Оплатить проезд в автобусах Гомеля теперь можно бесконтактными банковскими картами

В Гомеле заработала оплата проезда бесконтактными банковскими карточками в автобусах маршрута №20 «Медгородок — Старая Волотова». В салоне автобусов теперь установлены валидаторы для приема оплаты без участия кондуктора.Пилотный проект по оплате проезда в автобусах Гомеля запустили Cбер Банк вместе с Филиалом «Автобусный парк N6» ОАО «Гомельоблавтотранс» и ИТ-компанией «Международный деловой альянс».

Оплатить проезд можно бесконтактной банковской картой любого белорусского банка. К оплате принимаются карточки платежных систем БЕЛКАРТ и Мир, а также Visa и Mastercard, выпущенные белорусскими банками. Стоимость проезда равна стоимости привычного бумажного талона — 80 копеек.

Для оплаты требуется поднести бесконтактную банковскую карточку к валидатору и подержать 1-2 секунды. На экране валидатора появится текстовое сообщение об успешной оплате: «АПЛАЧАНА». Если карточка повреждена или пассажир убирает карточку слишком рано, то появится сообщение «АДМОВА». Изменение на счёте своей карточки пассажир увидит в личном кабинете или мобильном приложении банка после фактического списания средств.

Бумажный чек не предусмотрен, при проверке оплаты контролёр попросит приложить банковскую карту к специальному мобильному устройству для контроля оплаты. На дисплее устройства контролёра отобразится информация об оплате проезда в этом транспортном средстве.

«Удобство, высокое качество обслуживания и простоту сервиса для оплаты проезда давно оценили минчане и гости столицы в метрополитене и пригородных поездах. Подобная инновация в наземном транспорте впервые пришла в регионы Беларуси. Реализация пилотного проекта только началась, на его результаты повлияет инициативность гомельчан. Если жители будут активно пользоваться сервисом, проект будет масштабирован», — отметила Евгения Кильпеляйнен, директор Департамента маркетинга и PR Сбер Банка.

Техническим партнером в пилотном проекте выступила одна из старейших белорусских ИТ-компаний «Международный деловой альянс». Специалисты компании уже более 10 лет занимаются транспортными проектами по оплате проезда в общественном транспорте.

«Оплата бесконтактной банковской карточкой в транспорте происходит так же привычно, как покупка товаров на кассе в магазине. При этом не требуется сканировать QR-код, устанавливать какое-либо приложение в смартфон и привязывать к нему карточку. Бесконтактная банковская карточка всегда с собой, и ее не требуется отдельно пополнять, как электронный проездной. Поэтапное введение новой для гомельчан системы оплаты проезда позволит тщательно отработать все нюансы и быть готовым к её внедрению во всем общественном транспорте региона. Такая система пользуется высоким спросом в Минском метрополитене, где ежемесячно совершаются миллионы оплат», — отметил генеральный директор ЗАО «Международный деловой альянс» Дмитрий Коневцев.

Проверить все свои поездки можно в специальном разделе на сайте https://paybycard.by/. Регистрация и привязка карт занимает несколько минут.

Если по каким-то причинам оплата не прошла или в момент списания на карте было недостаточно денежных средств, то карточка пассажира попадает в стоп-лист. Оплатить следующую поездку этой карточкой не получится, пока задолженность не будет погашена. Запросы банка на погашение задолженности производятся автоматически в определенное время. При желании это можно сделать самостоятельно в кабинете пассажира сервиса payBYcard. Пройти процедуру регистрации и добавить карточку, затем перейти в раздел «Подробности» по той карточке, где образовалась задолженность, и нажать «Погасить».

Справочно:

С участием ОАО «Cбер Банк» в 2017 году в рамках пилот-проекта был установлен первый валидатор в Минском метрополитене, а в 2018 году был обеспечен приём бесконтактных банковских карточек на всех турникетах Минского метрополитена. В 2019 году был реализован транспортный проект в поездах городских линий Белорусской железной дороги.

«Международный деловой альянс» — одна из старейших белорусских ИТ-компаний. В портфеле компании — услуги по разработке информационных систем, автоматизации и роботизации бизнес-процессов, интеграции продуктов и решений. Более 30 лет компания специализируется на построении общегосударственных платформ и решений, способных решать задачи государственного масштаба, отдельных отраслей экономики, предприятий и ведомств. Больше информации на сайте https://iba.by/.