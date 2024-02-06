«Международный деловой альянс» стал партнером российского разработчика «Флант»

К настоящему моменту на Deckhouse Kubernetes Platform запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более 7000 приложений на 9000+ серверах крупных компаний из нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла.

Компания «Флант» стала первой компанией на рынке России, которая получила статус Kubernetes Certified Service Provider и является Silver Member в клубе CNCF, развивающем Kubernetes и другие проекты на базе открытого кода.

В последнее время все больше компаний внедряют приложения на микросервисной архитектуре. Более половины российских компаний, в частности, используют для этого контейнерные технологии. Платформы управления контейнерами от ведущих вендоров, в отличие от «чистого» Open Source, при внедрении позволяют соблюсти все необходимые требования по надежности, а также облегчить внедрение и последующую эксплуатацию таких решений за счет глубокой интеграции входящих в состав компонентов. В основе Deckhouse находится свободно распространяемое ПО Kubernetes. Платформа дополнена модулями для мониторинга, автомасштабирования, безопасного доступа, балансировки трафика и другими важными функциями для работы контейнерной платформы и микросервисных приложений в продуктивной среде.

«Компания «Международный деловой альянс» в качестве платформы управления контейнерами для внедрения у заказчиков выбрала российскую разработку Deckhouse от компании «Флант» не случайно. Deckhouse предоставляет богатый инструментарий для обеспечения самых высоких стандартов безопасности и успешно решает задачи импортозамещения, — отметил Дмитрий Томко, начальник отдела системных проектов «Международного делового альянса». — Мы планируем предлагать это решение средним и крупным предприятиям, которые развивают свои приложения на микросервисной архитектуре, а также будем предоставлять свою экспертизу по ее внедрению и адаптации к требованиям безопасности. Наши заказчики получат перспективное, активно развивающееся решение для управления контейнерами и их интеграции в их ИТ-ландшафты».

«Объединение усилий и ресурсов технологических лидеров является одним из главных факторов успеха в ИТ-отрасли. Партнерство с «Международным деловым альянсом» не только расширяет возможности и укрепляет позиции обеих компаний, но и способствует развитию цифрового суверенитета России и Беларуси. Наше сотрудничество позволит реализовать бесшовную миграцию инфраструктурных проектов клиентов, обеспечивая их стабильный рост и конкурентоспособность», — подчеркнул Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».

О компании «Флант»

«Флант» — №1 контрибьютор Kubernetes и лидер DevOps в России. С 2008 года занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Компания входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. «Флант» первая на российском рынке компания, получившая статус Kubernetes Certified Service Provider. Является Silver Member в клубе CNCF, развивающем Kubernetes и другие проекты на базе открытого кода. Флагманский продукт Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение для создания и управления сверхнадежной инфраструктурой. Deckhouse Kubernetes Platform успешно решает задачи импортозамещения и включена в Реестр отечественного ПО. Платформа легко интегрируется с российскими ОС: Astra Linux, Alt Linux и «Ред ОС», а также предоставляет инструментарий для обеспечения самых высоких стандартов безопасности.