В Беларуси планируют создать собственную операционную систему и браузер

На семинаре, посвященном развитию «умных городов», Министр связи и информатизации Константин Шульган прокомментировал решения Совета по проектам в сфере цифрового развития об утвержденных направлениях для реализации пилотных проектов в сфере цифрового развития. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства связи и информатизации Беларуси.

– В текущих условиях утвержденные направления – создание отечественных операционной системы, системы обеспечения среды виртуализации, комплекса офисных программ и веб-браузера – выступают важной задачей для обеспечения стабильной работы всех вовлеченных в экономику организаций и качественной жизни для наших граждан. Безусловно, это непростая задача. У нас разработан план действий по созданию «цифрового суверенитета», которому мы следуем.

Пилотные проекты – это форма сотрудничества с отечественными ИТ-разработчиками, которые являются как поставщиками, так и пользователями заявленных в качестве ключевых цифровых решений. Наличие собственного системного программного обеспечения позволяет быть независимыми от импортных решений и уверенными в возможности его самостоятельного развития (модификации) под нужды нашей экономики.

Также Министр отметил, что утвержденный перечень направлений для реализации пилотных проектов не является конечным и в скором времени на основании решения Совета будут объявлены новые направления для практического внедрения по упрощенным правилам прикладных цифровых решений в отраслях экономики, созданных отечественными разработчиками.