 сентября в учебном центре Национального банка Республики Беларусь.

CyberSecurity Bank Education — уникальная площадка в Беларуси для встречи специалистов и руководителей департаментов организаций финансово-кредитного сектора, представителей ИТ-компаний и регулятора в сфере безопасности. Мероприятие объединило представителей из разных сфер: банковской, страховой, лизинговой, связи, ИТ, государственного управления и других.

На CyberSecurity Bank Education эксперты обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты данных в кредитно-финансовой сфере. Участники говорили об актуальных вызовах в отрасли, эффективных способах противодействия мошенничеству и подготовке кадров для обеспечения безопасности в финансово-кредитном секторе.

Компания «Международный деловой альянс» выступила партнером мероприятия и поделилась своим опытом по данной теме. Эксперт по информационной безопасности Александр Волков подготовил презентацию «Не WAF-ом единым: как обеспечить гармонию безопасности и сетевой среды» для руководителей отделов ИТ и ИБ, инженеров и специалистов по сопровождению инфраструктуры.

В своем выступлении он рассказал о разработках мировых лидеров в области защиты WEB-приложений и балансировки нагрузки.

«CyberSecurity Bank Education объединяет всех профессионалов в области информационной безопасности под одной крышей. Будучи одним из спикеров, я поделился с коллегами по цеху нашим опытом и видением в построении систем информационной безопасности», — отметил Александр Волков.

Более 20 лет «Международный деловой альянс» работает с системами информационной безопасности. У нас накоплен значительный опыт защиты «чувствительных данных» и обеспечения безопасности управляющих систем в банковских и финансовых, транспортных и логистических, телекоммуникационных, нефтегазовых и энергетических предприятиях. Специалисты регулярно проводят аудиты систем информационной безопасности различных предприятий. Наши процессы соответствуют всем необходимым стандартам, например, ITIL (ITSM), ISO 27001 и другим стандартам безопасности СНГ.