Международный деловой альянс обновит партнерское соглашение с фирмой «1С»

Компания «Международный деловой альянс» и фирма «1С» до конца текущего года обновят партнерское соглашение. Стороны договорились об этом на партнерском семинаре фирмы «1С» в Москве, где генеральный директор компании «Международный деловой альянс» Дмитрий Коневцев провел рабочую встречу с руководителем направления «1С» в странах ближнего зарубежья Андреем Ребровым. Планируется, что после подписания соглашения МДА увеличит долю практики «1С» в портфеле своих услуг.

Андрей Ребров отметил, что в Беларуси «ожила» сфера грузоперевозок, что подтолкнуло компании из Беларуси инвестировать в цифровизацию. Так, продажи 1С:ИТС, облаков и сервисов выросли на 30% по сравнению с 2021-м годом, а объем продаж 1С:Комплект поддержки увеличился с 2021 года на 19%.

На партнерском семинаре фирмы «1С» в Москве Андрей Ребров рассказал, какие обновления продуктов «1С» ждут белорусов в ближайшее время. Фирма «1С» планирует до конца года выпустить редакцию 2.5 1С:KA2 для Беларуси, а сервисы 1С:ИТС для нашей страны будут оформляться по новой схеме. Продукт 1С:Управление компанией и 1С:Розница уже обновлен на редакцию 3.0 в Беларуси. Кроме того, поддержка 1С:УПП для Беларуси завершится до конца 2026 года.

В кулуарах форума представители «Международного делового альянс» пообщались с директором фирмы «1С» Борисом Нуралиевым, который рассказал о состоянии дел, вопросах развития франчайзинговой сети, программных продуктов и сервисов. В свою очередь, генеральный директор компании «Международный деловой альянс» Дмитрий Коневцев рассказал Борису Нуралиеву о наработках МДА в области аудита SAP ERP перед миграцией на 1С.

Партнерский семинар фирмы «1С» в Москве прошел с 30 сентября по 2 октября 2023 года. Цель мероприятия — обмен новостями и актуальной информацией о развитии франчайзинговой сети, программных продуктов и сервисов «1С». Участники семинара также поделились своим опытом и лучшими практиками в области автоматизации.

На мероприятиях семинара основное внимание было уделено развитию, распространению и использованию системы программ «1С:Предприятие 8». Участники семинара смогли посетить секции, посвященные новым возможностям разработки и использования прикладных решений, особенностям их внедрения, а также планам развития типовых конфигураций.

Также на семинаре были представлены новые продукты и решения для развития ранее выпущенных программных решений по отраслям. Кроме того, участники получили более развернутую информацию про ERP-решения и модули для комплексной автоматизации предприятий различных отраслей, услышали доклады о развитии направления «Отраслевые решения в облачных сервисах 1С».