WhatsApp для iOS теперь поддерживает Passkeys

Команда мессенджера WhatsApp рассказала, что начала развёртывать поддержку беспарольного входа через ключи доступа в версии приложения для Apple iOS. Когда эта функция включена, пользователи могут входить в свои учётные записи через биометрическую аутентификацию — Face ID или Touch ID — или посредством ввода пароля для телефона.

WhatsApp для Android вход через ключи доступа появился ещё в октябре прошлого года, и только в январе эта возможность была добавлена в бета-версию приложения для iPhone. Сейчас функция начинает развёртываться для всех пользователей iOS — полностью охватить аудиторию платформы администрация мессенджера рассчитывает «в ближайшие недели».

Предполагается, что технология ключей доступа станет относительно безопасным вариантом аутентификации, который вытеснит пароли и двухфакторный вход по SMS. Технология также позволяет производить вход, когда устройство не подключено к интернету. Проверить поддержку ключей доступа на конкретном устройстве можно в настройках приложения.

С внедрением нового типа входа пользователи сохранят возможность производить вход в WhatsApp на других платформах, отсканировав QR-код в приложении для смартфона — оно остаётся основным для учётной записи, имея приоритет перед клиентами для Windows и macOS, а также веб-версией сервиса.